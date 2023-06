Geburtenzahl in NRW nach Anstieg im Jahr 2021 wieder rückläufig

6,2 Prozent weniger NRW-Neugeborene 2022 (IT.NRW).

Die Zahl der Neugeborenen war im Jahr 2022 landesweit mit 164 496 um 6,2 Prozent niedriger als 2021. Weniger als 170 000 Kinder kamen zuletzt im Jahr 2015 zur Welt. Düsseldorf (IT.NRW). Die Zahl der Neugeborenen ist im Jahr 2022 in Nordrhein-Westfalen mit 164 496 um 6,2 Prozent niedriger gewesen als 2021

(damals: 175 386). Bei knapp drei Viertel der Neugeborenen besaßen die Mütter

die deutsche Staatsangehörigkeit. Wie Information und Technik

Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mitteilt, war die Geburtenzahl

seit 2018 rückläufig, bis sie im zweiten Corona-Jahr von 2020 auf 2021 um 3,1

Prozent stieg. Weniger als 170 000 Kinder kamen in Nordrhein-Westfalen zuletzt

im Jahr 2015 zur Welt (damals: 160 468).

Lebendgeborene in Nordrhein-Westfalen

In fast allen Kreisen und kreisfreien Städten des Landes war im Jahr 2022 ein

Geburtenrückgang festzustellen: Ausschließlich in Herne gab es einen

Geburtenzuwachs (+4,4 Prozent) gegenüber 2021. Die größten Rückgänge gab es in

Köln (−11,6 Prozent) und den Kreisen Viersen (−10,7 Prozent) und Euskirchen

(−10,6 Prozent).

Bei knapp drei Viertel (72,7 Prozent) der Neugeborenen (119 605 Fälle) besaßen

die Mütter die deutsche Staatsangehörigkeit. Mütter mit ausländischer

Staatsangehörigkeit kamen am häufigsten aus Syrien (3,7 Prozent), der Türkei

(3,2 Prozent) und Rumänien (1,8 Prozent).

Der 7. September 2022 war der geburtenreichste Tag des Jahres in

Nordrhein-Westfalen. Insgesamt erblickten an diesem Datum 584 Kinder das Licht

der Welt.

Quelle: IT.NRW, 09.06.2023