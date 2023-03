Reform der Unabhängigen Patientenberatung und Änderung weiterer Gesetze (Pressenachricht).

Der Bundestag hat heute die Reform der Unabhängigen Patientenberatung Deutschland (UPD) beschlossen. Damit wird der Grundstein für die Neustrukturierung der UPD als Stiftung bürgerlichen Rechts gelegt.

16. März 2023

Die Unabhängige Patientenberatung leistet mit ihrem Informations- und

Beratungsangebot einen wichtigen Beitrag, um sich im Gesundheitssystem

zurechtzufinden. Unabhängige Informationen sind essentiell, damit Patientinnen

und Patienten ihre Interessen wahrnehmen können. Mit dem Gesetz wird die UPD in

eine staatsferne und unabhängige Struktur unter Beteiligung der maßgeblichen

Patientenorganisationen überführt.

Bundesgesundheitsminister Prof. Karl Lauterbach

Das Gesetz sieht im Einzelnen folgende Regelungen vor:

Die UPD wird als Stiftung bürgerlichen Rechts verstetigt.

Dem GKV-Spitzenverband wird die Aufgabe der Errichtung der Stiftung UPD

übertragen. Er leistet damit einen bedeutenden Beitrag für die Sicherstellung

eines unabhängigen Informations- und Beratungsangebots.

Aufgabe der Stiftung wird die Sicherstellung einer unabhängigen,

qualitätsgesicherten und kostenfreien Information und Beratung von Patientinnen

und Patienten in gesundheitlichen und gesundheitsrechtlichen Fragen sein.

Organe der Stiftung sind der Stiftungsvorstand, der Stiftungsrat und der

wissenschaftliche Beirat. Der Stiftungsvorstand besteht aus zwei hauptamtlichen

Mitgliedern. Der Stiftungsrat setzt sich aus insgesamt 14 bzw. 15 Mitgliedern

zusammen, aus den Bereichen Patientenvertretung, Bundesregierung, Parlament,

GKV-Spitzenverband und bei Fortsetzung der freiwilligen finanziellen

Beteiligung auch der PKV. Der wissenschaftliche Beirat besteht aus sechs

unabhängigen Sachverständigen, die bei grundsätzlichen Fragen beraten.

Der Spitzenverband Bund wendet der Stiftung UPD jährlich ab dem 1. Januar 2024

einen Gesamtbetrag in Höhe von 15 Mio. Euro zu. Die PKV kann sich, wie sie es

schon bisher getan hat, mit einem Finanzvolumen von 7 Prozent freiwillig an der

Finanzierung der Stiftung beteiligen. In diesem Falle reduziert sich der vom

Spitzenverband zu tragende Betrag entsprechend.

Die Stiftung soll zum 1. Januar 2024 ihre Tätigkeit aufnehmen. Die Tätigkeit

der Stiftung wird alle zwei Jahre unabhängig und extern evaluiert.

Darüber hinaus beinhaltet das Gesetz folgende weitere Änderungen:

Bei der Blut- und Plasmaspende erfolgen Neuerungen zur Modernisierung und

Erhöhung des Spendenaufkommens: Der Einsatz von telemedizinischen Verfahren bei

der ärztlichen Betreuung der Blutspende wird ermöglicht. Die Höchstaltersgrenze

für Blutspender wird aufgehoben. Der Ausschluss von spendewilligen Personen

aufgrund der sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität wird verboten;

stattdessen erfolgt die Spenderauswahl auf Grundlage einer individuellen,

diskriminierungsfreien Risikobewertung.

Um auch in Zukunft eine bedarfsgerechte und gleichmäßige Versorgung für Kinder

und Jugendliche zu gewährleisten, wurden in das Gesetz Regelungen aufgenommen,

mit denen die Ausübung der ärztlichen Tätigkeit in der ambulanten

Kinderheilkunde und in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in finanzieller

Hinsicht dauerhaft attraktiv ausgestaltet wird. Leistungen dieser Gruppen sind

künftig ohne Mengenbegrenzungen dauerhaft zu festen Preisen der regionalen

Euro-Gebührenordnungen zu vergüten. Diese Maßnahme kommt damit der Versorgung

von Kindern und Jugendlichen zugute und berücksichtigt deren besondere Belange

sowie die ihrer Eltern beziehungsweise ihrer Bezugspersonen.

Zur Vorbereitung politischer Entscheidungen und gesetzlicher Regelungen zur

Krankenhausversorgung und -finanzierung, insbesondere auch im Zusammenhang mit

der Vorbereitung der Krankenhausreform, wird vorgesehen, dass das

Bundesministerium für Gesundheit auf die besondere Expertise des Instituts für

das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) in Bezug auf die Auswertung von Daten

zurückgreifen kann. Das Nähere dazu ist in dem neuen §36

Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) geregelt.

Darüber hinaus erhalten die Krankenhäuser die Verordnungsmöglichkeit für

Krankenfahrten im Rahmen der neuen Tagesbehandlung. Die bei dieser mit dem

Krankenhauspflegeentlastungsgesetz neu geschaffenen Versorgungsform

entstehenden Kosten für Fahrten zwischen Krankenhaus und Übernachtungsort

werden in der Regel nicht von den Krankenkassen übernommen. Eine

Ausnahmeregelung besteht aber für Versicherte mit hochfrequenten Behandlungen,

Menschen mit Schwerbehindertenausweis und Pflegbedürftige ab dem Pflegegrad 3.

Die am 7. April 2023 außer Kraft tretenden erleichterten Austauschmöglichkeiten

von verschriebenen Arzneimitteln nach der

SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgungsverordnung werden bis zum 31. Juli 2023

verlängert.

Quelle: Pressenachricht, 16.03.2023