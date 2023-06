SRH Holding: Vorreiterrolle in Bildung und Gesundheit ausbauen

SRH Holding erarbeitet neue Unternehmensstrategie (Presseinformation).

Der gemeinnützige Stiftungskonzern will seine Vorreiterrolle in Bildung und Gesundheit deutlich ausbauen: Mehr Digitalisierung, weitere Standorte und flexiblere Angebote sollen zusätzliches Wachstum generieren und noch mehr Menschen erreichen. Bei höherer Lebenserwartung und längerer

Lebensarbeitszeit spielen Bildung und eine Gesundheitsversorgung, die alle Menschen erreicht, eine immer größere Rolle. Für diese Herausforderungen sind neue Lösungen gefragt, wie wir lernen, arbeiten und gesund bleiben.

Die SRH, einer der größten Bildungs- und Gesundheitsanbieter Deutschlands, hat

eine entsprechende Unternehmensstrategie entwickelt: gemäß seiner Vision,

Menschen darin zu unterstützen, ein selbstbestimmtes Leben führen zu können,

plant der gemeinnützige Stiftungskonzern, sein Angebot zu erweitern und noch

mehr Menschen zugänglich zu machen.

Bis 2026 will die SRH ihre Vorreiterrolle in den Bereichen Bildung und

Gesundheit ausbauen. „Wir setzen klar auf Wachstum – indem wir unser Angebot

nachhaltig weiterentwickeln und Menschen in ihrer persönlichen Entwicklung

unterstützen. Dafür nutzen wir insbesondere die Möglichkeiten der

Digitalisierung“, sagte Prof. Dr. Christof Hettich, Vorstandsvorsitzender der

SRH. „Wir sind sowohl Unternehmen als auch eine gemeinnützige Stiftung ohne

einen Eigner mit Kapitalinteressen. Deshalb können wir die erwirtschafteten

Gewinne in voller Höhe zum Wohle der uns anvertrauten Menschen reinvestieren.

Eine gute Führungskultur ist dabei der Grundpfeiler des unternehmerischen

Erfolgs.“

Foto: SRH-Vorstandsvorsitzender Prof. Dr. Christof Hettich

Den Kern der Strategie bilden im Wesentlichen folgende Vorhaben:

Hochschulangebot erweitern

Zu den bestehenden Hochschulstandorten in Deutschland, und den plant die SRH,

in den kommenden Jahren sowohl in Deutschland als auch international jeweils

fünf neue Standorte zu eröffnen. Weiterbildung und Studium sind künftig noch

flexibler vor Ort und online möglich – mit einem Mix aus Präsenzstudium und

interaktiven Inhalten. So möchte die SRH die aktuelle Studierendenzahl auf

40.000 verdoppeln.

Weiteres Ausrollen des prämierten Lernprinzips CORE

Von der Ausbildung bis zum Studium wollen Menschen heute praxisorientiert ihre

Kompetenzen und Fähigkeiten weiterentwickeln. Dafür hat die SRH das prämierte

innovative Lernprinzip entwickelt. Studierende der SRH lernen gemeinsam an

Projekten aus der Praxis, die Lehrkräfte unterstützen sie dabei. So können sie

sich gezielter auf das Berufsleben vorbereiten als durch klassische

Vorlesungen. „Diese neue Art des Lernens übertragen wir auf unsere anderen

Bildungsangebote sowohl in Präsenz als auch digital – von der Pflegeausbildung

über Umschulungen bis zur berufsbegleitenden Weiterbildung“, erklärte Christof

Hettich.

Digitale Gesundheitsleistungen weiterentwickeln

Für die ganzheitliche Versorgung in ihren Kliniken und in der Pflege setzt die

SRH auf digitale Gesundheits- und Pflegeanwendungen (DiGA/DiPA). Mittels Apps

beraten Ärzt:innen direkt zu Hause, Telediagnostik und Übungen unterstützen bei

der Genesung und ergänzen die persönliche Betreuung. Diese Anwendungen gibt es

auf Rezept. Diese Apps werden von den Unternehmen des SRH Bildungsbereichs

entwickelt und durch die SRH Hochschulen wissenschaftlich begleitet. „Wir sehen

hier ein großes Potenzial, Versorgungslücken im Gesundheits- und Pflegebereich

zu schließen“, so Christof Hettich.

Die mentale Belastung im Alltag nimmt zu, doch für Beratungen fehlen häufig die

Anlaufstellen. Die SRH entwickelt E-Health-Angebote zur digitalen Selbsthilfe.

Übungen, Trainings und Informationen zum Umgang mit Belastungen unterstützen

Menschen dabei, ein gesundes Leben zu führen. E-Health ergänzt die Therapie von

Menschen mit psychischen Erkrankungen und soll künftig Studierende und

Auszubildende im Lernalltag als Prävention dienen.

Diese Angebote bündelt die SRH auf einem neuen digitalen Gesundheitsportal.

Dort können sich Menschen zur Prävention, Behandlung und Nachsorge informieren.

So verzahnt der Konzern sein Know-how aus der Bildung mit seiner medizinischen

Expertise. „Darüber hinaus wollen wir die Digitalisierung der internen Prozesse

in unseren Kliniken und Bildungsunternehmen deutlich beschleunigen. Das

vereinfacht Verwaltungsvorgänge und gibt unseren Mitarbeitenden mehr Zeit für

die Arbeit mit unseren Patient:innen und Bildungskund:innen“, ergänzte Christof

Hettich.

Nachhaltig wachsen

Jedes Angebot der SRH – ob aktuell oder zukünftig – wird darauf ausgerichtet,

die ihr anvertrauten Menschen effektiv und nachhaltig an ihr gewünschtes Ziel

zu bringen. Dabei versteht der Bildungs- und Gesundheitsanbieter Nachhaltigkeit

als einen umfassenden Ansatz, der die Aspekte Ökologie, Soziales und

verantwortungsvolle Unternehmensführung miteinander verbindet.

Nachhaltigkeit sieht die SRH als einen Prozess, den sowohl Mitarbeitende als

auch Patient:innen und Kund:innen aktiv mitgestalten können und müssen. „Sowohl

der Zugang zu umfassender Gesundheit und als auch eine hochwertige Bildung sind

ein erklärtes Ziel der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung“, so

Christof Hettich. „Mit unserer Strategie können wir alle gemeinsam auf

sämtliche UN-Ziele einzahlen.“

Quelle: Presseinformation, 13.06.2023