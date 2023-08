Studie zur Altenpflege: Zwischen Aufwertung, Abwertung und Polarisierung (Hans Böckler Stiftung, PDF, 1,2 MB).

ALTENPFLEGE LIEGT BEI DEN LÖHNEN BESONDERS WEIT ZURÜCK – UMFASSENDE AUFWERTUNG DRINGEND NÖTIG GEGEN FACHKRÄFTEMANGEL Gemessen an Verantwortung, Anforderungen und notwendigen

Qualifikationen sind Pflegeberufe relativ niedrig bezahlt – trotz einiger Verbesserungen in letzter Zeit. Besonders stark zurück liegt die Bezahlung von Altenpflegerinnen und

Altenpflegern: Während sich die Verdienste von Fachkräften der

Gesundheitspflege in Krankenhäusern im Bereich des mittleren Lohns aller

Berufsgruppen in Deutschland (rund 3200 Euro brutto im Monat für eine

Vollzeitstelle) bewegen, kamen Fachkräfte in der Altenpflege 2017 im Mittel

(Median) auf lediglich rund 2740 Euro brutto für eine Vollzeitstelle. Das

entspricht nur etwa 85 Prozent des mittleren Verdienstes für alle Berufe.

Hilfskräfte in der Altenpflege verdienen in Vollzeit im Mittel lediglich rund

1940 Euro pro Monat – knapp 61 Prozent des Medianverdiensts aller

Vollzeitbeschäftigten. Zu diesen Ergebnissen kommt eine von der

Hans-Böckler-Stiftung geförderte Studie des Instituts Arbeit und Technik (IAT)

an der Hochschule Gelsenkirchen.

Die Studienautorinnen Michaela Evans und Christine Ludwig haben die

repräsentative Beschäftigtenstatistik der Bundesagentur für Arbeit für die

Jahre 2017 und 2012 ausgewertet. Besonderes Augenmerk legen sie neben dem

Verdienstniveau auf die Entwicklung und die Verteilung der Verdienste. Dabei

wird deutlich, dass die Entgelte von Altenpflegekräften sehr stark nach Beruf,

Region und Art der Pflegeeinrichtung differieren. So verdienen

Altenpflegekräfte, die in Krankenhäusern arbeiten, deutlich besser als in

Senioreneinrichtungen oder der ambulanten Pflege – auch, weil in Kliniken

häufiger ein Tarifvertrag gilt. Besonders niedrig ist die Bezahlung im Bereich

der ambulanten Altenpflege, wo besonders selten nach Tarif gezahlt wird.

Die Auswertung erlaubt auch einen Blick auf die unteren 20 Prozent der

Verdienste in den verschiedenen Pflegetätigkeiten. Hier liegen beispielsweise

die Einkommen der Altenpflegehelfer und -helferinnen in der ambulanten Pflege

für eine Vollzeitstelle unter 1560 Euro im Monat und damit im Bereich des

Allgemeinen Mindestlohns (weitere detaillierte Daten unten). „Eine Zahl, die an

Brisanz gewinnt, verdeutlicht man sich, dass 67 Prozent der Hilfskräfte in der

Altenpflege in Teilzeit arbeiten und deshalb noch einmal niedrigere Einkommen

erzielen“, sagt IAT-Expertin Evans.

„Die Beschäftigten im gesellschaftlich enorm wichtigen Tätigkeitsfeld der

Altenpflege tragen ein überdurchschnittliches Risiko, trotz Arbeit arm zu

sein“, konstatiert Studienautorin Ludwig. „Das ist nicht nur ein Problem für

die Betroffenen, sondern es stellt eine schwere Hypothek für die

Arbeitskräftesicherung in der Altenpflege dar“ – und damit auch für die gesamte

Gesellschaft und die Wirtschaft: „Auch in anderen Branchen leistet die

Altenpflege über ihre Dienste einen Beitrag dazu, den Produktionsfaktor

‚Arbeit‘ abzusichern. Denn zunehmend mehr Erwerbstätige sind gleichzeitig

pflegende Angehörige“, schreiben die Wissenschaftlerinnen.

