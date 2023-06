Niedersachsen: Krankenhausplanungsausschuss gibt grünes Licht für Investitionen

Rund 800 Millionen Euro für niedersächsische Krankenhäuser (Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung).

In der ersten Sitzung des Krankenhausplanungsausschusses des Jahres 2023 am gestrigen Mittwoch standen traditionell die Krankenhausförderung und das Investitionsprogramm im Vordergrund der Beratungen. Zudem wurde die finanzielle Förderung dreier Zentralkliniken in den Landkreisen Aurich, Diepholz und

Heidekreis vereinbart.

Insgesamt können die niedersächsischen Krankenhausträger mit einer Rekordsumme

von rund 800 Millionen Euro rechnen.

„Der Krankenhausplanungsausschuss sendet ein klares Signal der Unterstützung an

die Krankenhausträger“, sagte dazu Niedersachsens Gesundheitsminister Dr.

Andreas Philippi. „Darüber freue ich mich sehr, weil die großen

Herausforderungen nur gemeinsam gestaltet werden können. Das gilt für die

aktuellen Baukostensteigerungen, die Großprojekte der Zentralkliniken sowie für

die Neu- und Umbaumaßnahmen innerhalb der bestehenden Krankenhäuser. Mit den

heute bestätigten Summen leisten wir einen entscheidenden Beitrag, um die

Herausforderungen im Sinne einer guten medizinischen Daseinsvorsorge für alle

Bürgerinnen und Bürger zu meistern.“

Insgesamt investiert das Land Niedersachsen in diesem Jahr 232,67 Millionen

Euro in 38 Baumaßnahmen in niedersächsischen Krankenhäusern. Davon werden rund

90 Millionen Euro für steigende Baupreise in 13 Projekten zur Verfügung

gestellt. Mit einem Volumen von 142,67 Millionen Euro werden 19 Projekte nach

Baufortschritt weiterfinanziert sowie 6 neue Baumaßnahmen begonnen.

Zudem hat der Planungsausschuss sein Einvernehmen erklärt, die Förderung der

drei Zentralklinikprojekte in Georgsheil/Uthwerdum im Landkreis Aurich, im

Landkreis Diepholz und im Landkreis Heidekreis in die Wege zu leiten und eine

Förderung aus dem Strukturfonds II beim Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS)

zu beantragen.

Für diese 3 Strukturmaßnahmen stehen gegenwärtig 355 Mio. aus dem Strukturfonds

II sowie 210 Mio. EUR aus dem Nachtragshaushalt, insgesamt also 565 Mio. EUR

zur Verfügung. Die Aufteilung der Fördermittel ist wie folgt vorgesehen:

Zentralklinik Georgsheil/Uthwerdum: Gesamtfördersumme 460 Mio. EUR, davon in

2023 155 Mio. aus dem Strukturfonds II sowie 110 Mio. aus dem Nachtragshaushalt

Zentralklinik im Landkreis Diepholz: Gesamtfördersumme 250 Mio. EUR, davon in

2023 100 Mio. aus dem Strukturfonds II sowie 50 Mio. aus dem Nachtragshaushalt

Zentralklinik im Landkreis Heidekreis: Gesamtfördersumme 222 Mio. EUR, davon in

2023 100 Mio. aus dem Strukturfonds II sowie 50 Mio. aus dem Nachtragshaushalt

Gesundheitsminister Dr. Andreas Philippi: „Damit bekennen wir uns ganz klar zu

den drei neuen Zentralkliniken. Wir werden alle drei Maßnahmen finanzieren und

damit die Krankenhauslandschaft in Niedersachsen gezielt weiterentwickeln. Die

Landkreise haben sich auf den richtigen Weg gemacht, die Qualität der

Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger zu verbessern und langfristig

abzusichern. Diese Wege unterstützen wir aus voller Überzeugung.“

Der Planungsausschuss hat auch über die geplante Krankenhausreform auf

Bundesebene beraten. Es besteht breiter Konsens darüber, dass Niedersachsen mit

seiner eigenen Strukturreform bereits auf einem sehr guten Weg ist und der Bund

einige Teile seiner Reformpläne aus Niedersachsen übernommen hat. Der

Planungsausschuss ermunterte Minister Philippi, sein Engagement bei den

Bund-Länder-Verhandlungen zur Reform auf Bundesebene weiterhin so hoch zu

halten wie bisher, um für den Erhalt einer qualitativ hochwertigen und gut

erreichbaren Krankenhauslandschaft im Flächenland Niedersachsen zu sorgen.

