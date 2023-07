Neue Handlungsempfehlungen für bessere Überlebenschancen von Schwerverletzten erschienen

Empfehlungen zur Behandlung Schwerverletzter am Unfallort, im Schockraum und im Operationssaal wurden neu gefasst (DGOU).

Die Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU) hat ihre S3-Leitlinie Polytrauma / Schwerverletzten-Behandlung gemeinsam mit 25 Fachgesellschaften und Berufsverbänden überarbeitet und neu herausgegeben. Es ist damit die 4. Auflage nach der Erstveröffentlichung im Jahr 2002. Die Leitlinie

bietet Medizinern Empfehlungen zur Behandlung Schwerverletzter am Unfallort, im Schockraum und im Operationssaal. In dem 483-seitigen Dokument mit insgesamt über 330

Empfehlungen sind 69 neu und 70 auf Basis neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse

weiterentwickelt worden. Neu hinzugekommen sind beispielsweise Empfehlungen zur

prähospitalen Blutstillung. „Die Polytrauma-Leitlinie ermöglicht schnelles und

sorgfältiges Handeln in zeitkritischen Notfallsituationen. Wir verfolgen damit

die bestmöglichen Überlebenschancen für unsere Patienten und das Ziel, sie

möglichst vollständig zu heilen“, sagt DGU-Präsident Prof. Dr. Steffen

Ruchholtz, Geschäftsführender Direktor des Zentrums für Orthopädie und

Unfallchirurgie, Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH.

Jedes Jahr gibt es in Deutschland schätzungsweise knapp zehn Millionen

Unfallverletzte. Die meisten leichteren Unfälle geschehen im Haushalt und in

der Freizeit. Über 30.000 Menschen verletzen sich allerdings so schwer, meist

bei einem Verkehrsunfall oder Sturz, dass sie in Lebensgefahr schweben. Mit

ihrer Rettung und Versorgung beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit: Da muss jeder

Handgriff und jede Entscheidung sitzen. Genau hier hilft die S3-Leitlinie

Polytrauma/Schwerverletzten-Behandlung: Sie stellt sicher, dass die Behandlung

in der akuten Situation systematisch und fachlich fundiert ablaufen kann. Für

die Versorgung Schwerverletzter am Unfallort gibt es knapp 100 Empfehlungen. In

dieser Phase geht es vor allem darum, die Blutung zu stoppen, den Atemweg zu

sichern und den Kreislauf beispielsweise durch Infusionen zu stabilisieren.

Nach der Rettung geht die Behandlung im Krankenhaus-Schockraum weiter. Dafür

und für die erste operative Phase gibt es knapp 250 weitere Empfehlungen.

Ärztinnen und Ärzte erhalten klare Hinweise für Patienten mit

Schädel-Hirn-Trauma und für Verletzungen an Wirbelsäule, Bauch, Becken, Armen,

Beinen oder dem Urogenitaltrakt. „Die Erstversorgung vom Unfallort bis in den

OP ist von zentraler Bedeutung im Hinblick auf das Überleben der

schwerverletzten Patienten und die Wiederherstellung aller Körperfunktionen.

Daher haben wir Art und Zeitpunkt der Versorgung von verletzten Organen und des

Bewegungsapparates so detailliert wie möglich beschrieben und unterstützen

damit die Entscheidungsfindung in heiklen Situationen“, sagt Koordinator und

Mitautor PD Dr. Dan Bieler, Leiter der DGU-Sektion Notfall-, Intensivmedizin

und Schwerverletztenversorgung (NIS).

Die S3-Leitlinie Polytrauma/Schwerverletzten-Behandlung ist Handlungsgrundlage

für Mediziner in über 600 TraumaZentren der Initiative TraumaNetzwerk DGU®.

Dort nämlich werden Schwerverletzte in der Regel behandelt. Diese Kliniken sind

speziell ausgestattet und zertifiziert, so dass sie den Unfallopfern die

bestmöglichen Überlebenschancen bieten. Die TraumaZentren sind verpflichtet,

die Behandlungsdaten in das TraumaRegister DGU® einzupflegen. Diese Daten

ermöglichen neben der Qualitätssicherung auch wichtige Forschungsmöglichkeiten.

Ergebnisse, die einen Überlebensvorteil oder eine bessere Lebensqualität

bieten, fließen in die Versorgungsleitlinien der DGU ein, so auch in die

S3-Leitlinie Polytrauma/Schwerverletzten-Behandlung. „Durch die enge Verzahnung

zwischen Wissenschaft und Versorgung können wir Schwerverletze nach neuesten

wissenschaftlichen Erkenntnissen behandeln“, sagt DGU-Vizepräsident und

Leitlinien-Delegierter Prof. Dr. Benedikt Friemert.

Die 4. Auflage ist gültig bis zum 30.12.2027. Sie steht ab sofort im

Leitlinien-Register auf der Website der Arbeitsgemeinschaft der

Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) unter der

Registernummer 187-023 zum Download bereit.

Auch weltweit gibt es ein großes Interesse an dem von deutschen Experten

aufbereitetem Thema Polytrauma. Daher wird die Leitlinie demnächst auf Englisch

verfügbar sein.

Quelle: DGOU, 21.02.2023