Marburger Forscher entwickeln einfaches Beatmungsgerät - The Breathing-Project: Ambu Bag-Lösung / CPAP-Lösung (Pressemitteilung).

Weltweit gibt es zu wenige hochleistungsfähige Beatmungsgeräte, um gleichzeitig viele schwere COVID-19-Fälle zu versorgen. Auch wenn die Kliniken in Deutschland gut vorbereitet sind, könnte sich ein Engpass ergeben, wenn die jetzt getroffenen Maßnahmen des Bundes und der Länder nicht greifen und es zu einer hohen Zahl von schweren Krankheitsfällen kommt.

Ein Team aus Forschung und Technik der Philipps-Universität Marburg und des

Universitätsklinikums Gießen und Marburg (UKGM) hat angesichts der

Befürchtungen, dass die Beatmungskapazitäten in der Corona-Pandemie

möglicherweise nicht ausreichen werden, in sehr kurzer Zeit zwei

unterschiedliche Konzepte für einfache Beatmungsgeräte entwickelt. Die Geräte

können schnell und vergleichsweise preisgünstig hergestellt werden und in

Situationen zum Einsatz kommen, in denen in Kliniken nicht mehr ausreichend

reguläre Beatmungsplätze zur Verfügung stehen.

Das erste Konzept basiert auf der Verwendung von so genannten CPAP (Continuous

Positive Airway Pressure)-Geräten. Diese Geräte werden zum Beispiel zur

Behandlung von Schlafapnoe eingesetzt und sind in vielen privaten Haushalten

vorhanden. Die CPAP-Geräte werden nach einer Idee aus dem Schlafmedizinischen

Zentrum in Marburg so erweitert, dass sie zur künstlichen Beatmung eingesetzt

werden können. Erste Prototypen laufen bereits und wurden von einschlägigen

Medizinerinnen und Medizinern des Universitätsklinikums Marburg sehr positiv

beurteilt. Derzeit wird nach Produktionsmöglichkeiten für die Geräte gesucht.

Der Kanzler der Philipps-Universität, Dr. Friedhelm Nonne, sagt: „Ich bin tief

beeindruckt und dankbar, dass von diesem Team binnen weniger Tage mit

außergewöhnlichem Engagement und in einem beispiellosen Zusammenwirken aus

vielen Bereichen der Universität und des Universitätsklinikums Geräte

entwickelt wurden, die helfen können, die aktuelle Coronavirus-Pandemie besser

zu bewältigen. Das Beispiel zeigt, wie mit Hilfe der in Universitäten

gebündelte Kompetenz rasch Beiträge zur Bewältigung gesellschaftlicher

Problemlagen geleistet werden können.“

Die modifizierten CPAP-Geräte sind nicht so leistungsfähig wie professionelle

Beatmungsgeräte. Für die Erstversorgung von akuten, schweren COVID 19-Fällen

mit starker Atemnot sind sie nicht geeignet. Für solche Fälle müssen klinische

Beatmungsgeräte eingesetzt werden. Wenn sich die Patienteninnen und Patienten

aber nach ein paar Tagen so weit erholt haben, dass sie weniger intensiv

beatmet werden müssen, könnten die modifizierten CPAP-Geräte für die Beatmung

zum Einsatz kommen. Dann wären klinische Beatmungsgeräte wieder frei und

stünden für die nächsten Personen mit akuten Problemen zur Verfügung.

Für Länder, in denen CPAP-Geräte nicht verbreitet sind, entwickelt das Team

derzeit als zweiten Ansatz einfache Geräte auf der Basis von so genannten „Ambu

Bags“. Diese „Ambu Bags“ oder Beatmungsbeutel werden in der Ersten Hilfe zur

Erstversorgung eingesetzt und sind in großer Stückzahl preisgünstig verfügbar.

Sie bestehen aus einer Maske, die auf das Gesicht gedrückt wird, und einem

komprimierbaren Beutel, der mit der Hand in regelmäßigen Abständen zur Beatmung

zusammengedrückt wird. Das Team entwickelt nun mechanische Apparaturen, welche

die Beutel periodisch zusammendrücken.

Das Ziel des Teams ist es, alle technischen Informationen und Bauanleitungen

öffentlich verfügbar zu machen. Damit soll die Möglichkeit geschaffen werden,

die Geräte weltweit nachzubauen und in größeren Stückzahlen herzustellen.

Der Ärztliche Geschäftsführer des Marburger Universitätsklinikums, Prof. Dr.

Harald Renz, sagt: „Unsere Oberärzte bestätigen, dass man die entwickelten

Geräte als ‘last line of defense‘ zur Beatmung einsetzen würde, wenn man keine

andere Möglichkeit mehr hätte. In Deutschland sind wir derzeit gut aufgestellt.

Es gibt aber andere Regionen der Welt, in denen man sicher dankbar wäre, diese

Geräte auch in der ‘first line of defense‘ einzusetzen."

Derzeit ist das Team auf der Suche nach Räumlichkeiten und finanziellen Mitteln

für die Produktion.

Quelle: Pressemitteilung, 25.03.2020