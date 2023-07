Deutscher Herzbericht 2021: Herz-Kreislauf-Erkrankungen noch immer Todesursache Nummer eins (Deutsche Herzstiftung, PDF 8,7 MB).

Herzstiftung erhöht Fördermittel für patientennahe Herzforschung und fordert Nationalen Herz-Kreislauf-Plan – Jahresbericht 2021 vorgelegt. (Frankfurt a. M., 26. Juli 2022) Herz-Kreislauf-Erkrankungen stellen mit anhaltend hohen Sterblichkeits- und Hospitalisationsraten

eine enorme Herausforderung für das Gesundheitswesen dar. Millionen Menschen in Deutschland leiden an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die mit über 338.000 Sterbefällen (2020)

für 34 % aller Todesfälle verantwortlich sind. Pro Jahr werden mehr als 1,7

Millionen Menschen wegen Herzkrankheiten vollstationär in Kliniken versorgt.

Für die Interessen der Herzpatienten setzt sich die Deutsche Herzstiftung ein.

„Kernziel unserer Arbeit ist es, die Lebensqualität chronisch herzkranker

Menschen und deren herzmedizinische Versorgung zu verbessern sowie die

Krankheitslast und Sterblichkeit durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu

verringern“, erklärt Prof. Dr. Thomas Voigtländer, Vorstandsvorsitzender der

Deutschen Herzstiftung. Um diese Ziele zu erreichen, fördert die Herzstiftung

die Herz-Kreislauf-Forschung, ist erste Anlaufstelle und politische Stimme für

Herzpatienten, betreibt Aufklärung und Information über

Herz-Kreislauf-Erkrankungen und unterstützt Projekte zur Vorbeugung von

Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Infos unter www.herzstiftung.de

Jahresbericht 2021 Collage

Herzstiftung legt Jahresbericht 2021 vor

Trotz der Covid-19-Pandemie blickt die Herzstiftung auf ein erfolgreiches Jahr

mit einer Vielzahl an Aktivitäten und Projekten zurück

(www.herzstiftung.de/jahresbericht). So konnten etwa in der bundesweiten

Aufklärungsaktion (Herzwochen) rund 500 Informationsveranstaltungen (Online-

und Präsenz) zur Volkskrankheit Bluthochdruck stattfinden. Mit dem

Präventionsprogramm „Skipping Hearts – Seilspringen macht Schule“ für

GrundschülerInnen fanden bundesweit rund 1.000 Workshops an Schulen statt. Die

Herzstiftung förderte im Jahr 2021 etwa 80 Projekte, Stipendien und

Wissenschaftspreise in der Herz-Kreislaufforschung. Rund 12 Millionen

NutzerInnen besuchten 2021 die Website der Herzstiftung, um sich über

Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu informieren.

Mehr als 4 Millionen Euro für die Herzforschung

Der Bedarf an Forschungsförderung und Hilfsangeboten für

Herz-Kreislauf-Patienten wächst. Die Deutsche Herzstiftung stellte gemeinsam

mit der von ihr 1988 gegründeten Deutschen Stiftung für Herzforschung ein

Fördervolumen von insgesamt 4,15 Mio. Euro (2020: 3,36 Mio. Euro) für

Wissenschaftsprojekte und Forschungsvorhaben in der Kardiologie,

Kinderkardiologie und Herzchirurgie bereit und erhöhte damit erneut die

Fördermittel. Darüber hinaus wurden im Jahr 2021 eine Vielzahl von

patientennahen Forschungsvorhaben auf dem gesamten Gebiet der

Herz-Kreislauf-Erkrankungen gefördert. Infos:

www.herzstiftung.de/jahresbericht. An ihrem Kurs des intensivierten Förderns

der Herzforschung hält die Herzstiftung auch im laufenden Jahr 2022 fest und

stellt eine Million Euro für innovative Forschungsprojekte zur Volkskrankheit

Vorhofflimmern zur Verfügung, um den dringlichen Bedarf in der Forschung zur

häufigsten anhaltenden Herzrhythmusstörung zu unterstützen.

Entwicklung stabil trotz Corona-Pandemie

Die Förderung patientennaher Forschung und die umfangreiche Aufklärungsarbeit

der Deutschen Herzstiftung ist nur möglich dank der finanziellen Unterstützung

ihrer Mitglieder und großzügiger FördererInnen sowie aufgrund von Erbschaften

und Vermächtnissen. Trotz der schwierigen Gesamtsituation konnte die

Herzstiftung in 2021 ein gutes Finanzergebnis erreichen. Erträgen in Höhe von

15,98 Mio. Euro (2020: 16,84 Mio. Euro) standen Aufwendungen in Höhe von 13,47

Mio. Euro (2020: 11,96 Mio. Euro) gegenüber. Die Zahl der Mitglieder konnte mit

106.535 zum Jahresende 2021 auf einem stabilen Niveau gehalten werden (2020:

107.607).

Deutsche Herzstiftung fordert Nationale Herz-Kreislauf-Strategie

Mit Abstand sterben weiterhin die meisten Menschen – weit vor Krebserkrankungen

– an den Folgen einer Herzerkrankung. Angesichts der anhaltend hohen

Sterblichkeit und Erkrankungshäufigkeit durch Herzkrankheiten in Deutschland

ist eine nationale Strategie für eine bessere medizinische Versorgung und mehr

innovative Forschung auf dem Gebiet der Herz-Kreislauf-Erkrankungen dringend

notwendig. Gemeinsam mit den herzmedizinischen Fachgesellschaften fordert die

Herzstiftung daher eine Nationale Herz-Kreislauf-Strategie zur Senkung der

kardiovaskulären Sterblichkeit und besseren Prognose für Herzpatienten. Als

ersten Schritt dazu gründete die Herzstiftung 2021 auf Initiative der der

ehemaligen Bundes-Patientenbeauftragten Prof. Dr. Claudia Schmidt und gemeinsam

mit medizinischen Fachgesellschaften das Aktionsbündnis „Beherzt Handeln“, das

einen Entwurf für eine Nationale Herz-Kreislauf-Strategie mit konkreten

Vorschlägen ausarbeitete mit der Forderung an die Politik, diese in den

Koalitionsvertrag der Bundesregierung aufzunehmen (Infos:

www.herzstiftung.de/pressemitteilung/beherzt-handeln).

Quelle: Deutsche Herzstiftung, 26.07.2022