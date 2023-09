Der Fachkräftemangel ist dringend zu beheben, deshalb JA zum indirekten Gegenvorschlag Pflegeinitiative (HPlus).

In der Schweiz werden derzeit zu wenige Pflegefachpersonen ausgebildet. Der vom Nationalrat im Winter 2019 verabschiedete Indirekte Gegenvorschlag zur Pflegeinitiative legt das Fundament, um die Attraktivität des Pflegeberufs zu steigern und den drohenden Fachkräftemangel zu verhindern. Diese Woche kommt der Indirekte

Gegenvorschlag in den Ständerat. H+ fordert die kleine Kammer auf, dem Nationalrat zu

folgen und die von der vorberatenden Kommission vorgeschlagenen Abschwächungen

zu verwerfen.

Die Schweiz ist auf gut ausgebildetes Pflegepersonal angewiesen. Als Branchenverband der

Spitäler, Kliniken und Pflegeinstitutionen hat sich H+ Die Spitäler der Schweiz von Anfang an

für die Erarbeitung eines Indirekten Gegenvorschlags zur Pflegeinitiative eingesetzt. Dies mit

dem Ziel, die Attraktivität des Pflegeberufs zu steigern und dem Fachkräftemangel wirksam zu

begegnen. Massnahmen zur Unterstützung von Aus- und Weiterbildungen sowie erweiterte

Kompetenzen für das Pflegepersonal erachtet H+ als wichtige und geeignete Mittel, damit die

Pflege auch künftigen Bedürfnissen gerecht werden kann. Angesichts der demographischen

Entwicklung werden gemäss Schätzungen des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums

(Obsan) bis zum Jahr 2030 rund 65'000 zusätzliche Pflegepersonen benötigt. Wie Berechnungen der OdASanté zeigen, ist die Zahl der Bildungsabschlüsse auf Tertiärstufe aber um mehr

als die Hälfte zu tief, um den jährlichen Bedarf an Nachwuchskräften zu decken.

Der Ständerat ist gefordert, schädliche Abschwächungsvorschläge abzulehnen

Der vom Nationalrat in der Wintersession verabschiedete Indirekte Gegenvorschlag zur Pflegeinitiative ist weitgehend eine angemessene Antwort auf den Fachkräftemangel. H+ fordert den

Ständerat deshalb auf, dem Nationalrat zu folgen und damit eine substanzielle Vorlage anzunehmen. Als griffige Massnahmen enthält diese insbesondere:

– einen Verpflichtungskredit über 469 Millionen Franken zur Förderung der Ausbildung in

der Pflege;

– die längst fällige Kompetenzerweiterung für das Pflegepersonal – ohne diese an eine

Vereinbarung mit den Krankenversicherern zu knüpfen;

– eine Verankerung der Aus- und Weiterbildungskosten im Krankenversicherungsgesetz

als Teil der Pflegekosten.

Im Mai 2020 kam die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerates

(SGK-S) auf ihren früheren Entscheid zurück und beschloss, die Bundesbeiträge für die

Ausbildung wieder um 100 Millionen Franken zu erhöhen. H+ begrüsst diesen Entscheid

ausdrücklich. Dass die SGK-S die Vorlage gleichzeitig in zentralen Punkten abgeschwächt hat

– etwa, indem sie die Kantone nicht zur Föderung des Zugangs zur tertiären Ausbildung

verpflichten will oder die Kompetenzen des Pflegepersonals an eine Vereinbarung knüpft – ist

für H+ jedoch nicht nachvollziehbar. Das Argument, dass die vorgesehenen Massnahmen zu

kostentreibend wirken könnten, ist nicht haltbar. Denn die Pflege gehört nicht zu den Kostentreibern im Gesundheitswesen.

Der nationalrätliche Vorschlag ist zielführend

Die Massnahmen, die der Indirekte Gegenvorschlag des Nationalrats vorsieht, sind insgesamt

zielführend und tragen dazu bei, dass insbesondere hochbetagte und mehrfach kranke Menschen auch in Zukunft die Pflege und Betreuung erhalten, die für ein würdiges Leben unabdingbar sind. Allerdings bedauert H+ die kurze Geltungsdauer der Massnahmen gemäss dem vorliegenden Gesetzesentwurf. Damit die Ausbildungsoffensive ihre Wirkung voll entfalten kann,

ist ein Umsetzungszeitraum von 12 statt 8 Jahren vorzusehen.

H+ Die Spitäler der Schweiz ist der nationale Verband der öffentlichen und privaten Spitäler, Kliniken und Pflegeinstitutionen. Ihm sind 220 Spitäler, Kliniken und Pflegeinstitutionen als Aktivmitglieder an 370 Standorten sowie

über 160 Verbände, Behörden, Institutionen, Firmen und Einzelpersonen als Partnerschaftsmitglieder angeschlossen. H+ repräsentiert Gesundheitsinstitutionen mit rund 200’000 Erwerbstätigen.

