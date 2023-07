Zuversichtlicher Minister: Die Krankenhausreform stehe bis zum Sommer

Welle der Krankenhaus-Schließungen habe auch ohne Reform schon begonnen (Bundesgesundheitsministerium).

Zum Auftakt der Verhandlungen zur Krankenhausreform zeigt sich Bundesgesundheitsminister Prof. Karl Lauterbach zuversichtlich, dass Bund, Länder und Regierungsfraktionen konstruktive Ergebnisse erzielen werden. „Ich bin überzeugt davon, dass wir uns bis Sommer auf Eckpunkte für eine gute Reform einigen

werden“, sagte Lauterbach am 23.02.2023 im Interview mit dem Handelsblatt. Das Kliniksystem müsse geändert werden, um flächendeckend eine qualitativ hochwertige stationäre Versorgung zu gewährleisten.

[...]

Interview mit dem Handelsblatt zur Krankenhausreform

Handelsblatt: Herr Minister, Sie versprechen mit Ihrer Klinikreform eine

optimale Gesundheitsversorgung der Bürger, gleichzeitig sollen Krankenhäuser

schließen. Wie passt das zusammen?

Bundesgesundheitsminister Prof. Karl Lauterbach: Bei der Reform geht es nicht

um Schließungen. Dafür braucht man keine Reform, die Welle der Schließungen hat

sowieso schon begonnen… Ohne Reform stünden eine Menge Krankenhäuser schon

schnell vor dem Aus. Mit Reform haben sie dagegen eine Chance. Viele Kliniken

haben in den vergangenen Jahren nur wegen der Corona-Hilfen durchgehalten.

Diese Hilfen sind nun aber ausgelaufen. Außerdem fehlen den Krankenhäusern

häufig Personal und teilweise sogar Patienten. Das Krankenhaussterben ohne

Reform würde wie folgt ablaufen: zu wenig Personal, daher weniger Fälle, daher

weniger Budget, daher noch weniger Personal. Und dann von vorne. Wir geben

diesen bedrohten Häusern eine Perspektive.

Sie selbst sagen aber, dass Deutschland zu viele Kliniken hat. Wie viele werden

nach Ihrer Reform übrigbleiben?

Das hängt von den Ländern ab. Sie behalten die Planungshoheit, können sagen, wo

welches Krankenhaus welche Funktion hat. Es wird künftig Universitätskliniken

und Kliniken der Maximalversorgung für eine sehr hochwertige Versorgung geben

und eine deutlich größere Zahl an Einrichtungen auf der mittleren Stufe, Level

2, die z.B. auch eine erweiterte Notfallversorgung, ein Leistungsspektrum

vieler chirurgischer Spezialbereiche und von Unterbereichen der Inneren Medizin

anbieten. Somit sind die Level-2-Krankenhäuser personell und auch durch

Technologie und Erfahrung das Rückrat der Versorgung vor Ort, bieten sehr gute

Qualität und gute Erreichbarkeit. Auch die kleinen Krankenhäuser für die

Basisversorgung haben wichtige Aufgaben. Sie können sich in Zukunft auf das

konzentrieren, was sie objektiv leisten können. Insgesamt muss die Qualität der

Versorgung für die Krankenhausplanung wieder ausschlaggebend werden und nicht

der Bestandsschutz. Heute werden in kleinen, nicht optimal geeigneten

Krankenhäusern auch Behandlungen gemacht, für die größere Krankenhäuser

geeigneter wären.

[...]

Quelle: Bundesgesundheitsministerium, 23.02.2023