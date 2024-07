TK-Landesvertretung Rheinland-Pfalz zu den Möglichkeiten der Datennutzung im Gesundheitswesen (Pressemitteilung).

Ein Statement von Jörn Simon, Leiter der TK-Landesvertretung Rheinland-Pfalz, zu den Möglichkeiten der Datennutzung im Gesundheitswesen. Sie lieben Filme? Ich persönlich habe eine Schwäche für Krimis. Follow the Money - Die Spur des Geldes etwa lautet der Titel einer

Wirtschaftskrimi-Serie, die glaubhaft vermittelt, dass man die Täter stets über die Spur des Finanzflusses aufspüren kann. Helfen äquivalent Gesundheitsdaten

Versorgungsbedarfe aufzuspüren? Als Krankenkassenvertreter ist das für mich

absolut plausibel: Durch Krankenhausaufenthalte, den Kontakt mit Haus- und

Fachärzten sowie mit Apothekern entsteht eine Vielzahl von Abrechnungsdaten der

Versicherten.

Durch die intelligente Verknüpfung verschiedener Quellen und deren Analyse

können diese zu Abrechnungszwecken gesammelten Daten jedoch auch Aufschluss

über das aktuelle Versorgungsgeschehen geben und direkt zu dessen Verbesserung

dienen.

Individualisierte Vorsorge dank Routinedaten

"Der Spur des Geldes (bzw. der Daten) folgen" könnte also im Kontext der

Gesetzlichen Krankenversicherung bedeuten, Erkenntnisse für eine optimale,

sichere und zeitgemäße Gesundheitsversorgung zu sammeln und Innovationen zu

entwickeln. Wenn wir beispielsweise im Anschluss an eine Rückenoperation eine

Rechnung erhalten, ist es zu spät, um effektive Vorsorge zu betreiben. Denn

angesichts entsprechender Krankschreibungen, Termine beim Orthopäden oder

Physiotherapeuten hätten wir schon früh auf hilfreiche Angebote aufmerksam

machen und Spezialisten in einem Rückenzentrum unserer Partner empfehlen

können.

Aktuell ist es Krankenkassen aber nicht möglich, auf Basis von individuellen

Daten, Angebote zu machen, die direkt dem Versichertenwohl kommen. Schon an

diesem Beispiel wird deutlich, dass wir durch das Nicht-Nutzen von

Gesundheitsdaten große Chancen, ja echte Hilfe, liegen lassen. Und es ist eine

der maßgeblichen Forderungen der Techniker Krankenkasse (TK) diese Möglichkeit

im Gesundheitsdatennutzungsgesetz zu öffnen.

Krankenkassen sollten Daten auch zur Forschung nutzen dürfen

Noch während der letzten Legislaturperiode hat der Gesetzgeber den dringenden

Handlungsbedarf zur erfolgreichen Digitalisierung des Gesundheitswesens erkannt

und die Grundlage geschaffen, Gesundheitsdaten künftig auch für

Forschungszwecke nutzen zu können. Laut dem Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG)

sollen die Abrechnungsdaten der Krankenkassen künftig pseudonymisiert in einem

Forschungsdatenzentrum gesammelt und Nutzungsberechtigten zur Verfügung

gestellt werden. Es ist unverständlich, dass Krankenkassen noch keinen Zugang

zu diesen Daten erhalten sollen - allein schon, weil Daten, die in einem

solidarisch finanzierten System erhoben werden, auch zugunsten des

Allgemeinwohls genutzt werden sollten.

Tagesgenaue Dokumentation von Diagnosen ist notwendig

Um die Versorgung auf Basis von Routinedatenauswertungen zu optimieren,

bräuchten Krankenkassen zudem die Möglichkeit, sektorenübergreifend

Behandlungspfade- und Sequenzen zu analysieren. Um die Möglichkeiten der

Auswertung zu verbessern, ist es außerdem notwendig, die gesetzlichen

Aufbewahrungsfristen für Abrechnungsdaten aufzuheben und alle Diagnoseangaben

sektorenunabhängig tagesgenau zu dokumentieren.

Datensparsamkeit und Zweckbindung blockieren die Digitalisierung

Nun ruhen auf der Ampelkoalition große Hoffnungen, da sie sich im

Koalitionsvertrag darauf verständigt hat, die Sozialversicherung zu

entbürokratisieren und ein Gesundheitsdatennutzungsgesetz zu verabschieden.

Dieses Vorhaben wird von der TK ausdrücklich begrüßt. Es gilt dabei, einen

sicheren, rechtlichen Rahmen für äußerst sensible Daten zu schaffen, der aber

eine moderne, datengestützte Gesundheitsversorgung im Sinne der Versicherten

zulässt. Das bedeutet aber auch, Maximen der "Datensparsamkeit" und

"Zweckbindung" müssen diskutiert und gegebenenfalls weiterentwickelt werden, da

sie nicht mehr im Einklang stehen mit der Zielsetzung, die Digitalisierung des

Gesundheitswesens zu fördern. Darauf hatte bereits der Sachverständigenrat

(SVR) im März des vergangenen Jahres aufmerksam gemacht. Die elektronische

Patientenakte (ePA), die bereits seit Januar 2021 allen gesetzlich Versicherten

zur Verfügung gestellt wird, ist die ideale Sammelstelle dieser sensiblen

Daten.

Die DSGVO ermöglicht sehr viel mehr

Der Blick auf andere europäische Länder, wie Frankreich oder Estland zeigt

zudem, dass auf Basis der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) viel mehr möglich

ist. So wird in der DSGVO in Artikel 9 auf die besondere Bedeutung von

Gesundheitsdaten hingewiesen. Allerdings unterliegt die Gesetzliche

Krankenversicherung nicht nur den Vorgaben der DSGVO, sondern sie ist, neben

bundesrechtlichen Vorgaben, zusätzlich an datenschutzrechtliche Regelungen auf

Länderebene, gebunden. An dieser Stelle sind Reformen wichtig, die einen

sicheren, einheitlichen Rahmen für die sensiblen Gesundheitsdaten schaffen,

aber deren wissenschaftliche und versorgungsverbessernde Nutzung dennoch

ermöglichen.

Sicheres Gesundheitsdatennutzungsgesetz ist maßgeblich

Fazit: In einer zunehmend digitalisierten Welt haben Daten eine immer größere

Bedeutung, auch für die Gesundheitsversorgung. Gesundheitsdaten zeigen Chancen

auf, Vorsorge und Therapie auf einem noch höheren Niveau gewährleisten zu

können. Ziel muss sein, dass unserem gesamten Gesundheitssystem mehr Daten in

Echtzeit vorliegen. Voraussetzung ist allerdings, dass diese Daten auf Basis

eines sicheren und modernen Gesundheitsdatennutzungsgesetzes wissenschaftlich

analysiert und intelligent verknüpft werden dürfen, um Versorgung individueller

und innovativer zu gestalten. Hierfür gilt es, rechtliche Anpassungen

vorzunehmen.

Quelle: Pressemitteilung, 17.02.2022