Kliniken in Sachsen-Anhalt: Situation ist so schlecht wie nie

Über die Hälfte der Kliniken in Sachsen-Anhalt erwartet für 2022 einen negativen Jahresabschluss (Pressemeldung).

Die Krankenhausgesellschaft Sachsen-Anhalt hat heute die Ergebnisse einer Blitzumfrage zur wirtschaftlichen Lage der Krankenhäuser in Sachsen-Anhalt veröffentlicht. Fazit: Die Situation ist so schlecht wie nie. An der Befragung haben 24 Krankenhäuser mit insgesamt 10.177 Betten

teilgenommen. Das entspricht 68 Prozent der Betten in Sachsen-Anhalt. 71 % der

Häuser bewerten ihre aktuelle wirtschaftliche Situation als schlecht bzw. eher

schlecht, 4 % sogar als sehr schlecht. Über die Hälfte der Krankenhäuser

erwarten für 2022 eine negative Gewinn- und Verlustrechnung. Nur 25 % rechnen

mit einem gerade noch ausgeglichenen Ergebnis, was v. a. den in 2022

bereitgestellten Coronaausgleichszahlungen geschuldet ist. Ohne diese hätten

deutlich mehr Krankenhäuser ein negatives Ergebnis. In 2023 stellt sich die

Lage noch dramatischer dar. Nahezu alle Krankenhäuser in Sachsen-Anhalt

erwarten im laufenden Jahr eine deutliche Verschlechterung ihrer finanziellen

Lage. Als Hauptursachen werden die nichtgedeckten allgemeinen Preis-, Energie-

und Personalkostenentwicklungen sowie Erlösausfälle durch Bettensperrungen

infolge des Fachkräftemangels genannt.

Die Defizite in den Kliniken Sachsen-Anhalts sind enorm: Im Jahr 2022 klaffte

landesweit eine Kosten-Erlös-Lücke von 194 Mio. Euro. Das Defizit wird sich im

Jahr 2023 auf rund 450 Mio. Euro verdoppeln. Hinzu kommt, dass die im

vergangenen Jahr von Bundesgesundheitsminister Lauterbach versprochene

Entlastung für die massiv gestiegenen Energiekosten nicht bei den

Krankenhäusern ankommt. Bundesweit stehen 4,5 Mrd. Euro für die Finanzierung

dieser Kosten zur Verfügung. Den Krankenhäusern in Sachsen-Anhalt würden davon

von Oktober 2022 bis April 2024 eigentlich rd. 137 Mio. Euro zustehen.

Allerdings wurden die Voraussetzungen zum Abruf dieser Mittel derart

ausgestaltet, dass die Mehrheit der Kliniken trotz stark gestiegener

Energiekosten leer ausgeht. Von den rd. 21 Mio. Euro, die den Krankenhäusern in

unserem Bundesland aus dem Topf für 2022 zur Verfügung stünden, erhalten

lediglich 8 Krankenhäuser insgesamt nur 888.586,50 Euro.

Auch die jüngst vom Land zur Verfügung gestellte Hilfe in Höhe von 21 Mio.

Euro, die voraussichtlich als Bettenpauschalbetrag ausgezahlt werden soll, sind

bloß das Ergebnis einer Umverteilung der Mittel: Halbiert wurden die pauschalen

Krankenhausfördermittel von ca. 43 Mio. Euro in 2022 auf nun 21 Mio. Euro in

2023.

„Das alles ist alarmierend“, warnt der KGSAN-Vorsitzende Prof. Dr. med.

Wolfgang Schütte, „Die wirtschaftliche Lage ist extrem angespannt und wird sich

weiter zuspitzen, wenn nicht gegengesteuert wird.“

Die Hoffnung, dass eine zukünftige Krankenhausreform, wie sie Minister

Lauterbach plant, die derzeitige Situation verbessern würde, ist naiv. „Das ist

wie Warten auf Godot“, so Schütte. „Der Handlungsbedarf ist akut, die

erforderlichen Soforthilfen müssen jetzt fließen.“ Die Krankenhausgesellschaft

Sachsen-Anhalt plädiert für ein Vorschaltgesetz zur geplanten Krankenhausreform

des Bundes noch vor dem Sommer. „Damit könnte die wirtschaftliche Lage

kurzfristig stabilisiert und die strukturelle Unterfinanzierung behoben werden,

bis die Reform greift“, bestätigt KGSAN-Geschäftsführer Dr. Gösta Heelemann,

„Strukturplanung darf nicht dem Insolvenzverwalter überlassen werden.“ Die

Soforthilfen müssen die massiv gestiegenen aber nicht refinanzierten Energie-

und Sachkostensteigerungen kompensieren. Auch Tarifsteigerungen müssen

vollständig abgedeckt werden. Zudem muss vor dem Einstieg in neue

Vergütungsformen die systematische Unterfinanzierung im bestehenden

Vergütungssystem dauerhaft beseitigt werden. Dies betrifft nicht nur die

strukturelle Unterfinanzierung im DRG-System sondern auch die unzureichende

lnvestitionsfinanzierung.

SACHSEN-ANHALTS KRANKENHÄUSER:

45 Krankenhäuser sichern an 57 Standorten in Sachsen-Anhalt die medizinische

Versorgung der Bevölkerung auf hohem Niveau. Davon decken 16 Krankenhäuser

spezielle hochspezialisierte medizinische Bereiche ab.

Jährlich erhalten über eine halbe Millionen Bürgerinnen und Bürger in

Sachsen-Anhalt eine stationär oder ambulant lebensrettende medizinische

Versorgung bei akuten Beschwerden, chronischen Leiden, schweren Unfällen.

Mit über 300.000 Notfallpatienten, über 200.000 Patienten in

Hochschulambulanzen und mehr als 160.000 Ermächtigungsfällen pro Jahr nehmen

die Kliniken an der Sicherstellung der ambulanten Versorgung im Land teil.

Seit 2004 unterstützen sie den Sicherstellungsauftrag der Kassenärztlichen

Vereinigung: In Medizinischen Versorgungszentren behandeln Fachärzte unter

einem Dach jährlich rd. 600.000 Patienten.

Quelle: Pressemeldung, 03.04.2023