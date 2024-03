Krankenhauskosten 2020 gegenüber 2019 erheblich gestiegen (Statistikamt Sachsen-Anhalt).

Die Kosten der Krankenhäuser in Sachsen-Anhalt summierten sich 2020 auf rund 3,287 Mrd. EUR, wie das Statistische Landesamt anlässlich des Weltgesundheitstages am 7. April mitteilt. Das waren 5,3 % mehr als 2019 und 42,9 % mehr als 2010. Nach Abzug von 0,259 Mrd. EUR für nichtstationäre Leistungen ergaben

sich 2020 für die stationäre Krankenhausversorgung Kosten in Höhe von 3,028 Mrd. EUR, was einen Anstieg von 6,1 % gegenüber 2019 bedeutete.

Die Personalkosten beliefen sich auf 2,011 Mrd. EUR, 121 Mill. EUR bzw. 6,4 %

mehr als 2019. Die Sachkosten steigerten sich von 1,202 Mrd. EUR um 0,04 Mrd.

EUR auf 1,242 Mrd. EUR, ein Anstieg um 3,3 %. Die Personalkosten machten 2020

rund 61,2 % der Gesamtkosten der Krankenhäuser aus, die Sachkosten nahmen einen

Anteil von 37,8 % ein. Das übrige 1,0 % verteilte sich auf Kostenstellen wie

Ausbildungsstätten, Steuern und Zinsen.

Die Kosten der stationären Krankenhausversorgung beliefen sich 2020 somit auf 6

475 EUR pro versorgte Patientin bzw. Patient. 2019 beliefen sich die Kosten auf

5 389 EUR pro Patientin bzw. Patient, was einen Anstieg um 20,2 % bedeutete.

2010 entstanden sogar nur 3 870 EUR pro Patientin bzw. Patient an Kosten.

Verteilt auf die Berechnungs- und Belegungstage ergaben sich für einen

Krankenhaustag im aktuellen Berichtsjahr durchschnittlich 937 EUR nach 769 EUR

im Jahr zuvor. Ursache hierfür war der Rückgang der stationär versorgten

Patientinnen und Patienten um 12,4 % und die der Berechnungs- und Belegungstage

um 13,6 % sowie der Personalanstieg um 49 Ärztinnen und Ärzte und 367 weiterer

Beschäftigter in den Krankenhäusern gegenüber dem Vorjahr.

Quelle: Statistikamt Sachsen-Anhalt, 06.04.2022