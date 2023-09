Online-Umfrage zu Pflegepersonaluntergrenzen (DBfK).

Der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) hat eine neue Online-Umfrage gestartet. Es geht um den Umgang mit den Pflegepersonaluntergrenzen (PpUG). Diese gelten seit Januar 2019 in vier sogenannten pflege-sensitiven Bereichen der Krankenhäuser: der Intensivmedizin, Unfallchirurgie, Kardiologie und Geriatrie. Die PpUG sorgen für erhebliche Turbulenzen und Verwerfungen, heftige

Widerstände und hohen zusätzlichen bürokratischen Aufwand in den Kliniken.

Beobachtungen zeigen zahlreiche negative Folgen, z.B. die kurzfristige

„Verschiebung“ von Patient/innen und Beschäftigten zwischen Stationen mit und

ohne Untergrenzen, Personalreduktion in Krankenhäusern mit besserer

Personalausstattung, Bettensperrungen, mehr kurzfristige Änderungen des

Dienstplans, Zunahme des „Holens aus dem Frei“ bei Pflegefachpersonen usw. Und

immer mehr Berichte zeigen, dass all dies professionell Pflegende mehr be- als

entlastet und nichts für die Sicherheit der Patientinnen und Patienten tut.

In der – natürlich vollständig anonymisierten - Online-Umfrage soll es um

solche Aspekte gehen. Sie richtet sich ausdrücklich nur an Pflegefachpersonen

im Krankenhaus, die in bettenführenden Bereichen tätig sind bzw. als

Vorgesetzte deren Personalplanung zu verantworten haben. Gefragt wird nach

konkreten Erfahrungen in der Umsetzung der PpUG und nach einer persönlichen

Einschätzung der Effekte. Die Umfrage ist kurz und kann mit wenigen Klicks

beantwortet werden. Machen Sie mit und leiten Sie die Information dazu samt

Link zur Umfrage gern weiter. Wir hoffen auf rege Beteiligung und erwarten

interessante Ergebnisse.

Quelle: DBfK, 01.10.2019