Wirtschaftlichkeit der Operationssaalnutzung an einer Universitäts-Augenklinik / Economics of operating room use at a university eye hospital (Springer).

In der chirurgischen Augenheilkunde existieren in der Regel kurze Operationszeiten und somit viele Wechsel zwischen den einzelnen Operationen, die keiner spezifischen Vergütung unterliegen. Da in Kliniken der Maximalversorgung konsekutiv häufig unterschiedliche Operationen mit variabler

Dauer durchgeführt werden, Notfalloperationen eingeschoben werden müssen und

Weiterbildung von Kolleginnen und Kollegen praktiziert wird, ist es besonders

wichtig, möglichst kurze Überleitungszeiten zu generieren, um sowohl

ausreichend Operationszeit zu haben als auch möglichst viele Fälle behandeln zu

können. Ziel dieser Arbeit ist es, die Effizienz der Operationsleistung einer

Universitäts-Augenklinik zu evaluieren.

[...]

Schlussfolgerungen

Eine Erhöhung des Personalaufwands im OP-Saal für chirurgische Fächer wie der

Augenheilkunde mit kurzen Eingriffen und vielen Wechseln lohnt sich

betriebswirtschaftlich auch für ein Universitätsklinikum, um überlappende

Überleitungen durch Anästhesie und OP-Pflege zu ermöglichen und zu optimieren.

Dieses sollte daher auch entgegen standardisierter Personalbestückungen der

OP-Säle erwogen werden, um vorhandene Ressourcen mit ihren Fixkosten möglichst

optimal zu nutzen.

Quelle: Springer, 15.07.2022