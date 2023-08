NRW-Krankenhäuser fordern an Versorgungsbedarf angepassten Corona-Rettungsschirm (KGNW).

Immer mehr Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen geraten durch die unaufhörlich steigende Zahl schwerer COVID-19-Fälle an ernste Kapazitätsgrenzen. Derzeit kann man im Wochentakt beobachten, wie die Reserve freier Beatmungsplätze hinwegschmilzt, warnt der Präsident der Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen (KGNW), Jochen Brink. Damit verbunden

ist eine enorme Beanspruchung von Ärztinnen und Ärzten sowie Pflegerinnen und Pfleger, die seit

Tagen und Wochen bis an ihr Kräftelimit gehen, um den Patientinnen und

Patienten jede notwendige Behandlung zu ermöglichen.“ Dass Pflegerinnen und

Pfleger, Ärztinnen und Ärzte oft als einzige die sterbenden Menschen begleiten,

erhöhe diese Belastung noch. Deshalb begrüßt die KGNW als Interessenvertretung

der rund 345 Krankenhäuser im bevölkerungsreichsten Bundesland den jetzt von

Bund und Ländern verfügten „harten Shutdown“, um die Infektionen wieder unter

Kontrolle zu bringen.

„Damit verbindet sich die Erwartung, dass die Bundesregierung endlich eine

verlässliche finanzielle Regelung festlegt, die der essenziellen Rolle aller

Krankenhäuser in der akuten Pandemie-Bekämpfung gerecht wird“, fordert Brink.

„Wir alle tragen längst die große Last der Corona-Pandemie.“ Während die

Kliniken überall in Nordrhein-Westfalen alles Notwendige unternähmen, damit

Corona trotz der hohen Fallzahlen noch beherrschbar bleibe, gingen sie damit

ein hohes wirtschaftliches Risiko ein. Denn noch immer halte die

Bundesregierung an ihrer engen Linie fest, nach der sie nur etwa einem Drittel

der Kliniken im Land mit einer Freihaltepauschale eine finanzielle

Entschädigung für den enormen Aufwand zugesteht. Brink betont: „Tatsächlich

aber wird der Kampf gegen COVID-19 in den vielen regionalen Krankenhäusern

geführt und entschieden. Sie gehen aber bisher leer aus, wenn sie nicht den

höheren Notfallstufen 2 oder 3 zugeordnet sind. Dieses Modell entspricht nicht

dem weit größeren Versorgungsbedarf.“ Neben den Notfallstufen, die nur ein

Drittel der Häuser mit stationären Corona-Fällen erfüllt, ist auch eine

Sieben-Tage-Inzidenz von mindestens 70 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner

entscheidend.

Die Krankenhausträger in NRW unterstützen darum die Initiative der Bundesländer

Thüringen und Sachsen-Anhalt, die von der Bundesregierung eine verbindliche

Finanzierungszusage für die durch die Corona-Pandemie ausgelösten Aufwendungen

und Mindereinnahmen bis zur Bundesratssitzung am Freitag (18.12.2020) angemahnt

haben. „Es ist höchste Zeit für ein tragfähiges Konzept, das die Auswirkungen

der Pandemie auf die Krankenhäuser berücksichtigt. Wir brauchen eine

Perspektive für das Jahr 2021“, appelliert Brink an die Landesregierung, sich

in Berlin für eine von Notfallstufen und Inzidenzwerten losgelöste, dafür am

medizinischen Bedarf orientierte Finanzierung stark zu machen. Denn den

Pflegerinnen und Pflegern, Ärztinnen und Ärzten, die täglich einen aufreibenden

Kampf gegen Corona führen, sei nicht mehr zu vermitteln, warum ihre Arbeit

weiter so unterschiedlich bewertet wird.

Quelle: KGNW, 14.12.2020