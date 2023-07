Neue Tarifrunde für Ärztinnen und Ärzte in kommunalen Kliniken - Zusätzlicher Kostenschub zu erwarten

Neue Tarifrunde für Ärztinnen und Ärzte in kommunalen Kliniken - Zusätzlicher Kostenschub bei gesunkenen Fallzahlen und Erlösen für die Krankenhäuser im Klinikverbund Hessen e.V. zu erwarten (Klinikverbund Hessen).

Mit der Kündigung des laufenden Tarifvertrages für Ärztinnen und Ärzte in kommunalen Kliniken durch die Ärztegewerkschaft „Marburger Bund“ beginnt eine neue Verhandlungsrunde über die Vergütung der ärztlichen Tätigkeiten in den öffentlichen Krankenhäusern. Der

Klinikverbund Hessen e. V. als Verband der öffentlichen und kommunalen Kliniken in Hessen erwarte dadurch erhebliche zusätzliche Kostenbelastungen für seine Mitgliedshäuser.

„Die ärztlichen Gehälter sind ein erheblicher Kostenfaktor für die

Krankenhäuser und jede Steigerung muss entweder durch höhere Einnahmen oder

durch Kosteneinsparungen ausgeglichen werden“ stellt Clemens Maurer,

Vorstandsvorsitzender des Klinikverbunds Hessen fest. „Auch tarifliche

Einschränkungen bei den Arbeits- und Dienstzeiten verursachen erhebliche

Zusatzkosten, weil dann mehr Ärzte für die gleiche Leistung benötigt werden“,

ergänzt Achim Neyer, stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Klinikverbunds

Hessen.

Durch die Pandemie seien die Fallzahlen in den meisten Krankenhäusern deutlich

zurückgegangen, was auf Grund der leistungsbezogenen Krankenhausfinanzierung

auch zu erheblichen Einbußen bei den regulären Krankenhauserlösen geführt habe.

Zwar habe es für die pandemiebedingten Erlösrückgänge Ausgleiche gegeben, mit

denen im Jahr 2020 die meisten Häuser auch über die Runden gekommen seien. Aber

bereits für das laufende Jahr erwarteten viele Kliniken ein negatives

Jahresergebnis. Denn die Ausgleichspauschalen seien dann nicht mehr allen

Kliniken und nur noch unter bestimmten Voraussetzungen gezahlt worden. Zudem

deckten sie, wie auch der für 2021 vorgesehene Erlösausgleich, nicht

vollständig die pandemiebedingten Mehraufwendungen aufgrund des höheren

Personalaufwandes und Materialverbrauchs.

„Es ist illusorisch zu erwarten, dass wir in den Krankenhäusern auf absehbare

Zeit wieder die gleiche Anzahl von Patienten behandeln und damit die

entsprechenden Erlöse erwirtschaften können, wie vor der Pandemie“, stellt

Reinhard Schaffert, Geschäftsführer des Klinikverbunds Hessen klar. Das Virus

sei noch längere Zeit in seinen verschiedenen Varianten in der Welt und

insbesondere für geschwächte Patientinnen und Patienten im Krankenhaus

gefährlich. Daher müssten auch weiterhin Hygiene- und Abstandsregeln

eingehalten sowie Prozesse entzerrt werden, was sich auf die Belegung auswirke

und gleichzeitig Zusatzkosten verursache.

Auch hätten die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte unter der Pandemie ihr

Einweisungsverhalten gegenüber den Kliniken angepasst, ebenso habe sich die

Inanspruchnahme durch die Bevölkerung geändert. Dies werde sich auch nach

Rückgang der Inzidenzen nicht so schnell wieder ändern. Der renommierte

„Krankenhaus Rating Report“ prognostiziert in einem entsprechenden Szenario,

dass ab dem Jahr 2022 nahezu drei Viertel der Krankenhäuser aufgrund des

Fallzahlrückgangs Verluste machen könnten.

Für die Tarifrunde bedeute dies, dass die dadurch bedingten Mehrkosten nicht

durch Steigerungen auf der Erlösseite finanziert werden könnten. „Den

Tarifparteien muss daher klar sein, dass bei allem berechtigtem Interesse die

Kostensteigerungen für den ärztlichen Dienst wohl nur durch Einsparungen – und

das heißt auch: Einsparungen bei der Anzahl des Personals – kompensiert werden

können“, betont Maurer. Denn auch die kommunalen Kliniken und ihre Träger

hätten nur begrenzte finanzielle Ressourcen zur Verfügung und müssten daher

wirtschaftlich arbeiten. Zudem seien insbesondere die ärztlichen Leistungen und

der personelle Aufwand im ärztlichen Bereich stark mit der Fallzahl gekoppelt,

so dass bei verminderter Belegung auch weniger Personalbedarf bestehe.

Quelle: Klinikverbund Hessen, 01.07.2021