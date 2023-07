Pandemiehilfen an der Versorgungsrolle ausrichten. Fehlanreize vermeiden (Allianz Kommunaler Großkrankenhäuser).

Versorgungsaufschlag nicht im Erlösausgleich berücksichtigen. Ganzjahresausgleich verlängern und nach Versorgungsrolle differenzieren. Fehlanreize führen zu dauerhaften Verwerfungen und demotivieren Mitarbeitende. Am heutigen Donnerstag entscheidet der Bundestag über das Infektionsschutzänderungsgesetz.

Darin werden auch neue Finanzhilfen für die Krankenhäuser beschlossen. Mit dem nun vorgesehenen Versorgungsaufschlag an Krankenhäuser aufgrund von Sonderbelastungen durch das Coronavirus wird

erstmals die Versorgungsrolle der Krankenhäuser in der Pandemie berücksichtigt.

„Weder leere noch volle Betten alleine versorgen Menschen“, betont Dr. Matthias

Bracht, Vorstandsvorsitzender der Allianz Kommunaler Großkrankenhäuser

(AKG-Kliniken) mit Blick auf die komplizierten Diskussionen zu den Finanzhilfen

für Krankenhäuser in der Covid-19-Pandemie. „Die Versorgungsrolle ergibt sich

aus der regionalen Zusammenarbeit und den behandelten Patientinnen und

Patienten“, ergänzt Bracht und begrüßt die vorliegenden Vorschläge für einen

Versorgungsaufschlag ausdrücklich.

Mit dem Versorgungsaufschlag sollen zusätzliche Anreize zur Behandlung von

Covid-Patient_innen geschaffen werden. Dies erscheint ohne einheitliche

Vorgaben zur Absage von planbaren Behandlungen durch die Krankenhäuser zwingend

erforderlich. „Wir sehen anhand unserer Benchmarkdaten bereits heute

nachhaltige Verschiebungen von Patientenströmen zu Gunsten von

Spezialanbietern, die keinen Beitrag zur Pandemie-Bewältigung geleistet haben“,

verweist Nils Dehne, Geschäftsführer der AKG-Kliniken, auf die langfristigen

Auswirkungen der anstehenden Entscheidungen im Bundestag.

Dennoch besteht auch bei diesem Konzept das Risiko von neuen Fehlanreizen.

Leider haben der enge Zeitplan und die öffentlichen Debatten um geeignete

Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie eine fundierte Ausarbeitung der

Versorgungsaufschläge kaum zugelassen. Im Hinblick auf die ausstehende

Gesetzgebung zu einer berufsbezogenen Impfpflicht und die nun gesetzlich

verankerte Verordnungsermächtigung für das Gesundheitsministerium fordern die

AKG-Kliniken die Ampel-Parteien als neue Mehrheit im Bundestag zur zügigen

Nachbesserung des Versorgungsauschlages auf:

Die Zahlungen aus dem Versorgungsaufschlag dürfen nicht in den

Ganzjahresausgleich für coronabedingte Erlösrückgänge im Jahr 2021 einberechnet

werden. Andernfalls läuft der Anreiz zur Versorgung von Covid-Patient_innen

gerade für Krankenhäuser mit geringen Erlösrückgängen und hohen Erlösen aus

Spezialbehandlungen ins Leere.

Der Versorgungsaufschlag darf nicht für Covid-Patient_innen fällig werden, die

innerhalb der ersten 5 Tage (bisher 2 Tage) nach Aufnahme durch das aufnehmende

Krankenhaus verlegt werden. Andernfalls besteht ein Fehlanreiz zur Aufnahme und

kurzfristigen Verlegung von Covid-Patient_innen. Alternativ ist ein

Verlegungsabschlag durch das abgebende Krankenhaus an das aufnehmende

Krankenhaus weiterzureichen.

Der Versorgungsaufschlag muss anhand der Verweildauer differenziert werden.

Andernfalls besteht ein Fehlanreiz zur Aufnahme von leichten

Covid-Patient_innen, weil Fälle mit einer unterdurchschnittlichen Verweildauer

besonders belohnt werden, während Fälle mit einer überdurchschnittlichen

Verweildauer (z.B. beatmete Patient_innen auf den Intensivstationen)

benachteiligt werden.

Der Mechanismus des Ganzjahresausgleiches ist nach der Anzahl der behandelten

Covid-Patient_innen zu differenzieren, sodass Krankenhäusern mit dem höchsten

Versorgungsanteil von Covid-Patient_innen ein vollständiger Ausgleich auf Basis

der Ergebnisse des Jahres 2019 ermöglicht wird. Eine entsprechende Regelung für

das Jahr 2022 ist zügig zu realisieren.

Seit Beginn der Corona-Pandemie übernehmen gerade die kommunalen

Großkrankenhäuser eine zentrale Rolle bei der Pandemiebewältigung, die weit

über die Behandlung von Patientinnen und Patienten hinausgeht. Aufgrund der

damit verbundenen Anstrengungen sind die Mitarbeitenden dieser Häuser nach mehr

als 20 Monaten im Pandemiemodus an der Belastungsgrenze angekommen. Ohne die

vorgeschlagenen Anpassungen schafft der gutgemeinte Versorgungsaufschlag neue

Anreize zur wirtschaftlichen Optimierung zu Lasten der gemeinsamen

Pandemiebewältigung. „Weder die Mitarbeitenden noch die Öffentlichkeit gewinnen

wir auf diese Weise zum Durchalten und Mitwirken“, betonen Bracht und Dehne.

„Wir appellieren deshalb an alle Entscheidungsträger zum offenen und direkten

Austausch über die Wirkungen und Folgen der vorgesehenen Maßnahmen. Hierfür

stehen wir, die AKG-Kliniken gerne auch im Expertenbeirat nach §24 KHG zur

Verfügung.“

Quelle: Allianz Kommunaler Großkrankenhäuser, 18.11.2021