Volkswirtschaftliche Bedeutung der Krankenhaeuser in Brandenburg

Die wirtschaftliche Bedeutung der Krankenhäuser in Brandenburg - Studie zeigt erhebliche Effekte auf andere Branchen und den Arbeitsmarkt (Landeskrankenhausgesellschaft Brandenburg, PDF, 2,2 MB).

Daseinszweck eines Krankenhauses ist es, ihre

Patienten bestmöglich zu behandeln und zu pflegen. Diesen Zweck können sie aber

nur erfüllen, wenn sie qualifizierte Mitarbeiter beschäftigen und über die notwendige

Technik, über Sachmittel und bauliche Strukturen verfügen, die das ermöglichen.

Damit aber werden sie auch zu wichtigen Wirtschaftsbetrieben. Geht es um

Gesundheit und Krankheit, blenden wir hä

Blick auf die Entwicklung des Arbeitsmarktes insgesamt zeige, so Dr. Troppens, dass

in den Krankenhäusern im Vergleich zu allen anderen Branchen in den Jahren 1991

bis 2016 die Zahl der Arbeitnehmer immer stabil geblieben, ja sogar leicht um

1,5 Prozent angestiegen sei. Dagegen sank insgesamt die Zahl der Beschäftigten in

diesem Zeitraum um 14 Prozent von 1,1 Millionen auf 970.000.

Krankenhäuser sind aber nicht nur selbst große Arbeitgeber. Sie schaffen durch ihre

Nachfrage nach Sach- und Dienstleistungen auch viele Arbeitsplätze in anderen

Branchen. Jeder zweite Euro, den sie für Sachaufwendungen ausgeben, bleibt im

Land und stärkt vor allem die regionale Wirtschaft. Davon profitiert vor allem das

verarbeitende Gewerbe – im Jahr 2016 immerhin in Höhe von 451 Millionen Euro –

was dort wiederum einen Beschäftigungseffekt von 841 Mitarbeitern auslöst. Und das

ist nur ein Beispiel von vielen.

Durch die direkte Anstellung eines Arbeitnehmers im Krankenhaus entstehen

0,26 weitere Arbeitsplätze in der Gesamtwirtschaft in Brandenburg. Dies bedeutet,

dass bereits bei vier zusätzlich in den Kliniken angestellten Fachkräften ein neuer

Arbeitsplatz in der Gesamtwirtschaft benötigt wird bzw. entsteht.

Dr. Troppens: „Zu den 28.520 direkt in den Krankenhäusern Beschäftigten kommen

über diese indirekten Beschäftigungseffekte der Kliniken und ihrer Mitarbeiter weitere

7.532 Arbeitnehmer in anderen Branchen. Insgesamt sind das 36.052 Arbeitsplätze

im Land Brandenburg, die so gesichert werden – das sollte sich jeder einmal bewusst

machen!“

Ohne Krankenhäuser keine Pflegeausbildung. Ohne Krankenhäuser auch keine

ärztliche Aus- und Weiterbildung. „Hier leisten die Kliniken Erhebliches“, verweist der

LKB-Vorsitzende auf die mehr als 2.800 jungen Menschen, die allein 2016 in

gesundheitsspezifischen Berufen, vor allem in der Gesundheits- und Krankenpflege,

ausgebildet wurden. Mehr als 2.000 Ärzte haben in 2016 in den Kliniken ihre

Weiterbildung absolviert.

Die hohen fachlichen Anforderungen an die Mitarbeiter in Medizin und Pflege, im

IT-Bereich, in der Verwaltung – und nicht nur dort, führen auch zu überdurchschnittlichen Löhnen und Gehältern. Das wirkt sich nicht nur auf die Höhe der

Sozialbeiträge und Steuern aus, die sie zu zahlen haben. Es hat auch Auswirkungen

auf den individuellen Konsum. Davon profitiert nachweislich vor allem die regionale

Wirtschaft – Handel und Dienstleistungsfirmen. Der einkommensinduzierte Effekt, der

durch die Ausgaben der Krankenhausmitarbeiter hervorgerufen wird, summiert sich

auf eine Höhe von 338 Millionen Euro im Land Brandenburg.

„Diese beeindruckenden Wirtschaftsleistungen können aber nicht darüber

hinwegtäuschen, dass wir in den Krankenhäusern inzwischen auf sehr dünnem Eis

gehen. Ohne ausreichende Investitionen verschleißt und veraltet Medizintechnik,

werden notwendige Sanierungen und Neubauten auf die lange Bank geschoben,

kommt es zu Substanzverzehr. Auch mit jeder zusätzlichen medizinischen Leistung

steigt der Investitionsbedarf. Das wird über kurz oder lang auch die Wirtschaftsleistung der Krankenhäuser mindern, wenn unsere Landesregierung hier nicht

umsteuert. Sie ist für die Investitionsfinanzierung der Krankenhäuser verantwortlich,

kommt dieser gesetzlichen Verpflichtung aber seit Jahren nicht im notwendigen

Maße nach“, so Dr. Troppens.

Und auch hier gibt es konkrete Zahlen: Die investiven Fördermittel sind durch das

Land seit 1991 um nominal fast 61 Prozent zurückgefahren worden. Rechnet

man die Preissteigerungen zwischen 1991 und 2016 mit ein, sind es sogar gut

75 Prozent. Dagegen stieg die Zahl der Krankenhausfälle um 54 Prozent. Der

Investitionsbedarf betrug 2016 rund 182 Millionen Euro im Jahr. Vom Land kamen

lediglich rund 82 Millionen Euro.

Jahrelang haben die Krankenhäuser versucht, diese Lücke zu füllen. Das werde aber

unter den aktuellen Bedingungen immer schwieriger, meinen die Krankenhausträger.

Sie erinnern daran, dass die Investitionen in Krankenhäuser auch eine

Wirtschaftsförderung für viele andere Unternehmen in Brandenburg darstellen.

Immerhin wurden von den 170 Millionen Euro, die Brandenburgs Krankenhäuser

2016 aus Fördermitteln und Eigenmitteln investiert haben, 43 Prozent in

Brandenburg ausgegeben. Darüber hinaus gaben die Kliniken 52 Prozent ihrer Mittel

für Sachaufwendungen in Höhe von 1,1 Milliarden Euro in Brandenburg aus.

„Will das Land Brandenburg seine Krankenhauskapazitäten erhalten und

zukunftsfähig gestalten, muss es den tatsächlichen Investitionsbedarf

berücksichtigen und die Fördermittel anpassen.“

Hintergrund

Die wesentliche Datengrundlage für die Studie bilden Auswertungen des

statistischen Bundesamtes und des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg. Die

Daten (Referenzjahr 2016) wurden zusätzlich um Daten aus einer Befragung der

Krankenhäuser ergänzt. Die Messung mit den zentralen wirtschaftlichen Kennzahlen

erfolgte über direkte, indirekte und einkommensinduzierte Effekte.

Die Studie ist auf der Homepage der LKB im Download-Bereich unter Service &

Aufgaben abrufbar: https://lkb-online.de/downloads/

