Fast 60% der Deutschen leiden unter einer neurologischen Erkrankung (Deutsche Gesellschaft f. Neurologie).

Neurologische Erkrankungen stellen in der EU die dritthäufigste Ursache von Behinderungen und vorzeitigen Todesfällen dar. In Europa und auch in Deutschland sind fast 60% der Bevölkerung von einer neurologischen Erkrankung betroffen. Die Prävalenz wird wahrscheinlich mit der fortschreitenden Alterung der Gesellschaft weiter zunehmen. Die

Deutsche Gesellschaft für Neurologie (DGN) fordert von der Gesundheitspolitik, die Versorgungsstrukturen

entsprechend zu stärken und Präventionsprogramme auf den Weg zu bringen. Denn

die Zahlen zeigen auch, dass eine gute neurologische Versorgung wirksam ist und

die Zahl der verlorenen Lebensjahre für jeden einzelnen Patienten reduzieren

kann.

Neurologische Erkrankungen haben einen großen und zunehmenden Anteil an der

weltweiten Gesundheitslast, dies zeigte die GBD („Global Burden of

Diseases“)-Studie bereits 2016. Die Aufschlüsselung der Daten, inwieweit diese

Last national und regional variiert, ist notwendig, um die Gesundheitspolitik

auf drohende Entwicklungen aufmerksam zu machen, Versorgungsstrukturen

auszubauen und mit Präventionsstrategien dagegen anzuarbeiten.

Die Bevölkerung der EU ist älter als die anderer Regionen und somit auch

generell vulnerabler. In der am Mittwoch publizierten Studie in „Lancet Public

Health“ wurde die neurologische Krankheitslast in der EU mit der von ganz

Europa und der Welt verglichen. Die Studie wurde von der „European Academy of

Neurology“ (EAN) beauftragt. Die Krankheitslast wird durch Inzidenz, Prävalenz,

Mortalität und durch Behinderung verlorene Lebensjahre

(DALYs/„disability-adjusted life-years“, diese Maßzahl addiert die durch

Mortalität verlorenen Krankheitsjahre und die Jahre mit krankheitsbedingt

verminderter Lebensqualität) angegeben. Analysierte Erkrankungen waren M.

Alzheimer und andere Demenzformen, Epilepsien, Kopfschmerzen (Migräne und

Spannungs-kopfschmerz), Multiple Sklerose, M. Parkinson, maligne Hirntumoren,

Motoneuronerkrankungen (z. B. Amyotrophe Lateralsklerose/ALS), Infektionen des

Nervensystems und Schlaganfälle.

Im Jahre 2017 litten in der EU 307 Mio. Menschen an mindestens einer

neurologischen Erkrankung. Dies entspricht 60% der Bevölkerung (512,4 Mio.).

Die Gesamtzahl der DALYs, die auf das Konto neurologischer Leiden gehen, liegt

bei 21 Millionen in der EU und bei 41,1 Millionen im gesamten europäischen

WHO-Gebiet (dieses Gebiet umfasst viel mehr Länder als das EU-Gebiet, daher ist

die absolute Zahl höher https://www.euro.who.int/de/countries). Insgesamt

verstarben in der EU 1,1 Million Menschen an neurologischen Erkrankungen und

1,97 Millionen im Europäischen WHO-Gebiet. Damit stehen in der Statistik

neurologische Erkrankungen an dritter Stelle nach kardiovaskulären Erkrankungen

und Krebserkrankungen; sie machen in der EU 13,3% aller DALYs und 19,5% der

Gesamttodesfälle aus. In der EU waren die drei häufigsten DALY-Ursachen

Schlaganfälle, Demenz und Kopfschmerzen. Die Krankheitslast durch neurologische

Erkrankungen war in Europa bei Männern größer als bei Frauen; der Altersgipfel

lag bei 80-84 Jahren – und sie variierte im Europäischen WHO-Gebiet und in den

Ländern erheblich.

„Die Prävalenz neurologischer Erkrankungen ist hoch – die hohe Zahl hat uns

selbst überrascht – und sie wird aufgrund des demografischen Wandels weiter

ansteigen“, erklärt Studienautor Prof. Dr. Günther Deuschl, Seniorprofessor an

der Universität Kiel. „Wir können an der Studie zahlreiche Trends erkennen:

Einige Krankheiten nehmen ab, wie etwa die Hirnentzündungen, aber die sowieso

schon häufigen Erkrankungen (z.B. Schlaganfall, M. Alzheimer, M. Parkinson)

nehmen quantitativ zu. Bemerkenswert ist, dass die Krankheitslast für den

Einzelpatienten für einige Erkrankungen aber abnimmt.“ Das beste Beispiel ist

der Schlaganfall (Zeitraum: 1990-2017): In der EU ist es zu einer Reduktion der

DALYs für den Einzelpatienten um 54% gekommen. Dies dürfte v.a. durch

verbesserte Prävention und durch Fortschritte der neurologischen Therapien

(Stroke Units) bedingt sein. Die Patientenzahl ist aber wegen der Zunahme

älterer Menschen um 25% gewachsen. „Die Daten legen nahe, dass neurologische

Versorgung und Prävention wirksam sind und stellen ein klares Signal dafür da,

für alle neurologischen Erkrankungen bessere Krankheitsversorgung und Forschung

zu etablieren“, so Deuschl.

„Die Prävalenz neurologischer Erkrankungen wird aufgrund der Veränderungen der

Altersstruktur in Deutschland und Europa weiter zunehmen – darauf müssen wir

uns einstellen. Die Versorgungsstrukturen müssen daher entsprechend ausgebaut

und die Forschung gestärkt werden“, so das Fazit von Prof. Dr. Peter Berlit,

Generalsekretär der DGN, aus den aktuellen Daten. „Da die Erkrankungszahlen

weiter steigen, ist es von besonders hoher Bedeutung, gemeinsam mit den

Gesundheitsbehörden effektive Präventionsprogramme auf den Weg zu bringen. Dem

trägt die DGN mit einer speziellem Kommission zu dieser Thematik Rechnung“.

[1] Deuschl G, Beghi E, Fazekas F et al. The burden of neurological diseases in

Europe: an analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet Public

Health 2020; 5: e551–67

https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(20)30190-0/fulltext

Quelle: Deutsche Gesellschaft f. Neurologie, 07.10.2020