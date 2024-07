Versorgungsrolle verbindet Großkrankenhäuser (Presseaussendung).

AKG-Stufenmodell im Koalitionsvertrag verankert. Aufnahmekriterien orientieren sich an politischen Forderungen. Klinikum Oldenburg wird 26. Mitglied. Auch zu Beginn des nunmehr dritten Pandemiejahres bleiben die Krankenhäuser im Fokus des öffentlichen Interesses. Die AKG-Kliniken sind bis heute der einzige Krankenhausverband in Deutschland,

der sich alleine aus der Versorgungsrolle seiner Mitglieder definiert. Mit dem Bekenntnis der Ampelkoalition im Koalitionsvertrag zum AKG-Stufenmodell ist die

Weichenstellung für eine Neuordnung der Krankenhauslandschaft geschaffen. In

Anlehnung an das eigene Stufenmodell haben die AKG-Kliniken ihre

Aufnahmekriterien für die Mitgliedschaft angepasst. Demnach sind neben der

Trägerschaft und Größe als weitere Kriterien die umfassende Notfallstufe sowie

eine überdurchschnittliche Anzahl an vorgehaltenen Fachabteilungen

hinzugekommen. „Auf dieser Basis gibt es insgesamt rund 47 Krankenhäuser in

Deutschland, die der Versorgungsrolle unseres Zusammenschlusses entsprechen“,

fasst Nils Dehne, Geschäftsführer der Allianz Kommunaler Großkrankenhäuser

(AKG-Kliniken) zusammen.

„Das Klinikum Oldenburg passt mit seinen umfangreichen Verbindungen und

Netzwerken in der Region hervorragend zu unserem Versorgungsverständnis“ freut

sich Dr. Matthias Bracht, Vorstandsvorsitzender der AKG-Kliniken und begrüßt

das 26. Mitglied sehr herzlich.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2022 wurde das Klinikum Oldenburg in der Allianz

aufgenommen. Für die beiden Vorstände der Klinikum Oldenburg AöR, Rainer

Schoppik und Dr. Christiane Stehle, ist der Beitritt geradezu zwingend: “Das

Klinikum Oldenburg ist als Maximalversorger auf dem Weg zum

Universitätsklinikum und zugleich in kommunaler Trägerschaft. Daher freuen wir

uns auf den Austausch unter „Gleichgesinnten“ und die gegenseitigen Impulse.”

Immer mehr Akteure der Gesundheitspolitik erkennen die dringende Notwendigkeit

von klar definierten Versorgungsrollen an. Gerade in der Pandemiebewältigung

fehlte es an verlässlichen Differenzierungsmerkmalen für eine zielgerichtete

Einbindung und Unterstützung der relevanten Krankenhäuser. Natürlich braucht es

dafür auch eine neue Finanzierungslogik, damit sich jedes Krankenhaus auf seine

spezifische Versorgungsrolle fokussieren kann. Das gilt für eine pandemische

Notlage genauso wie für eine zukunftsfähige und nachhaltige

Versorgungslandschaft.

Quelle: Presseaussendung, 10.01.2022