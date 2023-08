Änderungsantrag des Bundesgesundheitsministeriums: Per Ministerverordnung könnten unbewertete Behandlungsmethoden nach politischer Opportunität in die gesetzliche Krankenversicherung gelangen (Gemeinsamer Bundesausschuss).

Zu dem am 10. Januar 2019 bekannt gewordenen fachfremden Änderungsantrag Nr. 28 zum Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) – Verordnungsermächtigung des Bundesgesundheitsministeriums (BMG) zur Aufnahme weiterer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden in den

Leistungsumfang der gesetzlichen Krankenversicherung – erklärt der Vorsitzende des Gemeinsamen Bundesausschusses, Prof. Josef Hecken, heute in Berlin:

„Mit einer solchen Ermächtigung des BMG wäre der Weg in die Beliebigkeit und

Staatsmedizin vorprogrammiert. Per Ministerverordnung könnten

Behandlungsmethoden, deren Nutzen und Schaden völlig ungeklärt sind, nach

Belieben und politischer Opportunität in die gesetzliche Krankenversicherung

gelangen. Dies wäre ein vollständiger Systembruch.

Das BMG hätte nach geltender Rechtslage schon längst die Möglichkeit gehabt,

eine Behandlungsmethode – auch die Liposuktion beim Lipödem – zur

Kassenleistung zu machen, wenn es der Auffassung gewesen wäre, dass sie trotz

fehlender wissenschaftlicher Belege Patientinnen zur Verfügung stehen müsse.

Hätte das BMG – wie durch das Gesetz ermöglicht – vom G-BA eine

Beschlussfassung innerhalb von 6 Monaten verlangt und wäre diese Frist

fruchtlos verstrichen, wäre die Leistung per Gesetz Bestandteil der

Regelversorgung geworden. Die hieraus folgenden Risiken für die Gesundheit der

Patientinnen und die hieran anknüpfenden Rechtsrisiken hätten allerdings von

der Bundesregierung getragen werden müssen, wozu man offenkundig dann doch

nicht bereit war. Es ist deshalb nicht nachvollziehbar und ungerechtfertigt,

dem G-BA hier Untätigkeit bzw. Verzögerung vorzuwerfen. Auch sind die

Beschlüsse in diesem wegen der unsicheren Studienlage leider langwierigen

G-BA-Verfahren vom BMG nicht beanstandet worden.

Nun liegt ein völlig systemfremder, überzogener und unangemessener Vorschlag in

Gestalt einer Verordnungsermächtigung auf dem Tisch, mit der ohne jede Evidenz

für 70 Millionen GKV-Versicherte nach politischem Belieben oder Kalkül

Untersuchungs- und Behandlungsmethoden in die Regelversorgung gelangen

könnten.

Der geplante neue § 94a SGB V kann nur als ‚Methodenbewertung super light‘

bezeichnet werden und ist ein Schritt zurück ins medizinische Mittelalter, denn

er ersetzt in der Bundesrepublik Deutschland die mittlerweile sich weltweit

sogar in Schwellenländern als Standard durchsetzende evidenzbasierte Medizin

durch früher geltende Prinzipien der eminenzbasierten Medizin, die

jahrhundertelang Grundlage für unwirksame und gefährliche Anwendungen war, wie

etwa dem Aderlass.

Die aus gutem Grund vom Gesetzgeber im SGB V verankerte Bindung der

Versorgungsentscheidungen an die Prinzipien der evidenzbasierten Medizin wird

damit über Bord geworfen. Aus gutem Grund müssen Leistungen der Krankenkassen

nach den grundlegenden Anforderungen des SGB V dem Qualitäts- und

Wirtschaftlichkeitsgebot entsprechen. Dies beinhaltet nach ständiger

Rechtsprechung und nach allen wissenschaftlichen Kriterien einen

Wirksamkeitsnachweis, der zumindest ein positives Nutzen-Schaden-Verhältnis

voraussetzt – ein elementarer Schutz vor unnützen oder gar schädlichen

Behandlungen. Auf diesen Wirksamkeitsnachweis soll nunmehr ausdrücklich

verzichtet werden. Dies kann Patientinnen und Patienten direkt gefährden,

insbesondere in den Fällen, in denen der G-BA nach einer Bewertung eine Methode

wegen eines fehlenden Wirksamkeitsnachweises nicht in die Regelversorgung

aufgenommen oder sie sogar ausgeschlossen hat. Darüber hinaus verstößt die

geplante ‚Methodenbewertung super light‘ gegen das als Grundprinzip postulierte

Wirtschaftlichkeitsgebot, durch das die Versichertengemeinschaft vor

Überforderung durch den Ausschluss von nach dem Stand der wissenschaftlichen

Erkenntnisse nicht nützlichen Interventionen aus der Finanzierung durch die GKV

geschützt werden soll. Diese Norm gewinnt angesichts des rasanten

medizinisch-technischen Fortschritts und der demographischen Veränderung, die

erhebliche Ausgabensteigerungen erwarten lässt, zunehmend an Bedeutung. Auch

sie würde durch den geplanten § 94a SGB V auf dem Altar von

Partikularinteressen einzelner Leistungserbringer oder

Medizinproduktehersteller geopfert.“

Hintergrund

Der G‑BA hatte am 18. Januar 2018 die Eckpunkte für die Studie zur Erprobung

der Liposuktion (Fettabsaugung) bei Lipödem beschlossen. Mit Hilfe der Studie

sollen dringend benötigte Erkenntnisse über die Vor- und Nachteile der

Liposuktion gegenüber einer alleinigen nichtoperativen Behandlung gewonnen

werden. Im Juli 2017 war der G-BA zu der Feststellung gelangt, dass zu dieser

Methode keine ausreichende Evidenz für einen Nutzenbeleg vorliegt, dass sie

aber das Potenzial einer erforderlichen Behandlungsalternative bietet. Um eine

abschließende Entscheidung darüber treffen zu können, ob diese Operation

künftig ambulant zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) erbracht

werden kann und welcher Qualitätssicherungsvorgaben es hierfür ggf. bedarf, ist

die Studie notwendig. Die für die nähere Ausgestaltung des Studiendesigns sowie

die Durchführung und Auswertung der Erprobungsstudie notwendige Beauftragung

einer unabhängigen wissenschaftlichen Institution wird in Kürze abgeschlossen.

Quelle: Gemeinsamer Bundesausschuss, 11.01.2019