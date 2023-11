Krankenhausstatistik 2022 Berlin und Brandenburg: Zahl der vollstationären Behandlungen wieder leicht gestiegen

Die Zahl der vollstationären Behandlungsfälle lag um 15,7 Prozent unter dem Vor-Corona-Niveau des Jahres 2019 i.H.v. 1,4 Millionen (Statistikamt Berlin-Brandenburg).

Im Jahr 2022 wurden in den 88 Berliner Krankenhäusern 748.435 Patientinnen und Patienten vollstationär versorgt, in den 63 Brandenburger Einrichtungen im gleichen Zeitraum 467.797 Menschen. Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, waren das in der gesamten Metropolregion 1,5 Prozent mehr Fälle als im Jahr zuvor.

Die Zahl der vollstationären Behandlungsfälle lag um 15,7 Prozent unter 1,4 Millionen, dem Vor-Corona-Niveau des Jahres 2019. Pandemiebedingt war die Fallzahl in den Jahren 2020 und 2021 auf 1,3 Millionen beziehungsweise auf 1,2 Millionen gesunken.

2009 bis 2022

Hauptamtliches Personal der Krankenhäuser in Berlin und Brandenburg

Bettenkapazität, Auslastung und Verweildauer

In Berlin standen für die vollstationäre Behandlung 20.257 Betten bereit. Das waren 241 Betten weniger als 2021. Auch die Zahl der Intensivbetten nahm um 2,3 Prozent auf 1 505 ab. Die durchschnittliche Bettenauslastung stieg um 2,7 Prozentpunkte auf 74,2 Prozent. Die Verweildauer betrug durchschnittlich 7,3 Tage.

Die 63 Brandenburger Einrichtungen verfügten mit 14.865 Betten über 46 weniger als 2021, während die Zahl der aufgestellten Intensivbetten um 3,4 Prozent auf 672 anstieg. Die durchschnittliche Bettenauslastung nahm um 0,7 Prozentpunkte auf 68,0 Prozent zu. Patientinnen und Patienten verweilten durchschnittlich 7,9 Tage in den Einrichtungen.

Erneut mehr hauptamtliches Personal

Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl der hauptamtlichen Ärztinnen und Ärzte in den Krankenhäusern der Metropolregion um 3,1 Prozent auf 16.851. Davon arbeiteten 11.176 in Berlin und 5.675 in Brandenburg. Im Pflegedienst waren Ende des Jahres insgesamt 35.113 Fachkräfte beschäftigt, 4,1 Prozent mehr als im Vorjahr. Von ihnen waren 21.442 in Berlin tätig, 13.671 in Brandenburg. Mehr als die Hälfte (51,3 Prozent) des Personals im Pflegedienst war in Teilzeit beschäftigt. In Berlin waren es 11.569 oder 54,0 Prozent, in den Brandenburger Krankenhäusern 6.434 bzw. 47,1 Prozent.

Quelle: Statistikamt Berlin-Brandenburg, 02.11.2023