Ist die Polytraumaversorgung im aG-DRG-System defizitär? Is polytrauma treatment in deficit in the aG-DRG system? (Springer).

Die interdisziplinäre Versorgung von polytraumatisierten PatientInnen ist personal- und ressourcenaufwendig. Seit der Einführung des G‑DRG-Systems 2003 in Deutschland wurde in den meisten Untersuchungen ein finanzielles Defizit in der Schwerstverletztenversorgung

festgestellt. Ziel dieser Studie war es, Auswirkungen des 2020 neu eingeführten aG-DRG-Systems auf die Kostendeckung in der Schwerverletztenbehandlung zu analysieren. Erstmals wurden auch die Kosten

für Organisation, Zertifizierung und Dokumentation sowie die Kosten für nicht schwer verletzte SchockraumpatientInnen betrachtet.

Schlussfolgerung

Die Polytraumaversorgung im aG-DRG 2020 ist defizitär. Insgesamt entstand im

Jahr 2020 ein Defizit von 5858 € pro schwer verletztem/verletzter PatientIn.

Quelle: Springer, 09.06.2021