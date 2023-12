Herzinsuffizienz war 2022 häufigste Ursache für einen Krankenhausaufenthalt in Sachsen-Anhalt

Herzinsuffizienz war der häufigste Behandlungsgrund in Sachsen-Anhalts Krankenhäusern (Statistikamt Sachsen-Anhalt).

Die Diagnose Herzinsuffizienz führte 2022 mit 17.037 Klinikaufenthalten am häufigsten zu Behandlungen von Sachsen-Anhalterinnen und Sachsen-Anhaltern in einem Krankenhaus in Deutschland. Wie das Statistische Landesamt weiter mitteilt, war Herzinsuffizienz sowohl bei Frauen (8 468) als auch bei Männern (8 569) der häufigste Behandlungsgrund. Bei den unter 65-Jährigen rangierte diese Diagnose erst auf Platz 24 (1 898 Patientinnen und Patienten).

Zweithäufigste Ursache für einen Krankenhausaufenthalt war 2022 das Vorhofflattern und Vorhofflimmern (4 847 Patientinnen; 5 238 Patienten). Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol standen mit 7 522 Krankenhausbehandlungen an dritter Position. Diese Erkrankung war bei Patientinnen und Patienten im Alter von unter 65 Jahren mit 6 885 Behandlungsfällen die häufigste Diagnosestellung in Krankenhäusern und bei Männern jeden Alters (5 709 Patienten) am zweithäufigsten. Bei über 65-jährigen Patientinnen und Patienten rangierte diese Diagnose hingegen erst auf Platz 97 (637 Behandlungsfälle).

Insgesamt wurden 2022 in deutschen Krankenhäusern 514 539 Menschen (256 721 Patientinnen; 257 818 Patienten) vollstationär behandelt. Das waren 0,2 % (2021: 513 757 Fälle) mehr als ein Jahr zuvor, aber 16,4 % weniger als im Vorpandemiejahr 2019 (615 669 Fälle). Während sich die Zahl der Patientinnen gegenüber 2021 um 333 (-0,1 %) verringerte, erhöhte sich die Zahl der Patienten um 1 115 (+0,4 %).

Weitere Informationen zum Thema Gesundheitswesen finden Sie im Internetangebot des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt.

Quelle: Statistikamt Sachsen-Anhalt, 13.12.2023