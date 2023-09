VDGH veröffentlicht Positionen zur Weiterentwicklung des Gesundheitswesens (Verband der Diagnostika-Industrie, PDF, 2 MB).

Der VDGH hat im Vorfeld der neuen Legislaturperiode seine Broschüre Positionen zur Weiterentwicklung des Gesundheitswesens veröffentlicht. Mit dem kompakten Zehn-Punkte-Papier will der Verband mit Blick auf das Wahljahr 2021 seinen Diskussionsbeitrag für die

zukunftssichere Ausgestaltung des deutschen Gesundheitssystems nachdrücklich vertiefen.

Der VDGH vertritt die Hersteller von In-vitro-Diagnostika und

Life-Science-Research-Produkten. Die eng verwandten Branchen haben sich aus

ihrer Rolle als „hidden champions“ in kurzer Zeit zu systemrelevanten Säulen

der Pandemiebewältigung etabliert.

„Die Corona-Pandemie hat schlaglichtartig beleuchtet, dass unsere Industrie mit

der schnellen Entwicklung und Produktion qualitativ hochwertiger Tests einen

überragenden Wertbeitrag leistet. Dies gilt jedoch nicht nur für den Nachweis

des Coronavirus SARS-CoV-2, sondern täglich für nahezu jede medizinische

Fragestellung im niedergelassenen und klinischen Bereich“, sagt

VDGH-Vorstandsvorsitzender Ulrich Schmid. Kaum bekannt ist: Mehr als 90 Prozent

der Hersteller von Labortests und -geräten sind kleine und mittelständische

Unternehmen mit einer hohen Forschungsintensität. Labordiagnostik ist die

Grundlage für mehr als zwei Drittel aller ärztlichen Diagnosen und

Therapieentscheidungen.

Bei der Früherkennung von Krankheiten ist das Potenzial der Labordiagnostik

groß, wird aber in unserem kurativ ausgerichteten Gesundheitssystem nicht

ausreichend abgerufen. Auch ein umfassender Infektionsschutz ist eine

Daueraufgabe, bei der Labordiagnostik einen beträchtlichen Nutzen hat. Die

aktuelle Pandemie darf nicht überdecken, dass die Bekämpfung von

Antibiotikaresistenzen zentrale Bedeutung hat und dass in Deutschland mehr

Menschen an einer Sepsis sterben als an COVID-19.

Der Verband fordert, dass Laborinnovationen schneller in die gesetzliche

Regelversorgung aufgenommen werden sowie mehr Transparenz über die Beratungs-

und Entscheidungsprozesse hergestellt wird. Hier sollten der Industrie, aber

auch Wissenschaftlern und Patientenorganisationen stärkere

Mitwirkungsmöglichkeiten eingeräumt werden. Zugleich ist die Vergütung so zu

gestalten, dass Labordiagnostik als ärztliche Leistung flächendeckend erhalten

bleibt. Diagnostik und Therapie sind gleichberechtigte Eckpfeiler der Medizin,

sagt der VDGH.

Digitalisierung ist ebenfalls ein wichtiges Thema für die IVD-Industrie. Für

chronisch Kranke können digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA)

Behandlungsabläufe optimieren und Erleichterungen im Alltag schaffen, z. B. für

Menschen mit Diabetes: „Auch hier müssen Diagnostika als eigenständige Gruppe

berücksichtigt werden“, fordert Schmid.

Die Corona-Pandemie hat Deutschland an seine Leistungsgrenzen gebracht, aber

auch gezeigt, dass sich Rahmenbedingungen anpassen lassen, wenn es die

Situation erfordert. „Das Gesundheitssystem ist ein lernendes System und wir

hoffen, dass sich dies in Zukunft auf weiteren Gebieten bewährt“, so Schmid.

Die Positionen können als Broschüre bei der VDGH-Geschäftsstelle bestellt oder

auf der VDGH-Homepage heruntergeladen werden:

https://www.vdgh.de/informationsdienste/zehn-positionen2/broschuere

Der Verband der Diagnostica-Industrie (VDGH) vertritt als Wirtschaftsverband

die Interessen von mehr als 100 in Deutschland tätigen Unternehmen mit einem

Gesamtumsatz von 5,5 Milliarden Euro im Jahr 2020. Sie stellen

Untersuchungssysteme und Reagenzien zur Diagnose menschlicher Krankheiten her,

mit denen ein Umsatz von mehr als 2,7 Milliarden Euro erzielt wird, sowie

Instrumente, Reagenzien, Testsysteme und Verbrauchsmaterialien für die

Forschung in den Lebenswissenschaften, mit denen ein Umsatz von 2,7 Milliarden

Euro erwirtschaftet wird.

Quelle: Verband der Diagnostika-Industrie, 26.05.2021