Um eine Abwanderung der Fachkräfte aus der Altenpflege abzubremsen, braucht es

nach Analyse der IAT-Expertinnen eine arbeitspolitische „High Road“-Strategie

zur Aufwertung der Altenpflege. Teil dieser Strategie müsse es sein, durch

flächendeckende tarifliche Mindeststandards faire Wettbewerbsbedingungen

herzustellen. Neben Lohn- und Tariffragen müssten aber auch die

Personalbemessung, verlässliche Arbeitszeiten, berufliche Qualifizierung oder

auch die Einführung digitaler Technik angegangen werden. Die dafür notwendige

Datengrundlage könne ein neu einzurichtendes Berichtssystem zur Verdienst- und

Personalstrukturentwicklung in der Altenpflege liefern.

Zudem müssten die gesetzlichen Vorgaben für die Refinanzierung von

Lohnerhöhungen in der Branche geändert werden. Wenn Pflegerinnen und Pfleger

der Altenhilfe besser bezahlt werden, schlägt das bislang direkt auf die

Eigenbeiträge der Gepflegten durch, weil die Pflegeversicherung Lohnerhöhungen

nicht übernimmt. Durch diesen Mechanismus würden die Löhne in der Altenpflege

„faktisch auf relativ niedrigem Niveau ausgebremst“, erklären die

Wissenschaftlerinnen.

Das Ziel, die Löhne in der Altenpflege der Bezahlung in der Krankenpflege

anzunähern, sei auch deshalb besonders drängend, weil durch die Reform der

Ausbildung für Pflegeberufe alle Pflegerinnen und Pfleger zunächst mit einer

„generalistischen“ Ausbildung beginnen und sich erst im zweiten Schritt für

eine Spezialisierung entscheiden. Pflegerinnen und Pfleger in Spe dürften sich

also doppelt fragen, warum sie sich für einen Bereich mit schlechteren

Verdienstmöglichkeiten entscheiden sollten.

Rückstand etwas reduziert, aber weiter groß: Im Jahr 2017 betrug der

Bruttomedianverdienst über alle Berufe und Tätigkeiten in Deutschland hinweg

3209 Euro monatlich für eine Vollzeitbeschäftigung. Die mittleren Verdienste

von Vollzeitkräften in der Altenpflege lagen weitaus niedriger. Für Fachkräfte

reichen sie von im Mittel 3252 Euro in Krankenhäusern über 2821 Euro in

Pflegeheimen bis zu 2471 Euro in der ambulanten Pflege, wobei ein Fünftel der

Fachkräfte in der ambulanten Pflege in Vollzeit sogar weniger als 2000 Euro

brutto verdient (siehe auch Tabelle 1 auf den Seiten 34 bis 35 der Studie; Link

unten). Bei Helferinnen und Helfern liegen die mittleren Vollzeit-Bruttolöhne

zwischen 1986 Euro in Alten- und 1983 Euro in Pflegeheimen sowie 1836 Euro in

der ambulanten Pflege, wobei hier das schlechtest bezahlte Fünftel maximal 1560

Euro verdient.

Zwar sind die Löhne in der Altenpfleg zwischen 2012 und 2017 etwas stärker

gestiegen als im Mittel aller Berufsgruppen. Die Altenpflegeberufe haben im

Vergleich zum Gesamtmedian trotzdem nur moderat aufgeholt und liegen – Fach-

und Hilfskräfte zusammengenommen – weiter unter 80 Prozent. Dagegen lagen

Fachkräfte in der Krankenpflege mit einem mittleren Vollzeit-Einkommen von 3337

Euro etwas über dem Mittelwert für alle Berufe und Tätigkeiten. Hilfskräfte in

der Krankenpflege erreichten mit im Mittel 2502 Euro 78 Prozent des allgemeinen

Medians.

Weitere Informationen:

Michaela Evans, Christine Ludwig: Zwischen Aufwertung, Abwertung und

Polarisierung. Chancen der Tarif- und Lohnpolitik für eine arbeitspolitische

High-Road-Strategie in der Altenpflege (pdf), Forschungsförderung Working

Paper, Nr. 128, März 2019.

Kontakt

Dr. Dorothea Voss

Leiterin Abteilung Forschungsförderung

Rainer Jung

Leiter Pressestelle

Quelle: href='https://www.boeckler.de/cps/rde/xchg/hbs/hs.xsl/117819_119320.htm'

title='Studie zur Altenpflege: Zwischen Aufwertung, Abwertung und

Polarisierung'>Hans Böckler Stiftung, 01.04.2019