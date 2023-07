Für patientengerechte Lösungen in Sachsen: Krankenhausplanung ist Ländersache (Presseaussendung).

Sächsische Vertreter der Selbstverwaltung im Gesundheitswesen und der sächsischen Kommunen und Landkreise haben sich am 8. Februar 2023 mit der Staatsministerin für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt, Petra Köpping, getroffen, um über die Empfehlungen der Regierungskommission zu einer

grundlegenden Reform der Krankenhausvergütung und deren Auswirkungen auf die mittelfristige Planung der Gesundheitsversorgung im Freistaat zu sprechen.

Die von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach eingesetzte

Expertenkommission hat eine Beschreibung von Problemen und Herausforderungen im

deutschen Krankenhauswesen vorgelegt. Die Einschätzungen deckten sich

grundsätzlich auch mit der Situation im Freistaat Sachsen, so dass in einer

Strukturreform ein wichtiger Schritt zum Erhalt einer guten medizinischen

Versorgung gesehen wird. Auch die aufgezeigte Zielstellung der

Regierungskommission zeigt eine hohe inhaltliche Überschneidung mit den

Vorstellungen der sächsischen Akteure im Rahmen des gemeinsamen Zielbildes zur

Weiterentwicklung der gesundheitlichen Versorgung im Freistaat Sachsen. Die

Vorschläge der Regierungskommission bedürfen jedoch einer verantwortungsvollen

und ausgewogenen Chancen- und Risikobewertung, um zukunftsfähige

Versorgungsstrukturen und ein solides Finanzierungssystem zu etablieren.

Darüber waren sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Runde einig. Auch

eine weitere bedarfsnotwendige Konzentration von qualitätsgerechten Leistungen

in Krankenhäusern, die dafür die personellen, qualitativen und technischen

Voraussetzungen schaffen, wertet die sächsische Runde als richtig und

notwendig.

Es gehe auch in Sachsen um eine gezielte qualitäts- und patientenorientierte

Weiterentwicklung der Krankenhauslandschaft zur Gewährleistung einer stabilen

und flächendeckenden Versorgung, dies vor allem mit Blick auf den sich

abzeichnenden teils dramatischen Mangel an Ärzten und Pflegekräften sowie eines

spürbaren Bevölkerungsrückgangs, insbesondere in den ländlichen Regionen.

Darüber hinaus wird begrüßt, dass die von der Expertenkommission vorgeschlagene

Reform der Vergütung von Krankenhausversorgungsleistungen auch bisherige

ökonomische Fehlanreize reduzieren soll.

Unabhängig davon besteht großer Investitionsbedarf in den Kliniken. Hier ist

sich auch der Freistaat seinen Verpflichtungen (seit den 90er Jahren bereits

ca. 6 Milliarden Euro) bewusst. Genauso müsse aber auch der Bund prüfen, wie er

den notwendigen Umbau finanziell unterstützen kann.

Die Akteure der sächsischen Gesundheitsversorgung haben sich bereits in den

Jahren 2021/22 in einer Zukunftswerkstatt intensiv mit der künftigen

Krankenhausstruktur in Sachsen beschäftigt.

Ein gemeinsam erarbeitetes Zielbild sieht unter anderem vor, die

Leistungsangebote der Krankenhäuser stärker aufeinander abzustimmen und

arbeitsteilig zu organisieren. Kleinere Kliniken auf dem Land sollen als

Gesundheitszentren wichtige Anlaufstellen für die Bevölkerung bleiben.

Die Grundideen dieses Zielbildes wurden in das am 1. Januar 2023 in Kraft

getretene Krankenhausgesetz übernommen.

Jetzt gelte es in der aktuellen Krankenhausplanung bundeseinheitliche Vorgaben

und Kriterien als auch regionale Besonderheiten und Kompetenzen zu

berücksichtigen. Dabei sollen grundsätzlich die bewährten Strukturen in Sachsen

erhalten bleiben. Dies müsse sich auch über eventuelle Bundesvorgaben zu neuen

Versorgungsstufen abbilden lassen. Gemeinsam mit dem Sächsischen

Sozialministerium verschaffen sich die Akteure derzeit einen Überblick über das

Versorgungsgeschehen im Land und suchen für kritische Versorgungssituationen

nach patientengerechten Lösungen. Der ganze Planungs- und Umsetzungsprozess

soll gemeinsam möglichst transparent gestaltet werden.

Mit diesem gemeinsamen Ziel werden die sächsischen Akteure diesen Prozess

tragen.

Quelle: Presseaussendung, 10.02.2023