Sterbefallzahlen auch in der 16. Kalenderwoche über dem Durchschnitt der Vorjahre (Destatis).

Nach vorläufigen Ergebnissen sind in der 16. Kalenderwoche (13. bis 19. April 2020) in Deutschland mindestens 18 693 Menschen gestorben. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, sind die Sterbefallzahlen damit im Vergleich zur Vorwoche (6. bis 12. April) um 1 343 Fälle gesunken, sie liegen jedoch noch immer etwa 8 % über dem

Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2019. Im Vergleich zu den einzelnen Jahren liegen die Sterbefallzahlen dieser Woche in

einer Spannweite von 12 % über den Zahlen von 2017 und 4 % über denen von 2018

beziehungsweise 2019. Die erhöhten Sterbefallzahlen zeigen sich seit der 13.

Kalenderwoche (23. bis 29. März). In der 15. Kalenderwoche war die Abweichung

mit knapp 2 150 Fällen beziehungsweise 12 % über dem vierjährigen Durchschnitt

am größten.

[...]

Die aktuelle Entwicklung ist auffällig, weil die Sterbefallzahlen Ende März und

Anfang April aufgrund der ausklingenden Grippewelle üblicherweise von Woche zu

Woche kontinuierlich abnehmen. Da die Grippewelle 2020 seit Mitte März als

beendet gilt, ist es naheliegend, dass die aktuell beobachtete leichte

Übersterblichkeit in einem Zusammenhang mit der Corona-Pandemie steht.

Eine Übersterblichkeit nach der hier verwendeten Definition liegt dann vor,

wenn zu einem bestimmten Zeitpunkt im Jahresverlauf mehr Menschen sterben, als

nach den Fallzahlen vergangener Jahre (hier im Durchschnitt der Jahre 2016 bis

2019) zu erwarten gewesen wäre.

Ausmaß der Übersterblichkeit in Deutschland vergleichsweise gering

Im europäischen Vergleich ist das Ausmaß der sogenannten Übersterblichkeit in

Deutschland vergleichsweise gering. Das nationale Statistische Amt Italiens

(Istat) berichtet beispielsweise von einer um 49 % erhöhten Sterbefallzahl für

den März 2020 im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2019. Für den

Ballungsraum Stockholm meldet das nationale Statistische Amt Schwedens (SCB)

für die Kalenderwochen 14 bis 16 sogar doppelt so hohe Sterbefallzahlen wie im

Durchschnitt dieser fünf Vorjahre. Auch aus Belgien, Frankreich, Großbritannien

den Niederlanden, Österreich, der Schweiz und Spanien werden erhöhte

Sterbefallzahlen gemeldet. Dagegen werden für Norwegen und Tschechien keine

auffälligen Veränderungen aufgezeigt. Die Angaben dieser Staaten beruhen auf

den jeweiligen nationalen Methoden und zeitlichen Abgrenzungen der Daten. Zum

Teil beziehen sie sich auf das Meldedatum und nicht auf den tatsächlichen

Todestag. Auch die Anteile fehlender Meldungen sind unterschiedlich.

Methodische Hinweise zu den Angaben für Deutschland:

Die Auswirkungen der aktuellen Entwicklung in Bezug auf das gesamte

Kalenderjahr 2020 lassen sich auf Basis der gegenwärtigen Datenlage noch nicht

abschätzen. Für eine abschließende Einordnung der Übersterblichkeit muss der

gesamte Jahresverlauf betrachtet werden. Zudem müssen die Sterbefälle ins

Verhältnis zur Bevölkerung gesetzt werden, um beispielsweise auch den

Alterungsprozess der Bevölkerung adäquat miteinzubeziehen.

Eigene Auswertungen zum Jahresverlauf der Sterbefallzahlen sind auf Basis der

Sonderauswertung "Sterbefälle – Fallzahlen nach Tagen, Wochen, Monaten,

Altersgruppen und Bundesländern für Deutschland 2016 bis 2020" möglich. Für die

Jahre 2019 und 2020 werden erste vorläufige Daten dargestellt. Ein Durchschnitt

der Jahre 2016 bis 2019 beinhaltet folglich sowohl endgültige als auch

vorläufige Daten. Bei den vorläufigen Daten handelt es sich um eine reine

Fallzahlauszählung der eingegangenen Sterbefallmeldungen aus den Standesämtern

ohne die übliche Plausibilisierung und Vollständigkeitskontrolle der Daten. Die

Angaben beziehen sich auf den Todestag und nicht auf das Meldedatum.

Durch gesetzliche Regelungen zur Meldung von Sterbefällen beim Standesamt und

Unterschiede im Meldeverhalten der Standesämter an die amtliche Statistik sind

aktuelle Aussagen zur Zahl der Sterbefälle mit einem Verzug von etwa vier

Wochen möglich. Durch die verzögerten Meldungen werden sich die vorliegenden

Ergebnisse für das Jahr 2020 noch leicht erhöhen.

Quelle: Destatis, 15.05.2020