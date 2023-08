Runder Tisch stellt Maßnahmen und Empfehlungen zur IT-Sicherheit in Krankenhäusern vor (Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie des Landes Rheinland-Pfalz).

Angriffe auf die IT-Systeme von Krankenhäusern und andere Einrichtungen, wie Universitäten und Stadtverwaltungen in jüngster Vergangenheit haben uns die Risiken von Cyberattacken noch einmal sehr deutlich vor Augen geführt. Umso wichtiger sind Schutzvorkehrungen gerade im Krankenhausbereich, die Beeinträchtigungen der Krankenhausversorgung und den Abfluss von

sensiblen Patientendaten wirkungsvoll verhindern. Ich freue mich, dass wir nun in

Rheinland-Pfalz gemeinsam konkrete Maßnahmen entwickeln konnten, die

Krankenhäuser dabei unterstützen, Angriffen auf Computersystemen präventiv

entgegenzuwirken oder ihre Folgen einzudämmen“, sagte Gesundheitsministerin

Sabine Bätzing-Lichtenthäler bei der Sitzung des Runden Tisches zur

IT-Sicherheit der Krankenhäuser.

Auf Landesebene sind bereits für die kommenden Monate verschiedene Maßnahmen

geplant, die insbesondere dazu dienen, die rheinland-pfälzischen Krankenhäuser

zu informieren und zu sensibilisieren, so beispielweise bei einer

Informationsveranstaltung zum Thema Cybersicherheit gemeinsam mit dem

Ministerium des Inneren und dem Landeskriminalamt im April oder auch bei einer

Veranstaltung zum Thema „Krankenhausalarmplanung“ gemeinsam mit dem Bundesamt

für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe sowie die Beteiligung an der

LÜKEX-Übung zu Cyberangriffen auf Regierungshandeln. Des Weiteren zählen dazu

die Unterstützung durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik

(BSI) im Falle eines Cyber-Vorfalls und die Mitgliedschaft der Krankenhäuser in

der Kooperationsplattform UP KRITIS sowie in der Allianz für Cyber-Sicherheit,

die den Krankenhäusern empfohlen wird.

„Wir werden gemeinsam mit verschiedenen Institutionen die IT-Sicherheit in den

Krankenhäusern stärken, indem wir bestehende Unterstützungsangebote,

Handlungsempfehlungen und Kontaktstellen transparent machen. Denn der

Patientenschutz und die Patientensicherheit inklusive Datensicherheit müssen

immer an erster Stelle stehen. Dafür bedarf es aber auch die Unterstützung

durch den Bund“, so die Ministerin. Sie wiederholte damit ihre Forderung

gegenüber Bundesgesundheitsminister Jens Spahn nach Umsetzung eines

finanziellen Sofortprogrammes zur Verbesserung der IT-Sicherheit in den

Krankenhäusern vor dem Hintergrund der hohen Kosten für entsprechende

Schutzvorkehrungen.

Der Runde Tisch hatte im August nach den Cyberattacken auf die

DRK-Trägergesellschaft Südwest auf Vorschlag von Gesundheitsministerin Sabine

Bätzing-Lichtenthäler einvernehmlich beschlossen, eine mit Fachexperten der

vertretenen Organisationen besetzte Projektgruppe ins Leben zu rufen, um

Empfehlungen zu formulieren und konkrete Maßnahmen auszuarbeiten. Teilnehmer

der Projektgruppe waren neben Vertretern des Gesundheitsministeriums unter

anderem Vertreter des BSI, der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die

Informationsfreiheit, Vertreter der Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz,

Vertreter des Verbands der Krankenhausdirektoren sowie der IT-Leiter

Rheinland-Pfalz.

Quelle: Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie des Landes Rheinland-Pfalz, 12.03.2020