Altersmedizin ist Zukunftsmedizin: Zahl der akutgeriatrischen Abteilungen in bayerischen Krankenhäusern gestiegen (Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege).

Bayerns Gesundheits- und Pflegeministerin Melanie Huml treibt den Ausbau der Altersmedizin weiter voran. Huml betonte am Sonntag: Die Zahl der akutgeriatrischen Abteilungen in bayerischen Krankenhäusern ist im August auf 100 gestiegen. Durch dieses Angebot wird ein wichtiger Beitrag zur wohnortnahen

und bedarfsgerechten medizinischen Versorgung älterer Menschen geleistet.“

Die Zahl 100 ist mit der Anerkennung der Akutgeriatrie an der Schön Klinik in

Bad Aibling durch das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege erreicht

worden. Huml erläuterte: „Bayern verfügt als einziges Bundesland über ein

Fachprogramm, das durch die Vorgabe von wichtigen Qualitätsstandards

sicherstellt, dass die altersmedizinische Versorgung in den Krankenhäusern auf

höchstem Niveau stattfindet. Seit der Einführung des Fachprogramms im Jahr 2009

hat sich im Freistaat die Zahl der Betten in akutgeriatrischen Abteilungen von

damals 260 auf nun über 2400 fast verzehnfacht.“

Die Ministerin fügte hinzu: „Altersmedizin ist Zukunftsmedizin. Es lohnt sich

auch weiter, in einen sowohl qualitativen als auch quantitativen Ausbau der

Altersmedizin zu investieren. Das ergibt sich nicht zuletzt aus dem

demographischen Wandel. So ist die Lebenserwartung in den letzten Jahrzenten

kontinuierlich angestiegen – und dieser Trend wird sich fortsetzen.“

Darüber hinaus prognostiziert das Bayerische Landesamt für Statistik, dass bis

zum Jahr 2037 die Bevölkerung in Bayern insgesamt um ca. 4 Prozent wachsen

wird. Die Gruppe der 65-Jährigen und Älteren wird demzufolge bis zum Jahr 2037

sogar weit überproportional um ca. 36 Prozent zunehmen.

Huml unterstrich: „Diese Entwicklung wird zusammen mit dem anhaltenden

medizinischen Fortschritt dazu führen, dass der Versorgungsbedarf in der

Altersmedizin weiter steigt. Umso erfreulicher ist es, dass der Freistaat im

stationären Bereich bereits die Weichen gestellt hat, um auch in Zukunft ein

bedarfsgerechtes Angebot auf höchstem Niveau zu gewährleisten.“

Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege, 25.08.2019