Nach hoher zusammengefasster Geburtenziffer im Vorjahr nun deutlicher Rückgang

Zusammengefasste Geburtenziffer in Bayern im Jahr 2022 bei 1,49 Kindern je Frau (Statistikamt Bayern).

Mit 1,49 Kindern je Frau liegt die zusammengefasste Geburtenziffer (engl. Total Fertility Rate; TFR) in Bayern im Jahr 2022 unter den Werten der Jahre 2016 bis 2021. Eine niedrigere durchschnittliche Kinderzahl je Frau gab es zuletzt 2015 mit einer TFR von 1,48 Kindern je Frau. Im Vergleich zum geburtenstarken Vorjahr ist der Wert um 0,12 gesunken, so lag die zusammengefasste Geburtenziffer im Freistaat im Jahr 2021 noch bei 1,61 Kindern je Frau.

Ein Rückgang der TFR gegenüber dem Vorjahr ist auch für jeden Regierungsbezirk sowie 90 der 96 kreisfreien Städte und Landkreise erkennbar. Schwaben weist mit 1,57 auf Ebene der Regierungsbezirke im Jahr 2022 die höchste Kinderzahl je Frau auf. Der Landkreis mit der höchsten zusammengefassten Geburtenziffer ist das oberpfälzische Neustadt a.d.Waldnaab1) (1,97 Kinder je Frau). Unter den kreisfreien Städten erzielt das mittelfränkische Ansbach den höchsten Wert (1,78 Kinder je Frau).

Fürth. Wie das Bayerische Landesamt für Statistik mitteilt, nimmt im Jahr 2022 im Freistaat neben der Zahl der Lebendgeborenen auch die zusammengefasste Geburtenziffer ab und erreicht einen Wert von 1,49 Kindern je Frau. Zum Vergleich: Im Zeitraum von 2000 bis 2015 lag die TFR in Bayern bei durchschnittlich 1,38 Kindern pro Frau (niedrigster Wert 2006: 1,32; höchster Wert 2015: 1,48) und pendelte sich in den Jahren 2016 bis 2020 bei 1,55 bzw. 1,56 Kindern pro Frau ein. Im Jahr 2021 – dem ersten Jahr nach Beginn der Corona-Pandemie – erreichte die TFR mit 1,61 Kindern je Frau den höchsten Wert seit 1972. Ob die niedrige TFR im Jahr 2022 eine Schwankung darstellt (erhöhte Umsetzung des Kinderwunsches im ersten Jahr nach Beginn der Corona-Pandemie, dementsprechend weniger Geburten im Folgejahr) oder eine Trendumkehr hin zu einem anhaltend niedrigeren Geburtenniveau einleitet, wird sich erst in den nächsten Jahren zeigen.

Trotz Rückgang der TFR im Vergleich zum Vorjahr lässt sich im langjährigen Vergleich in allen sieben Regierungsbezirken Bayerns ein Anstieg feststellen:

Schwaben: 1,57 Kindern je Frau (2012: 1,42)

Niederbayern: 1,55 (2012: 1,40)

Oberpfalz: 1,54 (2012: 1,35)

Unterfranken: 1,51 (2012: 1,35)

Oberbayern: 1,45 (2012: 1,42)

Mittelfranken: 1,45 (2012: 1,37) und

Oberfranken: 1,45 (2012: 1,32).

Den stärksten Anstieg seit dem Jahr 2012 verzeichnet die Oberpfalz.

Auf Kreisebene weist im Jahr 2022 der Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab mit 1,97 Kin-dern je Frau (2012: 1,38) bayernweit die höchste zusammengefasste Geburtenziffer auf, gefolgt vom Landkreis Amberg-Sulzbach mit 1,83 Kindern je Frau (2012: 1,38) und dem Landkreis Mühldorf a.Inn mit 1,81 Kindern je Frau (2012: 1,49). Die niedrigsten Werte verzeichnen die Universitätsstädte Regensburg mit 1,07 Kindern je Frau (2012: 1,20), Passau mit 1,09 Kindern je Frau (2012: 1,19), Bayreuth mit 1,12 Kindern je Frau (2012: 1,13), Würzburg mit 1,13 Kindern je Frau (2012: 1,11) und Erlangen mit 1,18 Kindern je Frau (2012: 1,25). Städte mit Universitäten haben zwar eine vergleichsweise junge Bevölkerung mit vielen Frauen im fertilen Alter. Bei den meisten dieser Frauen liegt der Fokus aber auf der Ausbildung oder dem Berufseinstieg. Entsprechend fällt die Anzahl der Lebendgeborenen auf eine große Gesamtzahl an Frauen zwischen 15 und 49 Jahren, wodurch die TFR in diesen Städten relativ niedrig ist.

Wird die zusammengefasste Geburtenziffer im Freistaat getrennt für Frauen mit deutscher und ausländischer Staatsangehörigkeit betrachtet, ergibt sich für das Jahr 2022 folgendes Bild: Bei Frauen mit deutscher Staatsangehörigkeit betrug die zusammengefasste Geburtenziffer 1,41 Kinder je Frau (2012: 1,35); bei Frauen mit ausländischer Staatsangehörigkeit 1,82 Kinder je Frau (2012: 1,71).

Die zusammengefasste Geburtenziffer ist ein Maß zur Beschreibung des aktuellen Geburtenverhaltens und gibt an, wie viele Kinder eine Frau durchschnittlich in ihrem Leben bekommen würde, wenn ihr Geburtenverhalten so wäre, wie das aller Frauen zwischen 15 und 49 Jahren im jeweils betrachteten Kalenderjahr. Sie wird auch totale Fertilitäts-rate oder Gesamtfertilitätsrate (engl. Total Fertility Rate; TFR) genannt.

Quelle: Statistikamt Bayern, 12.07.2023