NRW-Landtagswahl 2022: Ersatzkassen beschließen gesundheitspolitische Positionen

Eine neue NRW-Landesregierung solle die Modernisierung der Krankenhauslandschaft mittragen (VdEK, PDF, 85 kB).

Anlässlich der NRW-Landtagswahl am 15. Mai 2022 haben die Ersatzkassen in Nordrhein-Westfalen ihre gesundheitspolitischen Positionen verabschiedet. Die Landesregierung hat viele Gestaltungsmöglichkeiten in der Gesundheitspolitik, betont Heiner Beckmann, Vorsitzender des vdek-Landesausschusses und

Landesgeschäftsführer der BARMER in NRW. Dies habe die derzeitige Landesregierung bei der eingeleiteten Krankenhausstrukturreform gezeigt.

„Dieser Modernisierung der Krankenhauslandschaft in NRW sollte sich auch die

neue Landesregierung verpflichtet fühlen“, unterstreicht Beckmann. Er fordert

zudem die künftige Landesregierung auf, die neuen Krankenhausstrukturen

ausreichend zu finanzieren und den Investitionsstau abzubauen. Dieser beträgt

laut aktuellen Studien fast 14 Milliarden Euro.

Ausbau der Pflegeangebote

Neben der Krankenhauspolitik gehört die Pflege zu den Kernthemen in der

Gesundheitspolitik. Der Leiter der vdek-Landesvertretung in

Nordrhein-Westfalen, Dirk Ruiss, betont: „Wir erwarten von der künftigen

Landesregierung und den Kommunen, dass sie ambulante und stationäre

Versorgungsstrukturen in der Pflege ausbauen. Sie müssen sich stärker an dem

Bedürfnis orientieren, ausreichend Pflegeheimplätze anzubieten.“ Dafür seien

Einschränkungen bei der Investitionsförderung des Landes aufzuheben. Ruiss

verweist darauf, dass trotz der seit Jahresbeginn geltenden Entlastung der

Pflegebedürftigen die Eigenanteile in NRW-Pflegeheimen bundesweit am höchsten

sind. Er fordert die künftige Landesregierung auf, sich auf Bundesebene für

eine grundlegende Reform der Pflegeversicherung einzusetzen. „Die Absicherung

des Pflegerisikos ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe“, sagt Ruiss.

Deshalb müsse sie verlässlich finanziert werden.

Qualität der Behandlungen sichern

Über 6,2 Millionen Menschen in Nordrhein-Westfalen – über ein Drittel der

Einwohner des Bundeslandes – sind bei den Ersatzkassen versichert. Die

„Gesundheitspolitischen Positionen der Ersatzkassen in Nordrhein-Westfalen zur

Landtagswahl 2022“, die der vdek-Landesausschuss am Dienstag verabschiedet hat,

stellen die wesentlichen Bereiche der Gesundheitspolitik in Nordrhein-Westfalen

dar. In dem Positionspapier formulieren die Ersatzkassen ihre Erwartungen an

die künftige NRW-Landesregierung sowie an weitere Akteure in der

Gesundheitspolitik. Außerdem stellt das Papier das Engagement der Ersatzkassen

dar. Die Ersatzkassen setzen sich dafür ein, innovative und zukunftsfähige

Angebote und Strukturen in NRW zu erhalten, auszubauen oder zu schaffen, die

die Qualität bei der Behandlung der Versicherten garantieren. Zwar hat sich

nach Ansicht der Ersatzkassen das Gesundheitssystem auch während der

Corona-Pandemie als leistungsstark erwiesen. Gleichwohl sind nach Ansicht der

Ersatzkassen auch grundlegende Reformen notwendig.

Der vdek-Landesausschuss besteht aus den Landesgeschäftsführern der

Ersatzkassen sowie dem Leiter der vdek-Landesvertretung NRW. In dem Gremium

legen die Ersatzkassen ihre gesundheitspolitische Linie fest.

Quelle: VdEK, 22.03.2022