Whitepaper: Pflegedokumentation in Krankenhäusern - Eine quantitative Studie (Fraunhofer IML, PDF, 2,5 MB).

Die vorliegende Studie vermittelt einen Überblick über die IST-Situation der Pflegedokumentation in Krankenhäusern. Innerhalb der Studie wird eine Befragung von Pflegekräften zur Einschätzung der Pflegedokumentation durchgeführt. Ein besonderes Ziel war die Ermittlung der Zeitaufwände, welche direkt der Pflegedokumentation zugewiesen werden können sowie die Ermittlung der Technikbereitschaft der Pflegefachkräfte zur Einführung neuer Technologien. Ergänzt wird die Befragung um eine sensorbasierte Messung im Krankenhaus zur erstmaligen Erfassung von Zeitaufwänden für die Pflegedokumentation. Die Studie wurde im Rahmen des Forschungsprojektes »Eingabefreie Station - Bewegungsbasierte Aufnahme von Pflegetätigkeiten zur automatisierten Dokumentation im Krankenhaus«, in Zusammenarbeit mit den Projektpartnern, durchgeführt. Ziel des Forschungsprojekts ist es, pflegerische Tätigkeiten mithilfe einer technischen Lösung, basierend auf Sensorik und künstlicher Intelligenz, automatisiert zu erkennen, um sie nachträglich und selbstständig in der digitalen Patientenakte zu dokumentieren. Das Projekt soll dazu beitragen Pflegefachkräfte von patientenfernen und administrativen Tätigkeiten zu entlasten sowie mehr Zeit und Raum für die Patienteninteraktion zu schaffen.

Quelle: Fraunhofer IML, 10.10.2023