BWKG-Indikator 2/2021: Fachkräftemangel belastet Reha-Kliniken und Pflegeeinrichtungen / Bürokratieentlastung hat Schlüsselrolle (BWKG).

Die Schwierigkeiten, qualifiziertes Personal zu finden, werden immer größer, so der Vorstandsvorsitzende der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft (BWKG), Heiner Scheffold, zu den Ergebnissen des BWKG-Indikators 2/2021 für die Reha-Kliniken und die Pflegeeinrichtungen. Im Rahmen des BWKG-Indikators werden die Geschäftsführer der

BWKG-Mitgliedseinrichtungen regelmäßig zu ihrer Einschätzung der wirtschaftlichen Situation und zur Gewinnung von Fachkräften befragt. Die Geschäftsführer von 97,3 % der Reha-Kliniken und 89,3 % der

Pflegeeinrichtungen schätzen es als schwierig oder eher schwierig ein,

Pflegefachkräfte zu finden. 78,9 % der Reha-Kliniken haben Probleme, freie

Stellen im Ärztlichen Dienst neu zu besetzen.

„Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, müssen verschiedene Maßnahmen

umgesetzt werden. Dabei nimmt der Abbau von Bürokratie sicherlich eine

Schlüsselrolle ein“, so Scheffold. Wenn Pflegekräfte und Ärzte immer mehr Zeit

mit Bürokratie verbringen und so immer weniger Zeit für ihre Patienten hätten,

sei es kein Wunder, wenn sie weniger im eigentlichen Berufsfeld arbeiten oder

sich ein anderes Betätigungsfeld suchen. „Außerdem müssen ausländische

Fachkräfte schneller anerkannt werden und es muss mehr Flexibilität beim

Personaleinsatz geben“, fordert der BWKG-Vorstandsvorsitzende, der gleichzeitig

Landrat des Alb-Donau-Kreises ist. Starre Personalvorgaben und die Festlegung

auf be-stimmte berufliche Qualifikationen verhinderten einen modernen

Personalmix. Alle Einrichtungen, die ausbilden können und wollen, müssen das

auch dürfen. Im Koalitionsvertrag auf der Bundesebene sei vorgesehen, dass die

Pflegeausbildung in Einrichtungen der Eingliederungshilfe und der

Rehabilitation ermöglicht werden soll, soweit diese die Voraussetzungen

erfüllen. Dieser Plan müsse nun möglichst bald umgesetzt werden.

„Außerdem ist und bleibt es natürlich von zentraler Bedeutung, dass der

finanzielle Rahmen stimmt“, so Scheffold. Nach den Zahlen des BWKG-Indikators

sei man aber nach wie vor weit davon entfernt. 59,7 % der Reha-Kliniken und

fast 30 % der Pflegeeinrichtungen im Land gehen aktuell davon aus, dass sie das

Jahr 2021 mit roten Zahlen abschließen werden.

Die Reha-Kliniken leiden zum einen unter einer rückläufigen Auslastung in der

Pandemie und zum anderen unter den überdurchschnittlichen Kosten im

Hochlohnland Baden-Württemberg. „Unsere Forderung, dass die

überdurchschnittlichen Kosten in Baden-Württemberg finanziert werden müssen,

gilt natürlich für alle Einrichtungen, insbesondere auch für die

Reha-Kliniken“, sagt Scheffold. Diese hätten nach wie vor große

Schwierigkeiten, eine leistungsgerechte Vergütung mit den Kostenträgern zu

verhandeln. Es hätte hier zwar Verbesserungen gegeben. Diese stünden aber

bislang nur auf dem Papier und ließen sich in Verhandlungen nicht durchsetzen.

„In der Altenpflege wird es immer wichtiger, auch qualifizierte Hilfskräfte zu

haben. Hierzu gibt es eine einjährige Helferausbildung und es wäre eine große

Hilfe, wenn diese – wie schon die dreijährige Fachkraftausbildung – solidarisch

über einen Fonds finanziert werden könnte“, macht Scheffold deutlich. Momentan

werden die ausbildenden Einrichtungen einschließlich deren Bewohnerschaft und

Klienten einseitig durch die Ausbildungskosten belastet. „Hier kann das Land

tätig werden und den Pflegeheimen mit der Einrichtung eines Ausbildungsfonds

schnell helfen“, ergänzt Scheffold.

Die Ergebnisse des BWKG-Indikators (2/2021) für die Reha-Kliniken und

Pflegeeinrichtungen sind beigefügt.

Quelle: BWKG, 29.12.2021