Gesundheitswesen: Beschäftigungsverhältnisse in Sachsen-Anhalt nehmen zu

Anstieg der Beschäftigten im Gesundheitswesen 2021 in Sachsen-Anhalt (Statistikamt Sachsen-Anhalt).

2021 gab es in Sachsen-Anhalt 153,6 Tsd. Beschäftigte im Gesundheitswesen. Gegenüber 2012 bedeutete das eine Zunahme um 4,0 Tsd. Beschäftigungsverhältnisse bzw. 2,7 %. Die prozentuale Zunahme fiel für Sachsen-Anhalt nur geringfügig niedriger aus als die für Deutschland ausgewiesene Erhöhung um 2,9 %.

Sachsen-Anhalt hatte 2021 wie bereits in den Vorjahren einen Anteil von 2,6 % an allen Beschäftigten im Gesundheitswesen in Deutschland.

Das in Vollzeitäquivalente umgerechnete Gesundheitspersonal betrug 114,1 Tsd.

Personen, je 100 Gesamtbeschäftigten des Gesundheitswesens entsprach das 74,3

Vollzeitäquivalenten. Gegenüber Deutschland (71,6) spielte damit in

Sachsen-Anhalt die Teilzeitbeschäftigung eine etwas geringere Rolle.

Vollzeitäquivalente geben die Anzahl der auf die volle tarifliche Arbeitszeit

umgerechneten Beschäftigten an. Ein Vollzeitäquivalent entspricht dabei einem

Vollzeitbeschäftigten. Je 1 000 Einwohnerinnen und Einwohner standen 2021 in

Sachsen-Anhalt 52,6 Beschäftigte in Vollzeitäquivalenten für die

Gesundheitsversorgung der Bevölkerung zur Verfügung, für Deutschland betrug

dieser Wert 51,7. Gegenüber dem Vorjahr sind die Vollzeitäquivalente in

Sachsen-Anhalt mit +1,6 Tsd. Personen bzw. +1,4 % deutlich geringer gewachsen

als die Beschäftigungsverhältnisse insgesamt, was auf eine stärkere Zunahme von

Teilzeit- bzw. geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen gegenüber den

Vollzeitbeschäftigten zurückzuführen ist.

[...]

Quelle: Statistikamt Sachsen-Anhalt, 16.05.2023