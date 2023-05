Asklepios Trendreport 2023

Erster Trendreport 2023 stellt Entwicklungen in den Bereichen Medizin, Innovation und Nachhaltigkeit bei Asklepios vor (Download, 11 MB).

Aktuelles zu Medizin, Innovation, Nachhaltigkeit: Wie neue Technologien und Behandlungsmethoden den Klinikalltag verändern / Ideen und Lösungsansätze für eine echte Krankenhausreform / Trendreport erscheint ab sofort jährlich. Inwiefern verändern neue Behandlungsmethoden und Technologien den

Klinikalltag? Wie wird die medizinische Versorgung künftig organisiert sein? Auf welche Veränderungen müssen wir uns einstellen? Antworten darauf liefert ab sofort der

jährlich und in Form eines E-Magazins erscheinende Asklepios Trendreport, der

die Entwicklungen in den Bereichen Medizin, Innovation und Nachhaltigkeit bei

Asklepios vorstellt und einordnet. Im Fokus des Trendreports 2023 steht

zunächst eine von Asklepios beauftragte und durch das Institut Toluna

durchgeführte repräsentative Online-Befragung über die Gesundheitsversorgung

heute und morgen mit dem Schwerpunktthema "Ambulantisierung medizinischer

Leistungen". Dabei wird deutlich, dass eine Mehrheit der Befragten ambulante

Behandlungen wünscht - und das am liebsten im Krankenhaus. Weitere Inhalte sind

die Asklepios-ESG-Strategie, also die Sichtweise des Unternehmens auf den

Bereich Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführung, die Vision neuer

Versorgungsprozesse sowie die Einordnung der geplanten Krankenhausreform durch

Asklepios CEO Kai Hankeln. Er zeigt dabei die Defizite der geplanten Reform auf

und präsentiert Ideen und Lösungsansätze, die das Versorgungssystem

zukunftssicher gestalten sollen: "Das aktuell bereits stark belastete

Gesundheitswesen steht vor großen Herausforderungen. Nicht zuletzt deshalb ist

es wichtig, die richtigen Weichen für die Zukunft zu stellen", so der

Vorstandsvorsitzende der Asklepios Kliniken Gruppe. "Wir müssen das dringend

reformbedürftige Gesundheitswesen auf ein festes Fundament stellen, um eine

qualitativ hochwertige Versorgung der Bürgerinnen und Bürger langfristig

sicherzustellen."

Der jetzt erstmals erschienene Asklepios Trendreport zeigt die wesentlichen

Entwicklungen auf, die unser Gesundheitssystem auf absehbare Zeit prägen - und

weist zugleich Wege aus der Krise auf. Neue Technologien erobern die Medizin,

Künstliche Intelligenz, Robotik, Big Data und zahlreiche digitale Innovationen

eröffnen neue Wege, Patient:innen zu behandeln. "Gleichzeitig droht das System

unbezahlbar zu werden, und so müssen strukturell und konzeptionell neue Wege

gegangen und die Versorgung den neuen Möglichkeiten angepasst werden", warnt

Asklepios CEO Kai Hankeln. Die Herausforderungen reichen von einer geplanten

Strukturreform der Krankenhauslandschaft gemäß dem Versorgungsbedarf über die

Überwindung der Sektorengrenzen, der konsequenten Digitalisierung bis zu einer

Ambulantisierung vieler Behandlungen, die heute noch stationär erbracht werden.

"Viele dieser Veränderungen haben europäische Nachbarstaaten bereits umgesetzt.

Jetzt müssen auch wir folgen, wenn wir die Gesundheitsversorgung der

Bevölkerung auch in Zukunft sicherstellen wollen", so Kai Hankeln. Neben dem

Trend zur Ambulantisierung findet auch das wichtige Thema Nachhaltigkeit Platz

im Trendreport.

"Als einer der größten Gesundheitsdienstleister in Deutschland arbeiten wir bei

Asklepios jeden Tag daran, unsere Patient:innen bestmöglich zu behandeln und zu

versorgen. Dabei agieren wir stets am Puls der Zeit, prüfen Trends, wagen

Fortschritt - und verlieren nie aus den Augen, was wirklich zählt: neben

Exzellenz, Engagement und Ethik insbesondere Verantwortung, Verbindlichkeit und

Vertrauen", sagt Priv.-Doz. Dr. Sara Sheikhzadeh, Chief Medical Officer (CMO)

der Asklepios Kliniken. "Ohne diese Elemente ist das ärztliche Gelöbnis, das

eigene Leben in den Dienst der Menschlichkeit zu stellen, nichts wert. Davon

bin ich, davon sind wir bei Asklepios, überzeugt", so die Medizinische

Vorständin. Der Trendreport gewährt den Leser:innen faszinierende Einblicke in

die Kardiologie, die Tumormedizin, die Robotik und die Forschung bei Asklepios.

"Doch alle dokumentierten Trends und Innovationen münden letztendlich alle in

dieselbe Erkenntnis und dasselbe Bekenntnis: Der Mensch ist nicht ersetzbar.

Seine Expertise und Erfahrung werden auch in Zukunft gebraucht", so Priv.-Doz.

Dr. Sheikhzadeh.

Quelle: Download, 24.05.2023