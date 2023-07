Grenzwertig: Stellungnahme des Vorstandes der KV Hessen zu Vorwürfen aus dem Odenwaldkreis (Pressemitteilung).

Der Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen (KVH) ist am 17. Juli 2020 wiederholten Vorwürfen aus dem Odenwaldkreis entschieden entgegengetreten, die hohe Todeszahl in der Corona-Pandemie dort hänge mit dem fehlenden Testcenter zusammen und die KVH sei dafür verantwortlich. Dazu erklärten die Vorstandsvorsitzenden der KVH, Frank Dastych und Dr. Eckhard

Starke, in Frankfurt:

„Wir leben bedauerlicherweise in Zeiten, in denen sich Gesellschaft und Medien

immer mehr von Fakten entfernen. Und leider gilt dies, wie wir nun zum

wiederholten Mal feststellen, auch für den einen oder anderen hessischen

Landrat und seine Verwaltungsmitarbeitenden. Denn Falschbehauptungen oder

Narrative, wie man sie heute neudeutsch nennt, werden nicht nur im fernen

Washington unabhängig vom Wahrheitsgehalt in die Welt gesetzt, sondern unter

anderem auch im Odenwaldkreis. Auch dort scheint man nach dem Motto zu

verfahren: ,Wiederhole Dinge einfach so oft, dass sie irgendwann als wahr

gelten, denn Dinge, die man immer wieder hört, müssen ja wahr sein’. Und so hat

sich schleichend aber konsequent in den letzten Monaten aus und im

Odenwaldkreis das Narrativ etabliert, die überdurchschnittlich hohe Todeszahl

dort liege daran, dass die KVH im Landkreis kein Testcenter eingerichtet habe.

Nun ist das Schöne an Fakten, dass man sie überprüfen kann. Die Bilanz im

Odenwaldkreis ist, nicht nur im hessischen sondern bundesweiten Vergleich, mit

15,11 Prozent Toten in Bezug auf die Zahl der Infizierten katastrophal. Mit 431

Infizierten pro 100.000 Einwohner liegt der Odenwaldkreis ebenfalls einsam an

der Spitze in Hessen. Zusammen mit dem Schwalm-Eder-Kreis ist der Odenwaldkreis

damit verantwortlich für 20 Prozent der 514 Covid-19-Toten in Hessen. Und das,

wo gerade einmal 4,5 Prozent der Einwohner Hessens in diesen beiden Landkreisen

leben.

Und jetzt soll alles an dem fehlenden Testcenter gelegen haben? Jenseits dieser

Pandemie würden wir das eher als schlechten Scherz und eine wodurch auch immer

ausgelöste Wahrnehmungsstörung bezeichnen und uns dazu nicht weiter äußern.

Hier geht es aber um 63, vielfach ältere Menschen, die für welche Versäumnisse

auch immer mit ihrem Leben bezahlt haben. Und das macht das Ganze zu einer

todernsten Sache.

In Hessen gab es zudem elf Landkreise ohne Testcenter. Darunter die Wetterau,

der Hochtaunuskreis, der Rheingau-Taunus-Kreis oder Darmstadt-Dieburg. Und wie

sehen die Zahlen dort aus? 120 bis 150 Fälle/100.000 Einwohner und 1,69 bis

4,54 Prozent Letalität.

Das sind selbst in Hessen, das bundesweit eine an sich schon sehr gute Bilanz

aufweist, gute, beziehungsweise sogar Spitzenwerte. Eine solche Bilanz hätte im

Odenwald fast 300 Infektionen weniger und über 50 Tote, hauptsächlich ältere

Menschen, hauptsächlich HeimbewohnerInnen, weniger zur Folge gehabt. Diese

Zahlen sind auch umso dramatischer, da in der größten Stadt Hessens, Frankfurt

am Main, mit siebeneinhalb mal mehr Einwohnern, genauso viele Menschen an

Covid-19 verstorben sind, wie im Odenwaldkreis. Insgesamt lebten zudem rund 200

der an Covid-19 in Hessen Verstorbenen in Seniorenheimen. Das sind etwas mehr

als 40 Prozent. Von den im Odenwald verstorbenen Menschen lebten dagegen über

70 Prozent in solchen Einrichtungen.

Noch immer ist das fehlende Testcenter schuld? Ein Blick auf die Hessen-Zahlen

hilft erneut: Ganz unten in Hessen und Deutschland steht da, was die Todesrate

angeht, nur der Odenwald. Aber ein Platz davor steht besagter

Schwalm-Eder-Kreis. Was finden wir hier? 311 Fälle/100.000 Einwohner, 37 Tote,

eine Letalität von 6,6 Prozent und ein Testcenter in Homberg/Efze.

Zudem stand für den Odenwald bei den eher ungünstigen geografischen

Gegebenheiten und einer der niedrigsten Bevölkerungsdichten in Hessen mit 155

Ew/km2 alternativ ein Fahrdienst der KV Hessen zur Verfügung, der aber auf

genau 0 (null) Einsätze gekommen ist. Er wurde also 0 (null) mal vom

Gesundheitsamt oder vom Landkreis angefordert. Dieser Fahrdienst beinhaltete

das gleiche Versorgungs- und Testangebot wie unsere

Covid-19-Koordinierungscenter, somit unsere sogenannten Testcenter.

Übrigens behaupteten die Funktionsträger des Odenwaldkreises zeitweise auch,

die zahlreichen Altenheime im Gebiet seien von Beginn an konsequent auf Corona

getestet worden und jeder darauffolgende Todesfall sei seither im Falle der

Infektion der meist hochbetagten Bewohner als Corona-Todesfall gezählt worden,

auch wenn die eigentliche Sterbeursache oftmals eine ganz andere gewesen sei.

So konnte man es wenigstens auf de-fakt.de nachlesen. Und ganz am Anfang lagen

die Todeszahlen und Infektionen noch an der Beliebtheit österreichischer

Skigebiete im Odenwald und den angeblich intensiven Geschäftsbeziehungen zu

italienischen Firmen und einem angeblich so guten Covid-19-Detektionskonzept

mit angeblich aktiver Fallnachverfolgungsarbeit des Gesundheitsamtes. So las

man es dann jedenfalls in der Lagedarstellung des hessischen Innenministeriums

am 27. April 2020. Die Nähe zu Bayern soll es ja auch mal eine Zeit gewesen

sein. Dabei weisen alle angrenzenden Landkreise in Hessen, Baden-Württemberg

und Bayern, insbesondere die Bergstraße in Hessen, deutlich bessere Bilanzen

auf.

Hoffen wir nun, dass der Versuch, diese drängenden Fragen mit dem tumben

Vorwurf des fehlenden Testcenters zu beantworten, beendet ist und endlich die

Aufklärung anfängt, warum es zu dieser Todeszone in Hessen gekommen ist.

Ein kleines Schmankerl zum Schluss: Die ursprünglichen Pläne der KV, am

Standort des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes (ÄBD) in Erbach/Odenwald ein

Testcenter zu errichten, waren aufgrund der bestehenden Infektionslage im

dortigen Krankenhaus leider nicht sinnvoll.“

Quelle: Pressemitteilung, 17.07.2020