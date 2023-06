NRW: Im Jahr 2021 starben 157 Personen an psychischen und Verhaltensstörungen durch Drogen

Bei 107 Gestorbenen aus Nordrhein-Westfalen waren im Jahr 2021 Vergiftungen durch Betäubungsmittel, Sedativa und weitere psychotrope Substanzen die Todesursache (IT.NRW).

Im Jahr 2021 sind in Nordrhein-Westfalen 157 Personen (118 Männer und 39 Frauen) aufgrund von psychischen und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen (ohne Alkohol und Tabak) gestorben. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als statistisches Landesamt anlässlich des Internationalen

Tages gegen Drogenmissbrauch und illegalen Drogenhandel (26. Juni 2023) mitteilt, starben zwei Drittel (65,6 Prozent) dieser Personen durch multiplen

Substanzgebrauch und weitere 22,3 Prozent durch Opioide. Bei 22,1 Prozent der

Todesfälle waren weitere psychotrope Substanzen – wie beispielsweise Kokain

oder Sedativa – ursächlich für den Tod.

Außerdem wurden 107 Todesfälle (55 Männer und 52 Frauen) aufgrund von

Vergiftungen durch Betäubungsmittel und Halluzinogene, Antiepileptika,

Sedativa, Hypnotika und Antiparkinsonmittel, sowie Psychostimulanzien mit

Missbrauchspotential und sonstige psychotrope Substanzen verzeichnet. Bei gut

der Hälfte (54,2 Prozent) dieser Fälle handelte es sich laut

Todesbescheinigungen um vorsätzliche Selbstvergiftungen (58 Fälle: 22 Männer

und 36 Frauen).

Die Zahl der Todesfälle aufgrund psychischer und Verhaltensstörungen durch

psychotrope Substanzen (ohne Alkohol und Tabak) war 2021 um 27,3 Prozent

niedriger als ein Jahr zuvor (2020: 216). Im Vergleich der letzten zehn Jahre

war die Fallzahl im Jahr 2021 am niedrigsten. 2016 hatte es hier mit 278

Gestorbenen den höchsten Wert gegeben. Die Todesfälle durch Vergiftungen sind

in der vergangenen Dekade nach einem Tiefstand im Jahr 2019 (45 Fälle) in den

Jahren 2020 und 2021 wieder angestiegen – zuletzt um 69,8 Prozent (2021

gegenüber 2020).

Todesfälle aufgrund psychischer und Verhaltensstörungen durch psychotrope

Substanzen (ohne Alkohol und Tabak) hatten im Jahr 2021 mit 0,07 Prozent einen

niedrigeren Anteil an allen Sterbefällen als im Jahr 2020 (damals: 0,10

Prozent). Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol waren 2021 bei 800

Fällen (0,36 Prozent aller Sterbefälle) die Todesursache; bei Sterbefällen, die

auf Tabakkonsum zurückzuführen sind, waren es 109 Fälle (0,05 Prozent aller

Gestorbenen).

Das Statistische Landesamt weist darauf hin, dass die Zuordnung der

Todesursachen in der Todesursachenstatistik ausschließlich auf den Angaben der

die Leichenschau durchführenden und den Tod bescheinigenden Ärztinnen und Ärzte

in den ausgestellten und an das Statistische Landesamt übermittelten

Todesbescheinigungen basiert. Im Jahr 2021 wurde für 1,7 Prozent der

Sterbefälle keine Todesbescheinigung an das Landesamt übermittelt. Diese Fälle

wurden den ungenau oder nicht näher bezeichneten Todesursachen (ICD-Kapitel

R00-R99) zugeordnet. Insgesamt entfielen 8,9 Prozent der Todesfälle auf diese

Rubrik. (IT.NRW)

Quelle: IT.NRW, 23.06.2023