Bereits jetzt seien durch diesen Einsatz wichtige Verbesserungen erreicht

worden.

Nach Unterrichtung und Beteiligung des Landtages, die heute im zuständigen

Sozialausschuss stattfanden, wird sich im nächsten Schritt das Kabinett mit den

Investitionsvorhaben, die der Krankenhausplanungsausschuss vorbereitet hat,

befassen. Vorbehaltlich der Zustimmung der Landesregierung ist das Verfahren

mit der Veröffentlichung der Fördersummen im Niedersächsischen Ministerialblatt

abgeschlossen.



Die Maßnahmen im Einzelnen:

Investitionsprogramm 2023

Krankenhaus

Maß-

nahme

(Rest-)

Fördersumme

IPR 2023

150 Mio.

noch zu

fördern

Braunschweig,

Städtisches

Klinikum

Betriebsstellenzusammenführung 3 auf 2 Standorte 2. & 3. BA

107.100.000

24.000.000

83.100.000

Duderstadt,

Krankenhaus St.

Martini

Neukonzeption interdisziplinäre OP-

Einheit und Pflege-Fachdisziplinen II

17.000.000

2.000.000

15.000.000

Hannover, Klinikum

Siloah

Neubau der Zentralapotheke

19.000.000

4.000.000

15.000.000

Hannover,

Kinderkrankenhaus

auf der Bult

NT Umbaumaßnahmen für den Neubau Frauenklinik Henriettenstift- &

Friederikenstift am KKB+Zentral OP

19.400.000

8.000.000

11.400.000

Hannover,

Vinzenzkrankenhaus

Neubau & Umbau Pflege, Sanierung

Funktionstrakt

20.000.000

4.000.000

16.000.000

Gehrden, Klinikum

Robert Koch

Teinneubau

110.000.000

10.000.000

100.000.000

Wunstorf, KRH

Psychiatrie

Neubau zentrales Stationsgebäude und Allgemeinpsychiatrie

67.000.000

4.000.000

63.000.000

Hildesheim,

St. Bernward-

Krankenhaus

Neubau Eltern-Kind-Zentrum

27.000.000

4.000.000

23.000.000

Rinteln, Burghofklinik

2. BA Einrichtung von 22 Planbetten in

Rinteln & Verlagerung Standort Aerzen nach Rinteln

15.500.000

4.000.000

11.500.000

Buchholz,

Krankenhaus Buchholz und Winsen

Reorganisation Pflege und interdisziplinäre ZNA

16.000.000

4.000.000

12.000.000

Rosengarten, Krankenhaus

Ginsterhof

Erweiterung und Sanierung 2.BA

18.900.000

4.000.000

14.900.000

Lüneburg, Städt.

Klinikum

Ersatzbettenhaus, Geburtshilfe,

Neonatologie

57.000.000

4.000.000

53.000.000

Lüneburg,

Psychiatrische Klinik

Zentralisierung der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Lüneburg (KPP) -

