MDK Behandlungsfehler-Statistik 2020

Behandlungsfehler-Begutachtung der Gemeinschaft der Medizinischen Dienste: Jahresstatistik 2020 (Download, PDF, 370 kB).

14.042 fachärztliche Gutachten zu vermuteten Behandlungsfehlern hat der Medizinische Dienst im Jahr 2020 erstellt. In jedem vierten Fall wurde ein Fehler bestätigt und ein Schaden festgestellt, in jedem fünften war der Fehler ursächlich für den Schaden. Das geht aus der aktuellen Begutachtungsstatistik

hervor, die heute in Berlin vorgestellt wurde. Um die Patientensicherheit zu

stärken, sollte der Blick auf besonders schwerwiegende, aber sicher vermeidbare

Fehler gerichtet werden (sogenannte Never Events). Die WHO fordert dazu die

Einführung eines verpflichtenden Meldesystems.

Die Gesamtzahl der ärztlichen Gutachten zu Behandlungsfehlervorwürfen liegt

seit Jahren auf einem gleichbleibenden Niveau bei etwa 14.000 Fällen pro Jahr

bundesweit. Im vergangenen Jahr bestätigte der Medizinische Dienst in 4.099

Fällen einen Fehler und in 3.550 Fällen einen Fehler mit Schaden. In 2.826

Fällen stellten die Gutachterinnen und Gutachter fest, dass der Fehler Ursache

des Schadens war.

„Unsere Zahlen zeigen nur einen kleinen Ausschnitt eines Problems, das

engagierter angegangen werden muss“, sagt Dr. Stefan Gronemeyer,

Geschäftsführer des MDS.

„Wir brauchen endlich systematische Anstrengungen zur Reduzierung vermeidbarer

unerwünschter Ereignisse, die schwere Schädigungen verursachen können.“ Dazu

gehören zum Beispiel Patienten- und Seitenverwechslungen, Medikationsfehler

oder zurückgebliebene Fremdkörper nach Operationen. Diese sogenannten Never

Events sind für das Erkennen, Umsetzen und Bewerten von Sicherheitsmaßnahmen

von großer Bedeutung. Sie sollten daher verpflichtend gemeldet, analysiert und

für die Entwicklung von Präventionsmaßnahmen genutzt werden. Dazu hat nun auch

die WHO (World Health Organization) ihre Mitgliedsstaaten aufgefordert. Die

Weltgesundheitsorganisation hat im September die Patientensicherheit zum

prioritären Gesundheitsziel erklärt.

Fehler in vielen Fachgebieten und bei unterschiedlichsten Eingriffen

In der aktuellen Begutachtungsstatistik des Medizinischen Dienstes betrafen

zwei Drittel der Vorwürfe Behandlungen in der stationären Versorgung, zumeist

in Krankenhäusern (9.293 Fälle); ein Drittel bezog sich auf Arztpraxen (4.723

Fälle). „Hintergrund dieser Verteilung ist, dass sich die meisten

Behandlungsfehlervorwürfe auf operative Eingriffe beziehen, und diese erfolgen

zumeist in der stationären Versorgung“, erläutert Prof. Dr. Astrid Zobel,

Leitende Ärztin des Medizinischen Dienstes Bayern.

Knapp 31 Prozent aller Vorwürfe (4.337 Fälle) betrafen die Orthopädie und

Unfallchirurgie, 12 Prozent die Innere Medizin und Allgemeinmedizin (1.634

Fälle),

9 Prozent die Allgemein-und Viszeralchirurgie (1.296 Fälle), ebenfalls 9

Prozent (1.198 Fälle) die Zahnmedizin, 8 Prozent die Frauenheilkunde und

Geburtshilfe (1.128 Fälle) und 6 Prozent die Pflege (899 Fälle). Rund 25

Prozent der Vorwürfe bezogen sich auf 29 weitere Fachgebiete.

Die festgestellten Fehler betreffen die unterschiedlichsten Behandlungen. Sie

reichen von Knie- und Hüftgelenksimplantationen über Zahnentfernungen bis hin

zu Knochenbrüchen, Gallensteinbehandlungen oder Operationen am Grauen Star. Die

Zahlen sind nicht repräsentativ. Sie zeigen lediglich die

Begutachtungsergebnisse des Medizinischen Dienstes.

„Eine Häufung von Vorwürfen in einem Fachgebiet sagt nichts über die

Fehlerquote oder die Sicherheit in dem jeweiligen Gebiet aus“, erklärt Zobel.

Häufungen sagen viel mehr darüber etwas aus, wie Patientinnen und Patienten

Behandlungen erleben. Fehler bei chirurgischen Eingriffen können Betroffene

meist leichter erkennen als zum Beispiel Medikationsfehler auf der

Intensivstation.

Zwei Drittel der Schäden sind vorübergehend

Bei zwei Drittel (66,8 Prozent) der begutachteten Fälle waren die

Gesundheitsschäden der Patientinnen und Patienten vorübergehend. Das heißt,

eine Intervention oder ein Krankenhausaufenthalt war notwendig oder musste

verlängert werden. Bei rund einem Drittel der Fälle wurde ein Dauerschaden

verursacht. Dabei unterscheidet man zwischen leichten, mittleren und schweren

Schäden. Ein leichter Dauerschaden kann zum Beispiel eine geringe

Bewegungseinschränkung oder eine Narbe sein. Ein mittlerer Dauerschaden kann

eine chronische Schmerzsymptomatik, eine erhebliche Bewegungseinschränkung oder

die Störung einer Organfunktion bedeuten. Ein schwerer Dauerschaden kann

vorliegen, wenn Geschädigte bettlägerig und aufwendig pflegebedürftig geworden

sind ─ wenn sie aufgrund eines Fehlers erblinden oder querschnittsgelähmt sind.

In knapp

3 Prozent der Fälle (82) hat ein Fehler zum Versterben der Patientin oder des

Patienten geführt oder wesentlich dazu beigetragen.

Hintergrund

Spezielle Gutachterteams des Medizinischen Dienstes prüfen Vorwürfe von

Behandlungsfehlern im Auftrag der gesetzlichen Krankenkassen. Die

Gutachterinnen und Gutachter gehen dabei der Frage nach, ob die Behandlung nach

dem anerkannten medizinischen Standard und in aller Sorgfalt abgelaufen ist.

Liegt ein Behandlungsfehler vor, wird geprüft, ob der Schaden, den der

Versicherte erlitten hat, durch den Fehler verursacht worden ist. Nur dann sind

Schadenersatzforderungen aussichtsreich. Auf der Basis des

Sachverständigengutachtens können die Betroffenen entscheiden, welche weiteren

Schritte sie unternehmen wollen. Den Versicherten entstehen durch die

Begutachtung keine zusätzlichen Kosten.

[...]

Quelle: Pressemitteilung, 12.10.2021