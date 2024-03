Anwenderbetreuer klinische Abrechnungssysteme (w/m/d) Oberberg GmbH Berlin

Die Oberberg GmbH Berlin sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Anwenderbetreuer klinische Abrechnungssysteme (w/m/d) (Stellenanzeige).

Oberberg GmbH

Anwenderbetreuer klinische Abrechnungssysteme

BE

Voll- oder Teilzeit

Vergütung: Attraktive Vergütung

29-2072.00 Anwendungsbetreuung Verwaltung

Etablierung gruppenweiter Prozesse inkl. der notwenigen KIS-Vorgaben im Rahmen einer einheitlichen Dokumentationsstrategie

Festlegung und Umsetzung von Standards zum Dokumentations- und Abrechnungsprozess unter Berücksichtigung der Anforderungen aus allen beteiligten Fachbereichen, insb. der Klinik und des Controllings

Ansprechpartner und Schnittstelle zwischen Klinik-Mitarbeitern, Controlling, IT und KIS-Anbietern bei inhaltlichen Fragestellungen

Unterstützung der dezentralen operativen Prozesse in den klinischen Systemen, insbesondere Abrechnung

Schulung von Mitarbeitern in Abrechnungsprozessen

Parametrisierung des KIS-Systems