Krankenhäuser von St. Johannisstift und BBT-Gruppe planen gemeinsame Zukunft

Krankenhäuser von St. Johannisstift und BBT-Gruppe reagieren auf neuen Landeskrankenhausplan für NRW (Mediennachricht).

Die Stiftung St. Johannisstift Paderborn und die BBT-Gruppe in der Region Paderborn / Marsberg haben bereits vor mehreren Monaten Gespräche zur Prüfung einer möglichen

Zusammenführung der Versorgungsangebote ihrer Krankenhäuser aufgenommen.

Dies geschieht vor dem Hintergrund der politisch gewollten Gründung von starken

Verbünden. So setzt der neue Landeskrankenhausplan für NRW auf eine bessere

Koordination und Kooperation zwischen den Krankenhäusern. Ziel ist, die

bevorstehenden demographischen und wirtschaftlichen Herausforderungen der

Branche in größeren Verbünden gemeinsam zu meistern.

Erste Ergebnisse wurden nun in Form einer gemeinsamen Absichtserklärung der

BBT-Gruppe und des St. Johannisstifts konkretisiert, die einen mehrjährigen

Prozess zur Zusammenführung der Krankenhäuser, Brüderkrankenhaus St. Josef

Paderborn, St.-Marien-Hospital Marsberg und Ev. Krankenhaus St. Johannisstift,

zu einem gemeinsamen Gesundheitsdienstleister für die Region vorsehen.

Unter dem Leitgedanken „Wir machen Zukunft. Gemeinsam. Für Menschen.“ soll

perspektivisch ein starker Gesundheitsdienstleister für die Region entstehen,

der mit einem vielfältigen medizinischen Angebot eine möglichst optimale

Versorgung für die Bevölkerung sichert. Dabei steht das Vorhaben, wie in diesen

Fällen üblich, unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch das Bundeskartellamt.

„Besonders wichtig ist uns, dass die Kooperation im christlich-ökumenischen

Geist gelebt wird, in dem die caritativen und diakonischen Wurzeln aller

Partner berücksichtigt werden,“ betont Martin Wolf, Vorstandssprecher des St.

Johannisstift. Das Stift arbeite schon seit vielen Jahren vertrauensvoll mit

‚den Brüdern‘ zusammen. Gynäkologen, Urologen und Chirurgen beider Häuser

betreiben gemeinsam das zertifizierte Kontinenzzentrum OWL. Man habe in der

Coronakrise Schutzmaßnahmen aufeinander abgestimmt, gemeinsam an der digitalen

Gesundheitsplattform OWL und am Weiterbildungsverbund Allgemeinmedizin

mitgewirkt. So sei es nur konsequent, diese engere Verbindung mit dem

Brüderkrankenhaus St. Josef Paderborn und dem St.-Marien-Hospital Marsberg

einzugehen.

Gemeinsam versorgen die drei Krankenhäuser zurzeit mit 2200 Mitarbeitenden

jährlich rund 35000 stationäre und 65000 ambulante Fälle. Die beiden

Pflegeschulen bieten Platz für rund 800 Auszubildende.

„Mit der jetzt geplanten Ausweitung unserer Kooperation übernehmen wir

Verantwortung zur langfristigen Sicherung einer qualitativ hochwertigen und

wohnortnahen medizinischen Versorgung im Paderborner Land und östlichen

Hochsauerland,“ ist sich Siegfried Rörig, Kaufmännischer Direktor und

Regionalleiter der BBT-Gruppe für Paderborn / Marsberg sicher.

„Mit dem Krankenhaus St. Johannisstift und dem dazugehörigen Bildungscampus

gewinnen wir als einer der größten Arbeitgeber im Gesundheitssektor in der

Region an Attraktivität für zukünftige Bewerber und bieten unseren

Mitarbeitenden viele Entwicklungsperspektiven“, ergänzt Regionalleiter und

Hausoberer Christoph Robrecht. „Doch vor allem profitieren die Paderborner

Bürgerinnen und Bürger von dem erweiterten hochspezialisierten medizinischen

Angebot, das wir durch die enge Zusammenarbeit werden anbieten können.“

Im nächsten Schritt soll in verschiedenen Projektgruppen, besetzt mit

Fachexperten aus den einzelnen Häusern, die Zielperspektive konkretisiert

werden.

Planen die Zukunft gemeinsam: (v. l.) Siegfried Rörig, Kaufm. Direktor und

Regionalleiter der BBT-Gruppe in Paderborn / Marsberg, Ute Panske, Vorstand

St. Johannisstift, Christoph Robrecht, Hausoberer und Regionalleiter der

BBT-Gruppe in Paderborn / Marsberg und Martin Wolf, Vorstandssprecher St.

Johannisstift.

Quelle: Mediennachricht, 05.07.2022