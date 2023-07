Tarifverständigung am Universitätsklinikum Dresden

Verdi und das Universitätsklinikum Dresden haben sich auf ein Tarifergebnis 2023 für das nicht-ärztliche Personal verständigt (Pressenachricht).

Für nicht-ärztliches Personal waren wirksame Regelungen zur Vermeidung von Überlastsituationen einigungsfähig. Vereinbart wurden eine Inflationsausgleichsprämie und eine Anhebung der Tabellenentgelte um fünf Prozent. Die vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) und das Universitätsklinikum

Carl Gustav Carus Dresden haben sich auf ein Tarifergebnis 2023 für das

nicht-ärztliche Personal verständigt. Demnach wird es vorbehaltlich der

Gremienzustimmung am Universitätsklinikum nicht nur Entgeltsteigerungen geben,

sondern auch tarifliche Reglungen zur Entlastung.Damit konnten deutlich

verbesserte Einkommens- und Arbeitsbedingungen für das Jahr 2023 vereinbart

werden.

Künftig gelten am Universitätsklinikum fest definierte Belastungsgrenzen, die

zum Beispiel das Verhältnis Pflegeaufwand zum notwendigen Pflegepersonal

definieren. Können diese nicht eingehalten werden, erhalten die Beschäftigten

einen tariflichen Belastungsausgleich in Höhe von 15 Prozent. Darüber hinaus

wurden im Haustarifvertrag weitere belastende Situationen definiert und für die

Zukunft geregelt. „Wichtig war es uns, nach den Jahren der Pandemie nicht nur

Schadensbegrenzung zu betreiben, sondern wirksame Angebote zur Vermeidung von

Überlastsituationen zu unterbreiten“, so Prof. Michael Albrecht, Medizinischer

Vorstand des Universitätsklinikums. „Dazu gehören ein erweitertes Poolkonzept

sowie ein Konzept für so genannte Stabilitätsdienste auf freiwilliger Basis mit

attraktiv vergüteter Arbeitszeit. Damit können wir in definierten Bereichen

zukünftig auf kurzfristige Personalausfälle oder besondere

Belastungssituationen reagieren, ohne dass die Mitarbeitenden in der Situation

auf sich gestellt sind.“

Zudem erhalten alle Vollzeitbeschäftigten im nicht-ärztlichen Dienst eine

Inflationsausgleichsprämie von 2.000 Euro netto, Beschäftigte in Teilzeit

jeweils anteilig. Ebenfalls einigungsfähig war eine Steigerung der

Tabellenentgelte zum 1. Oktober 2023 um fünf Prozent. „Wir haben in den Jahren

der Pandemie sehr intensiv mit unseren Mitarbeitenden kommuniziert und nun mit

dem Tarifvertrag an entscheidenden Stellen auf deren Bedürfnisse reagiert“, so

Frank Ohi, Kaufmännischer Vorstand des Universitätsklinikums. „Wir glauben,

damit eine gute und vor allem praktikable Lösung für alle Beteiligten gefunden

zu haben und gehen nun optimistisch in die Abstimmung mit den entsprechenden

Gremien.“

Die Laufzeit des Haustarifvertrages endet am 31. Dezember 2023. Danach werden

sich die Tarifparteien wieder an den Tisch setzen.

Quelle: Pressenachricht, 10.02.2023