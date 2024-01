Baden-Württemberg: Uniklinika sollen 615 Mio. Euro für Liquiditätssicherung, Intensivkapazitäten und Forschung erhalten (Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg (MWK)).

Die vier Universitätsklinika Freiburg, Heidelberg, Tübingen und Ulm nehmen bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie eine herausragende Rolle für die Versorgung der Bevölkerung ein. Sie koordinieren die regionalen Partner, behandeln die schwersten Fälle und leisten Pionierarbeit in der COVID-19-Forschung. Die Krisensituation bedeutet eine enorme finanzielle Belastung

für die Uniklinika. Dies darf die Arbeit der Einrichtungen und ihrer Beschäftigten

keinesfalls beeinträchtigen. Das Land wird deshalb seiner Verantwortung

gerecht, greift den Universitätsklinika kurzfristig unter die Arme und

unterstützt sie mit insgesamt bis zu 600 Mio. Euro. Weitere 15 Mio. Euro

stellen wir für die COVID-19-Forschung an den Medizinischen Fakultäten zur

Verfügung. Damit sorgen wir dafür, dass unsere Universitätsmedizin ihrer

besonderen Rolle bei der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie auch weiterhin

gerecht werden kann“, sagte Wissenschaftsministerin Theresia Bauer am

Donnerstag (30. April) bei einem Besuch des Universitätsklinikums Ulm.

„Die Dimension dieser Einwilligung macht deutlich, welche Bedeutung den vier

Uniklinika des Landes und ihren Beschäftigten bei der Bekämpfung der

Covid-19-Pandemie zukommt. Deshalb zögern wir nicht, die notwendigen

Finanzmittel zur Verfügung zu stellen. Die Funktionsfähigkeit der Uniklinika

muss während der Krise sichergestellt sein. Dabei unterstützen wir die Klinika

als Gewährträger allerdings mit einer Finanzhilfe, die eigentlich der Bund

bringen müsste. Wir erwarten, dass die Bundesregierung bei der

Krankenhausentlastung noch mal nachlegt“, sagte Finanzministerin Edith

Sitzmann.

„Die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Universitätsklinika

sind immens. Bundesgesundheitsminister Spahn muss daher im

COVID-19-Kranken­hausentlastungsgesetz nachsteuern. Es braucht einen wirklichen

Ausgleich und eine Entlastung, die auch den Namen verdient“, unterstrich auch

Ministerin Bauer.

Das Programm für die Universitätsklinika setzt sich zusammen aus drei

Bausteinen: Bis zu 528 Mio. Euro für die Sicherung des laufenden Betriebs, 72

Mio. Euro für Investitionen in den Ausbau von Intensivkapazitäten und 15 Mio.

Euro für COVID-19-Forschung an den Medizinischen Fakultäten. Damit stellt das

Land insgesamt bis zu 615 Mio. Euro zur Verfügung.

Uniklinika leisten wichtigen Forschungsbeitrag im Kampf gegen Pandemie

„Von ganz besonderer Bedeutung ist die COVID-19-Forschung. Die

Universitätsmedizin in Baden-Württemberg kann ihre vielfältigen Kompetenzen in

den weltweiten Kampf gegen die Pandemie einbringen und eine wichtige Rolle

übernehmen. Deshalb stärken wir ihr den Rücken. Die Ergebnisse unserer

Forscherinnen und Forscher sind auch eine essentielle Grundlage für unsere

politischen Entscheidungen“, so Bauer weiter.

In diesem Sinn hat die Landesregierung bereits eine Studie in Auftrag gegeben,

die Erkenntnisse liefern soll, wie häufig Kinder von COVID-19 betroffen sind

und welche Rolle sie bei der Ausbreitung des Corona-Virus spielen. An der

Studie beteiligen sich alle vier Uniklinika unter Federführung der

Universitätsklinik Heidelberg. Die Kosten der Studie von 1,2 Mio. Euro trägt

das Land.

Quelle: Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg (MWK), 30.04.2020