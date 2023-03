Rheinland-Pfalz: Krankenhausinvestitionsprogramm 2023

Förderniveau von vor 20 Jahren erreicht: Erhöhung des rheinland-pfälzischen Investitionsvolumens im Krankenhausinvestitionsprogramm decke nicht einmal die Inflationsrate (KGRP).

"Dem heute von Staatsminister Clemens Hoch vorgestellten Krankenhausinvestitionsprogramm 2023 fehlt es an einer Zukunftsperspektive zur Finanzierung der von der Bundesregierung im Krankenhausbereich vorgesehenen Strukturreformen, zu den angestrebten Umweltzielen sowie zum Abbau des Investitionsstaus.

Eine Zeitenwende in der Investitionsförderung ist somit nicht in Sicht“, so das gemeinsame Fazit des Vorstandsvorsitzenden der Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz, Dr. Hartmut

Münzel, sowie des KGRP-Geschäftsführers Andreas Wermter heute in Mainz.

Die KGRP sehe zwar die Bemühungen von Minister Hoch, die Gesamtsumme der

Fördermittel jährlich in kleinen Schritten zu erhöhen und nunmehr auch eine

Baupauschale für Ausbildungsstätten an Krankenhäusern vorzusehen. Die jetzt

vorgesehene Erhöhung des Investitionsvolumens um 6 Mio. Euro auf insgesamt 142

Mio. Euro (+ 4,4%) decke aber nicht einmal die Inflationsrate (für RLP

jahresdurchschnittlich + 7,8 %) ab, ganz zu schweigen von den Baupreissteigerungen

im hohen zweistelligen Bereich (Q4 2022: +17,6%). Für das kommende Jahr steht

schon jetzt fest, dass die Fördermittel lediglich um weitere 4,5 Mio. Euro

steigen sollen. Es fehlt mit Blick auf die Reformbestrebungen der Bundesregierung im

Krankenhausbereich an einer erkennbaren flankierenden Unterstützung durch die

Landesinvestitionsförderung. „Mit der Anhebung auf nunmehr 142 Mio. Euro haben

wir jetzt das Förderniveau des Jahres 2002 (in absoluten Zahlen 5,4 Mio. Euro mehr

als 2002) wieder erreicht; Preissteigerungen seit 2002 von mehr als 90 Prozent

bleiben allerdings unberücksichtigt“, stellt der KGRP-Geschäftsführer ernüchtert fest.

Die Bundesregierung hat „eine Revolution im Krankenhausbereich“ und umfassende

Reformen angekündigt, die noch im Laufe dieses Jahres in ein

Gesetzgebungsverfahren münden sollen. Diese Reform wird zwangsläufig

strukturelle Änderungen im Krankenhausbereich zur Folge haben, so dass ein erheblicher

zusätzlicher Investitionsbedarf von mindestens 500 Mio. Euro ab dem Jahr 2024

entsteht.

Wichtig sei es, auch Akzente zur Krisensicherheit in der energetischen

Versorgung von Krankenhäusern zu setzen, um z.B. eine Unabhängigkeit von fossilen

Brennstoffen perspektivisch zu erreichen. „Auch hierzu vermissen wir Ansätze

im Investitionsprogramm“, so Dr. Münzel.

Für zukunftsfähige Versorgungsstrukturen in den Krankenhäusern ist eine

Anhebung der Investitionsförderung auf ein Niveau von 8 Prozent der Gesamterlöse der

Krankenhäuser erforderlich (sogenannte Krankenhausinvestitionsquote).

„Diese erforderliche und angemessene Krankenhausinvestitionsquote wurde durch

verschiedene wissenschaftliche Expertisen bestätigt. Aktuell liegt die

Investitionsquote in Rheinland-Pfalz immer noch bei lediglich 2,7 Prozent“,

hebt Geschäftsführer Wermter hervor.

Die von allen Experten geforderte Erhöhung der Fördermittel bedeutet für

Rheinland-Pfalz mehr als eine Verdoppelung der investiven Fördermittel auf 330

Mio. Euro pro Jahr für Modernisierung und Neubauten in den Krankenhäusern in

Rheinland-Pfalz. Dies könne auch in einem Stufenplan erfolgen. Zum kurzfristigen Abbau des

bereits bestehenden massiven Investitionsstaus im Bereich Krankenhausbau müsse darüber

hinaus zusätzlich einen Sonderfonds in Höhe von 1 Mrd. Euro eingerichtet

werden.

