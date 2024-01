Baden-Württemberg: 2,15 Millionen Patienten wurden 2018 stationär im Krankenhaus behandelt - Etwas mehr Pflegepersonal in den Krankenhäusern (Statistikamt Baden-Württemberg).

Rund 2,15 Millionen Patienten wurden 2018 in baden-württembergischen Krankenhäusern vollstationär versorgt. Dies waren 8 700 oder 0,4 % weniger als 2017. Damit sind nach Angaben des Statistischen Landesamts die Patientenzahlen in der stationären Versorgung nach Jahren des Anstiegs im zweiten Jahr in Folge

leicht zurückgegangen. Die durchschnittliche Verweildauer je Patient im

Krankenhaus war 2018 mit 7,2 Tagen etwas niedriger als 2017 (7,3 Tage).

Insgesamt wurden 2018 von den Krankenhäusern 15,56 Millionen stationäre

Behandlungstage gemeldet – 104 000 Behandlungstage weniger als 2017.

Der Bestand der aufgestellten Betten in den Krankenhäusern des Landes folgte

auch 2018 dem langjährigen Abwärtstrend und zeigt ein leichtes Minus von 0,4 %

gegenüber 2017. Rund 55 600 Betten standen für die stationäre Versorgung der

Patienten zur Verfügung. Die durchschnittliche Bettenauslastung betrug 76,7 %.

Der seit 2011 zu beobachtende Anstieg beim ärztlichen Personal kam 2018

vorläufig zum Stillstand. Die Zahl der an den Kliniken des Landes hauptamtlich

beschäftigten Ärztinnen und Ärzte lag 2018 bei 19.695 Vollkräften1. Dies

entsprach in etwa dem Niveau von 2017. Die Kapazitäten beim Pflegepersonal in

Krankenhäusern stiegen dagegen 2018 etwas stärker an. Mit 39 064 direkt

beschäftigten Vollkräften lag der Personalbestand 2018 hier um 2,0 % höher als

2017.[...]

Quelle: Statistikamt Baden-Württemberg, 05.05.2020