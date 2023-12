Bruttowertschöpfung der Gesundheitswirtschaft Baden-Württembergs 2022 über 47 Milliarden Euro (Download, PDF, 1,5 MB).

Der Gesundheitsbereich ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Die Bruttowertschöpfung der Gesundheitswirtschaft Baden-Württembergs belief sich im Jahr 2022 nach Angaben des Statistischen Landesamtes nominal auf über 47,4 Milliarden (Mrd.) Euro. Dies entsprach einem Anteil an der baden-württembergischen Gesamtwirtschaft von 9,2 %.

Das Gesundheitswesen insgesamt zeichnet sich durch einen, verglichen mit der Gesamtwirtschaft, hohen Anteil an weiblichen Beschäftigten aus. So wurden im Jahr 2021 in Baden-Württemberg knapp drei Viertel aller Stellen von Frauen besetzt.

Im Jahr 2021 wurden in Baden-Württemberg rund 60,1 Mrd. Euro für gesundheitsbezogene Waren und Dienstleistungen ausgegeben. Auf jede Einwohnerin bzw. jeden Einwohner des Landes entfielen somit durchschnittlich 5 408 Euro. Im Südwesten lagen die gesundheitsbezogenen Pro-Kopf-Ausgaben 2021 damit um 291 Euro unter dem Wert für Deutschland insgesamt.

Diese Kenngrößen und weitere aktuelle gesundheitsbezogene Informationen können der vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg herausgegebenen Broschüre »Gesundheitsökonomische Indikatoren für Baden-Württemberg 2023« entnommen werden. Dabei stützen sich die Angaben zu den Gesundheitsausgaben und zum Gesundheitspersonal sowie zur Wirtschaftsleistung im Wesentlichen auf Berechnungen der »Arbeitsgruppe Gesundheitsökonomische Gesamtrechnungen der Länder«, in der auch das Statistische Landesamt Baden-Württemberg vertreten ist.

Quelle: Pressemitteilung,, 11.12.2023