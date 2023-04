Der Bund darf laut Gutachter in die Krankenhausplanung eingreifen

Rechtsgutachten zur Krankenhausplanung: Leistungsbereiche und Leistungsgruppen mit Grundrechten der Krankenhausträger vereinbar (AOK, PDF, 3 MB).

Die Einführung eines an Leistungsbereichen und Leistungsgruppen orientierten Systems zur Krankenhausplanung sowie die Festlegung von Kriterien, die der Bedarfsermittlung im stationären Bereich dienen, ist mit den Grundrechten der privaten und gemeinnützigen Krankenhausträger vereinbar. Zu diesem Ergebnis

kommt ein aktuelles Rechtsgutachten von Prof. Winfried Kluth, Lehrstuhl-Inhaber

für Öffentliches Recht an der Universität Halle-Wittenberg und ehemaliger

Richter am Landesverfassungsgericht Sachsen-Anhalt. Das Gutachten, das

verschiedene Aspekte der aktuellen Krankenhausreform beleuchtet, ist im Auftrag

des AOK-Bundesverbandes erstellt worden.

Der Gutachter kommt zu dem Ergebnis, dass die im Zuge der aktuellen Reform

vorgeschlagenen Regelungen zur Einführung von Leistungsbereichen und

Leistungsgruppen der Umsetzung gewichtiger Gemeinwohlbelange dienten,

verhältnismäßig seien und auf hinreichend bestimmten gesetzlichen

Ermächtigungen beruhten. Die Regelungen seien daher insgesamt mit dem

Grundrecht der Unternehmer- und Berufsfreiheit aus Art. 12 Abs. 1 Grundgesetz,

dem Eigentumsgrundrecht aus 14 Abs. 1 Grundgesetz sowie dem allgemeinen

Gleichheitssatz aus Art. 3 Abs. 1 Grundgesetz vereinbar.

Zudem stellt das Gutachten fest, dass der Bund die Kompetenz hat, eine auf

Leistungsbereichen und Leistungsgruppen basierende einheitliche

Krankenhaus-Planungssprache verbindlich einzuführen. Die Krankenhausplanung sei

zwar grundsätzlich Sache der Bundesländer, das Grundgesetz weise den Ländern

aber keine ausschließliche Kompetenz in diesem Bereich zu. Der

Bundesgesetzgeber könne, wenn es zur effektiven Ausgestaltung der ihm

zweifelsfrei zugewiesenen Regelungsmaterie notwendig sei, Regelungen kraft

Sachzusammenhangs oder Annexregelungen treffen. In diesem Zusammenhang seien

„harmonisierende Vorgaben“ für die Planung zulässig, solange eine „ausreichende

Konkretisierungskompetenz der Länder gewahrt wird“, heißt es in dem Gutachten.

Auch „Erweiterungen und Konkretisierungen“ des Bundes in Bezug auf die

Bedarfsorientierung der Krankenhausplanung seien kompetenzrechtlich zulässig.

Aus Sicht der AOK-Gemeinschaft sind die die Leistungsgruppen und

Leistungsbereiche der „Dreh- und Angelpunkt“ der Krankenhausreform, betont der

Leiter des Referates Stationäre Versorgung im AOK-Bundesverband, David

Scheller-Kreinsen. „Wir brauchen eine verbindliche Planungssprache, die auf

bundeseinheitlichen Leistungsbereichen und Leistungsgruppen basiert, damit die

Reform gelingen kann. Das Gutachten macht deutlich, dass der Bund die Kompetenz

hat, diesen Rahmen zu definieren.“ Auf Basis bundeseinheitlicher

Leistungsbereiche und Leistungsgruppen könnten die Länder künftig konkrete

Versorgungsaufträge für die Kliniken festlegen. Sie könnten dann auch die Basis

für die Entscheidung bilden, welche Kliniken künftig die Fallzahl-unabhängigen

Vorhaltepauschalen für bedarfsnotwendige Leistungen erhalten. „Bei der

Festlegung der Leistungsgruppen sind unbedingt notwendige Mindestbetriebsgrößen

sowie personelle und medizinisch-technische Voraussetzungen zu bestimmen“,

fordert Scheller-Kreinsen. „Ziel des Prozesses muss die Beendigung der immer

noch weit verbreiteten Gelegenheitsversorgung sein, die im Hinblick auf die

Patientensicherheit nicht akzeptabel ist.“

In dem Gutachten wird ausgeführt, dass der Bund gemäß Artikel 74 Abs. 1 Nr. 19a

Grundgesetz für gesetzliche Regelungen zuständig sei, die die wirtschaftliche

Sicherung der Krankenhäuser und die Regelung der Krankenhauspflegesätze

betreffen. Diese Kompetenzen könnten auch in den Bereich der Krankenhausplanung

hineinwirken. „Harmonisierende Vorgaben“ des Bundes für die Planung seien im

Rahmen einer Annexkompetenz zulässig, wenn eine „ausreichende

Konkretisierungskompetenz“ der Länder gewahrt werde. Darüber hinaus stellt das

Gutachten eine Gesetzgebungskompetenz des Bundes „kraft Sachzusammenhangs“

fest. Sie ergebe sich daraus, dass die bundesgesetzlichen Vorgaben im Bereich

der Qualitätssicherung nicht durch Einzelvorgaben, sondern nur durch die

verbindliche Orientierung der Krankenhausplanung an Leistungsbereichen

verbessert werden könne. Denn nur so könnten die auf Leistungsbereiche und

nicht auf Versorgungsgebiete bezogenen Qualitätskriterien des G-BA auch auf der

Ebene der Krankenhausplanung wirksam in die Steuerung des stationären Angebotes

implementiert werden.

Prof. Winfried Kluth macht in seinem Gutachten konkrete Vorschläge, wie die für

die Reform erforderlichen gesetzlichen Grundlagen im

Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) sowie im Sozialgesetzbuch V geschaffen

werden können. Danach soll der Gemeinsame Bundesausschuss mit der Erstellung

von bundeseinheitlichen Vorgaben für eine Markt- und Versorgungsanalyse

beauftragt werden, die als Basis für die zukünftige Krankenhausplanung der

Länder dienen soll. Die Einführung einer Planung auf Grundlage von

Leistungsbereichen und Leistungsgruppen kann laut dem Gutachten durch

entsprechende Ergänzungen im Krankenhausfinanzierungsgesetz umgesetzt werden.

Quelle: AOK, 04.04.2023