Die in den kommenden Jahren anstehenden Umstrukturierungsprozesse aufgrund der

Trends zur ambulanten Leistungserbringung, der massiv steigenden Preisen bei

Energie und Material, des Personalmangels insbesondere im ländlichen Bereich

sowie der Anspruch zur Aufrechterhaltung einer qualitativ hochwertigen und

flächendeckenden medizinischen Versorgung stellen die Krankenhäuser vor

Herausforderungen, die so noch nie dagewesen sind.

Mit der klimagerechten Modernisierung der Krankenhäuser kommen weitere

herausfordernde Aufgaben auf die Gesundheitspolitik zu. Angesichts eines

ohnehin bestehenden massiven Investitionsstaus in den Kliniken sind ein

Klimaschutzfonds und ein groß angelegtes Investitionsprogramm erforderlich, das die

Krankenhäuser dazu befähigt, ihre oft veraltete Technik auf einen modernen Stand zu bringen.

Krankenhäuser haben einen extrem hohen Energiebedarf. Über Jahrzehnte konnten

sie aufgrund der ausbleibenden Investitionskostenfinanzierung nur das Nötigste

modernisieren. Das rächt sich unter den stark gestiegenen Energiepreisen heute

auch in finanzieller Hinsicht. Energetisch moderne Krankenhäuser können zudem einen

großen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Die KGRP sieht das Land in der

Verpflichtung, die Krankenhäuser in diesem Wandlungsprozess mit einer

auskömmlichen Investitionsfinanzierung zu unterstützen.

„Auch wenn anzuerkennen ist, dass mit den zusätzlichen Geldern des

Zukunftsfonds und des Strukturfonds Projekte der Digitalisierung und Strukturveränderungen

im Krankenhausbereich gefördert werden und das Land die Kliniken hier sehr gut

unterstützt, biete das vorgelegte Investitionsprogramm 2023 leider keine

Lösungen zur nachhaltigen Bewältigung dieser Herausforderungen“, stellen Dr. Münzel und

Wermter abschließend fest.

Hintergrundinformationen zur Krankenhausfinanzierung:

Die Versorgung der Menschen mit Gesundheitsleistungen ist eine öffentliche

Aufgabe der Daseinsvorsorge, für die das Land und die Kommunen die gesetzliche

Verantwortung tragen. Auskömmliche Investitionsmittel sind eine politische und

rechtliche Verpflichtung (aus dem Krankenhausfinanzierungsgesetz) des Landes,

um innovative und zukunftsfähige Strukturen im Krankenhausbereich zu erhalten

bzw. aufzubauen. Die Krankenhäuser werden „dual“ finanziert. Das bedeutet, dass die

Länder gesetzlich verpflichtet sind, auskömmliche Investitionsmittel für

Krankenhaus-Neubauten bzw. -infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Die

Betriebskosten werden von den Krankenkassen im Wesentlichen über Fallpauschalen (sog. DRG –

Diagnosis Related Groups) getragen.

Aufgrund der bundesweit sehr niedrig bemessenen Investitionsmittel von Seiten

der Länder müssen die Krankenhäuser notwendige finanzielle Mittel für die

Modernisierung ihrer Infrastruktur aus den Betriebskosten erwirtschaften. D.h.,

sie müssen Gewinne erzielen, um erforderliche Investitionen zu tragen. Dies erhöht

den Druck auf das Personal und führt zu einer finanziellen Schieflage vieler

Krankenhausträger.

Die Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz e.V. (KGRP) ist der Dachverband

der Krankenhausträger in Rheinland-Pfalz und vertritt die Interessen von 84

Krankenhäusern mit rund 26.000 Betten. Über 900.000 Patientinnen und Patienten werden jährlich in den

rheinland-pfälzischen Krankenhäusern umfassend stationär behandelt. Hinzu kommen jährlich mehr als

80.000 ambulante Operationen. Die Kliniken sind zugleich einer der bedeutendsten Arbeitgeber in

Rheinland-Pfalz mit rund 58.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Nähere Informationen zu den Aufgaben der Krankenhausgesellschaft

Rheinland-Pfalz unter www.kgrp.de.

ViSdP: Andreas Wermter, Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft

Rheinland-Pfalz e.V.

Quelle: KGSH, 28.03.2023