Der Sterbeort von Tumorpatienten im zeitlichen Trend (Springer).

Eine Analyse von Todesbescheinigungen der Jahre 2001, 2011 und 2017 - The places of death of cancer patients over time. Analysis of death certificates for the years 2001, 2011 and 2017. In der modernen Hospiz- und Palliativbewegung gilt der präferierte Sterbeort als Qualitätsindikator für eine

bedarfsgerechte Versorgung sterbender Menschen. Tumorpatienten repräsentieren die größte Gruppe hospizlich und palliativmedizinisch betreuter Personen.

[...]

Schlussfolgerung

Über die Hälfte der Tumorpatienten verstirbt im Krankenhaus, lediglich jeder

vierte bis fünfte Sterbefall ereignet sich im häuslichen Umfeld. Im zeitlichen

Trend (2001–2017) ergibt sich, dass onkologische Patienten weniger zu Hause und

im Krankenhaus, jedoch häufiger auf Palliativstationen, in Hospizen und in

Pflegeheimen versterben.

[...]

Quelle: Springer, 04.03.2021