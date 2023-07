bvitg fordert klare Kompetenzen und Zuständigkeiten für die digitale Vernetzung in der Notfallversorgung (Pressemitteilung).

Der Bundesverband Gesundheits-IT (bvitg) fordert in einer aktuellen Stellungnahme zur geplanten Reform der Notfallversorgung bundesweit einheitliche Vorgaben für eine Notfall-Information und -Dokumentation (NID) und eine federführende Rolle der gematik in diesem Kontext. Bei Notfällen

wie etwa einem Herzinfarkt kann es mitunter lebensentscheidend

sein, ob und wie schnell behandlungsrelevante Daten übermittelt und zur

Verfügung gestellt werden können. Mit einer Reform der Notfallversorgung will

das Bundesgesundheitsministerium deshalb alle beteiligten Akteure wie

Sanitäterinnen und Sanitäter, Krankenhäuser sowie die geplanten integrierten

Notfallzentren (INZ) über die Telematikinfrastruktur besser digital vernetzen

und so die sektorübergreifende Versorgung stärken.

Voraussetzungen für eine umfassende Vernetzung

In seiner Stellungnahme begrüßt der bvitg diesen Ansatz, betont aber

gleichzeitig, dass es hierfür eine einheitliche Struktur und Vorgaben zur

Erhebung und Übermittlung von Notfalldaten aus der vorklinischen Erstbehandlung

in die jeweiligen Systeme braucht, also beispielsweise vom Rettungswagen in das

IT-System des behandelnden Krankenhauses. Bisher existieren keine bundesweit

strukturierten Vorgaben für eine Notfall-Information und -Dokumentation (NID),

da das Rettungswesen in den Zuständigkeitsbereich der einzelnen Bundesländer

fällt. Speziell im Bereich Vernetzung müsste darüber hinaus geregelt werden,

wie die einzelnen Akteure an die Telematikinfrastruktur angebunden werden

sollen.

„Entscheidend sind klar zugeordnete Kompetenzen und Zuständigkeiten“, betont

Sebastian Zilch, Geschäftsführer des bvitg. „Hierfür kommt in unseren Augen nur

die gematik in ihrer Rolle als zentrales Kompetenzzentrum für das digitale

Gesundheitswesen infrage. Sie sollte entweder federführend oder koordinierend

die Projekte vorantreiben, um die Funktionalität und Interoperabilität zu

gewährleisten.“

Weitere Fragmentierungen vermeiden

In seiner Stellungnahme warnt der bvitg vor einer kleinteiligen

Aufgabenzuordnung bei der Vernetzung im Gesundheitswesen. Aktuell entwickelt

eine Vielzahl an Institutionen digitale Anwendungen und Vorgaben. Hierbei ist

selten gewährleistet, dass Lösungen zueinander kompatibel sind, wodurch Systeme

schwieriger zu entwickeln sind und die Anforderungen der Anwenderinnen und

Anwender meist nicht im Mittelpunkt stehen.

„Wir plädieren für einen ganzheitlichen Ansatz und technische Vorgaben aus

einem Guss. Die gematik sollte als zentrale Stelle der digitalen Vernetzung

gestärkt werden und Spezifikationen erstellen, die für eine vernetzte

Versorgung relevant sind. Bei der Entwicklung ist es ratsam, die inhaltlich

zuständigen öffentlichen Stellen und die Industrie zu beteiligen. Die

Einführung des Arztinformationssystems (AIS), das Verfahren zur

Krebsfrüherkennung sowie zur Dialyse sind einige Beispiele, wo ein

koordinierter Ansatz wertvoll gewesen wäre.“, so Zilch.

Quelle: Pressemitteilung, 12.02.2020