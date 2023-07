Geschäftsbericht 2022 der Alexianer Gruppe

Die hohe Diversifikation des Alexianer-Verbundes und Umsatzerlöse i.H.v. 1,8 Milliarden Euro schaffen wirtschaftliches Fundament in schwierigem Umfeld (Download, PDF, 9 MB).

In einem schwieriger werdenden Umfeld konnte sich die Alexianer Gruppe im Jahr 2022 verhältnismäßig gut behaupten. Das geht aus dem Geschäftsbericht hervor, den das Gesundheits-​ und Sozialwirtschaftsunternehmen jetzt vorlegte. Dennoch warnt Andreas Barthold, Sprecher der Hauptgeschäftsführung, vor künftigen Risiken: „Weil bei den Krankenhäusern die gestiegene Inflation und die Personalkostensteigerungen der Tarifvereinbarung aufgrund der aktuellen Gesetzeslage nicht vollständig refinanziert werden, droht Krankenhäusern eine zunehmende Insolvenzgefahr. Wir erleben hier eine Bundespolitik, die sich diesem Problem verschließt.“

Im Geschäftsjahr 2022 sorgte unter anderem die hohe Diversifikation des Verbundes in den vier Geschäftsfeldern Somatik, Psychiatrie, Altenhilfe und außerklinische Pflege sowie Eingliederungs-​ und Jugendhilfe für eine stabile Basis für den Geschäftsverlauf.

Im Jahr 2022 wurden weitere Wachstumsschritte vollzogen: So wurde vertraglich vereinbart, dass die Alexianer zum 1. Januar 2023 Mehrheitsgesellschafter der Marienhospital Aachen GmbH werden. Während die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gruppe damit zum Jahresbeginn auf 30.000 stieg, bleibt der Personalmangel die größte Herausforderung für den Verbund. Dagegen setzten die Alexianer im Jahr 2022 die unter den Hashtags #miteinander und #mitAlexianer laufende Arbeitgebermarken-​ und Recruiting-​Kampagne, um auf die Vorteile der Alexianer als Arbeitgeber hinzuweisen. Außerdem trafen 2022 die ersten Pflegekräfte aus den Philippinen ein. Im Bereich International Recruiting werden auch künftig große Anstrengungen unternommen, um die Personallücke vor allem in der Pflege verstärkt durch ausländische Kräfte zu schließen.

Chancen sehen die Alexianer für 2023 und 2024 auch in den eigenen Bildungseinrichtungen, wie die in Kürze eröffnende hochmoderne Zentralschule für Gesundheitsberufe in Münster sowie den Instituten für Fort- und Weiterbildung, die es erlauben, Fachkräfte aus eigener Hand zu qualifizieren.

Die Alexianer Gruppe ist bundesweit in zwölf Regionen, sechs Bundesländern und acht Bistümern aktiv. 2022 waren unter ihrem Dach 79 Tochter-​ und Enkelgesellschaften tätig. Diese befinden sich in und um Aachen, Berlin, Hochsauerland, Dernbach, Köln/Rhein-​Sieg, Krefeld, Münster, Potsdam und Sachsen-​Anhalt. Die Umsatzerlöse der Gruppe betrugen im Jahr 2022 rund 1,83 Milliarden Euro.

Mehr Kennzahlen, eine Jahreschronik sowie alle wichtigen Fakten zu Personalien und Organisationsstrukturen gibt es im knapp 50-​seitigen Geschäftsbericht, der ab sofort unter www.alexianer.de/aktuelles/mediathek/jahresberichte digital zur Verfügung steht. Zudem kann er über das Referat Unternehmenskommunikation bezogen werden.

Quelle: Pressenachricht, 21.07.2023