1.BA

14.800.000

Bremervörde, Ostemed

Einhäusigkeit Ostemed-Kliniken

22.000.000

2.000.000

20.000.000

Stade, Klinik Dr. Hancken

Neubau der bildgebenden Diagnostik und der Pflege 1. BA

37.000.000

2.000.000

35.000.000

Bad Bodenteich,

Mediclin

Seepark Klinik

Neubau Psychosomatik

20.000.000

10.000.000

10.000.000

Delmenhorst,

Delme Klinikum

Zusammenlegung JHD-Klinika Deichhorst und Mitte am Standort Deichhorst, 2. FA

80.000.000

8.000.000

72.000.000

Osnabrück,

Marienhospital

Neubau & Erweiterung Zentrallabor

9.000.000

4.000.000

5.000.000

Osnabrück,

Kinderhospital

Erweiterung der Kinder- und

Jugendpsychiatrischen Intensiveinheit

10.000.000

2.000.000

8.000.000

Cloppenburg,

St. Josef-Hospital

sanierung & Erweiterung St.Josef Hospital 1.BA 1. & 2.TA

7.500.000

4.000.000

3.500.000

Friesoythe,

St.-Marien-Hospital

Neubau ITS/IMC, Zentralisierung OP und Verlagerung ZSVA

7.300.000

2.000.000

5.300.000

Lingen,

St.Bonifatius Hospital

Neubau und Sanierung der Pflege- und Funktionsbereiche 4. BA

46.000.000

4.000.000

42.000.000

Wildeshausen,

Johanneum

Neubau Intensivpflege und

Umstrukturierung OP-Abteilung

12.000.000

4.000.000

8.000.000

Bad Rothenfelde, Schüchtermannklinik

Modernisierung Station 6/7 Kardiologische Intensiv/IMC Station

18.300.000

8.000.000

10.300.000

Damme, Krankenhaus St. Elisabeth

Neubau Zentrale Notaufnahme

18.000.000

2.000.000

16.000.000

Brake, St. Bernhard Hospital

Neustrukturierung der Kernfunktionen

53.000.000

2.000.000

51.000.000

834.000.000

144.800.000

689.200.000

Pauschalansatz kleine Baumaßnahmen und Großgeräte

5.200.000

IPR 2023

150.000.000

Neue Maßnahmen

Investitionsprogramm für Baupreissteigerungen 2023

Krankenhaus

Maßnahme

IPR 2023

61,67 Mio.

Braunschweig, Städtisches Klinikum

NT Betriebsstellenzusammenführung 3 auf 2 Standorte 2. & 3. BA

11.500.000

Hannover, Diakovere Henriettenstift

NT Neubau der Frauenklinik Henriettenstift & Friederikenstift am KKB

16.170.000

Verden, Aller Weser Klinik

NT Neubau Bettenhaus und Modernisierung OP-Trakt

7.700.000

Osterholz-Scharmbeck

NT Ergänzung der Pflegestationen & Neubau der Intensivstation

3.000.000

Oldenburg, Pius-Hospital

NT Umstrukturierung OP/Ersatz F-Flügel

12.700.000

Oldenburg, Evangelisches Krankenhaus

NT Funktionstrakt 1.& 2. BA

7.800.000

Nordhorn, Euregio-Klinik

NT Aufstockung Gerontopsychiatrie um 25 Betten, Einrichtung einer Demenzstation

und 10 Betten Palliativ

2.800.000

Summe Baukostensteigerungen

61.670.000

Sonder-Investitionsprogramm 2023

Krankenhaus

Maßnahme

IPR 2023

21 Mio.

Köthenwald, Klinikum

Wahrendorff

NT Kapazitätsanpassung des Neubaus der

psychiatrischen und psychosomatischen Klinik

8.300.000

Oldenburg, Evangelisches

Krankenhaus

NT Neubau Zentralsterilisation Ev. Krankenhaus

/ Pius-Hospital

1.400.000

Leer, Borromäus-Hospital

NT Neubau einer Intensivstation

4.000.000

Ganderkesee, Klinik für Kinder

und Jugendpsychiatrie

NT Ersatzneubau

5.700.000

Bad Rothenfelde,

Schüchtermannklinik

Modernisierung Station 6/7 Kardiologische

Intensiv/IMC Station

1.600.000

21.000.000

Hintergrundinformationen:

Der Krankenhaus-Planungsausschuss

Neben dem für Gesundheit zuständigen Ministerium sind im

Krankenhausplanungsausschuss des Landes die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen

Spitzenverbände Niedersachsen, die Niedersächsische Krankenhausgesellschaft,

die Verbände der gesetzlichen Krankenkassen in Niedersachsen, die Deutsche

Gesetzliche Unfallversicherung, der Landesausschuss des Verbandes der privaten

Krankenversicherung sowie - mit beratender Stimme - die Ärztekammer

Niedersachsen, die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen und das für

Hochschulen zuständige Wissenschaftsministerium vertreten. Nach dem

Niedersächsischen Krankenhausgesetz sind mit den unmittelbar Beteiligten bei

der Aufstellung und Fortschreibung des Krankenhausplans und bei der Aufstellung

des Investitionsprogramms einvernehmliche Regelungen anzustreben.

Baufachliche Prüfung

Die baufachliche Prüfung wird im Niedersächsischen Landesamt für Bau und

Liegenschaften (NLBL) vorgenommen. Am Ende der Prüfung werden die förderfähigen

Kosten festgestellt. Auf dieser Basis kann der Krankenhaus-Planungsausschuss

dann darüber beraten, in welcher Höhe eine Investitionsförderung des Landes für

das entsprechende Krankenhaus-Projekt bereitgestellt werden kann.

Investitionsprogramm

Nach § 5 Niedersächsisches Krankenhausgesetz (NKHG) wird das

Investitionsprogramm vom Fachministerium jeweils für ein Haushaltsjahr

aufgestellt und von der Landesregierung beschlossen. Nach § 3 Abs. 1 S. 4 NKHG

berät der Planungsausschuss das Fachministerium bei der Aufstellung des

Investitionsprogramms.

Quelle: Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung, 15.06.2023